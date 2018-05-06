Как заявил первый заместитель министра спорта РТ Халил Шайхутдинов чемпионате Европы по тхэквнодо позволит определить, кто будет лучше готов к Олимпиаде 2020 года в Токио.
К турниру уже закуплено электронное оборудование, которым по окончании турнира будут пользоваться татарстанские спортсмены. Участниками турнира станут 500 спортсменов, тренеров и судей из 45 стран мира. И отрадно, что гости смогут увидеть своими глазами празднование Дня Победы в Казани. А главными конкурентами сборной России станут команды Великобритании, Испании и Турции. Сам турнир стартует 10 мая в Центре единоборств «Ак Барс».
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