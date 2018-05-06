Ветераны Великой Отечественной войны и Премьер-министр Татарстана почтили память воинов, погибших в годы ВОВ.
Ветераны Великой Отечественной войны и Премьер-министр Татарстана почтили память воинов, погибших в годы ВОВ. Ветераны Великой Отечественной войны и Премьер-министр Татарстана почтили память воинов, погибших в годы ВОВ. Первыми цветы возложили к подножию монумента «Солдат-победитель». После минуты молчания тишину разорвал троекратный залп, и одновременно в воздух взмыла стая белых голубей как символ душ воинов, отдавших свои жизни, защищая Родину. Торжественным маршем прошел взвод бойцов, одетых в форму времен Второй мировой войны. Позже все участники церемонии возложили венки и цветы к памятнику «Скорбящий солдат». Алексей Песошин также почтил память Героя Советского Союза — летчика-истребителя Михаила Девятаева.
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