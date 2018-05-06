Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем Победы

Президент Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям и гостям республики с поздравлением по случаю 73-годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Полный текст обращения опубликован на официальном сайте лидера Татарстана.

«Дорогие татарстанцы! Уважаемые участники войны и труженики тыла! От имени Государственного Совета, Правительства Республики Татарстан и себя лично поздравляю вас с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!» — говорится в обращении.

«День Победы — 9 Мая — уже давно не только всенародный праздник, знаменующий собой окончание самой страшной и кровопролитной войны в истории человечества, это — неотъемлемая составляющая нашей гражданской идентичности, яркий символ стойкости, мужества и величия духа многонационального народа великой страны», — подчеркнул Президент Татарстана.

Он отметил: «Водруженное советским солдатом-освободителем на поверженном Рейхстаге Знамя Победы и сегодня вдохновляет нас на ратные и трудовые подвиги. Как точно подметил поэт Феликс Чуев: „И развернулось его торжество почестью нашим солдатам. Столько побед впереди у него! Первая лишь — в сорок пятом“».

«Великая Победа досталась нам ценой невосполнимых потерь: десятки миллионов погибших, тысячи сожженных городов и сел, разрушенные фабрики и заводы, уничтоженные памятники культуры», — напомнил Рустам Минниханов.

Лидер республики напомнил о вкладе в Победу и той цене, что заплатил за нее Татарстан: «Лишь из одного Татарстана на битву с врагом ушли более семисот тысяч человек, почти половина из которых не вернулась к родным очагам. Мы никогда не забудем и не простим нацистам и их идеологическим наследникам многочисленных преступлений, ужасов геноцида, оккупации, голода и блокады».

Говоря о настоящем, Рустам Минниханов подчеркнул: «И сегодня, когда над планетой вновь нависла угроза глобального конфликта, наши славные Вооруженные Силы — наследники Великой Победы — эффективно противостоят безрассудным агрессивным замыслам и международному терроризму на ближних и дальних рубежах Отчизны. Наш мирный труд, счастливое будущее наших детей нуждаются в надежной защите!».

О старшем поколении — героях войны – Президент Татарстана с особой теплотой отметил: «Сегодня мы с особым уважением и сыновней признательностью чествуем представителей героического военного поколения — фронтовиков и тружеников тыла, самоотверженно бившихся за свободу Родины и приближавших заветный День Победы в заводских цехах, на колхозных полях и в конструкторских бюро. К сожалению, время неумолимо, и среди нас осталось очень мало непосредственных участников тех исторических событий. Искренне желаю вам, уважаемые ветераны, долгих лет жизни, счастья и благополучия!».

«Вечная память павшим героям! Слава народу-победителю! Чистого неба над головой и радости созидательного труда вам, дорогие татарстанцы! С праздником! С Днем Победы!», — завершил свое поздравление Рустам Минниханов.