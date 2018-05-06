На чемпионате мира на экранах 36-летний Кураньи появится уже 14 июня 2018 года.

Нападающий Кевин Кураньи, поигравший за свою карьеру как в Германии, так и в московском «Динамо», во время чемпионата мира по футболу в России будет работать телекомментатором на германском канале ARD - дебют Кураньи, который завершил карьеру футболиста весной 2017 года, прошел в прошлом году в России на Кубке Конфедераций. Сам Кураньи надеется, что личное знакомство с игроками сборной и российский опыт помогут ему поддержать команду Германии на турнире.