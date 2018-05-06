Рустам Минниханов примет участие в акции «Бессмертный полк»

Рустам Минниханов сегодня присоединится к акции «Бессмертный полк». Президент Татарстана является постоянным участником шествия. Так он, как и каждый участник акции, отдает дань памяти всем жертвам Великой Отечественной войны, в том числе и своему дяде Галимзяну Минниханову, погибшему в декабре 1941 года.

Постоянными участниками акции являются также Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, руководители министерств и ведомств республики, присоединяющиеся к 120 тыс. неравнодушных татарстанцев, несущих портреты своих родственников – дедов, прадедов, отцов, не вернувшихся с войны.

Формирование колонны начнется в 13.00 на ул. Карла Маркса возле Аграрного университета. Колонна пройдет от пл. Свободы, по ул. Карла Маркса, ул. Лобачевского, ул. Кремлевская и до площади Тысячелетия.