Казанцы прошли от ул. К. Маркса до площади Тысячелетия.

Сегодня в столице РТ состоялось шествие «Бессмертного полка». Горожане начали собираться на ул. К. Маркса за несколько часов до начала мероприятия. Участники, среди которых был и Президент РТ Рустам Минниханов, держали в руках таблички с фотографиями и именами родственников-участников ВОВ. В руках у Президента РТ был портрет его дяди со стороны отца - Минниханова Галимзяна Миннихановича. Шествие «Бессмертного полка» началось в 15:00.

Участники проследовали по улицам К. Маркса, Лобачевского, Кремлевской и спустились на площадь Тысячелетия, где проходит празднование Дня Победы. Всего, по данным мэрии города, в шествии приняли участие 165 тыс. человек. Всего в акции по РТ приняли участие 363 тыс. человек.