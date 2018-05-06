Глава государства прошел по центру Москвы с портретом своего отца, Владимира Спиридоновича Путина.

Президент принимает участие акции в пятый раз. В этом году его сопровождали Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и Президент Сербии Александар Вучич.

Путин прошел по центру Москвы с портретом своего отца, Владимира Спиридоновича Путина, который пошел воевать, хотя был освобожден от призыва как сотрудник военного предприятия.

Ранее сообщалось, что глава государства возложил цветы к Могиле Неизвестного солдата в Москве.