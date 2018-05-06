Преобразился павильон на ул. Волгоградская.
Остановка общественного транспорта «Московский рынок» на ул. Волгоградская ко Дню Победы украсили граффити, сообщают пользователи социальных сетей. Художник собрал композицию из изображений статуи «Родина-мать», расчета зенитного орудия и портрета снайпера Анатолия Чехова. Сержант Анатолий Чехов – уроженец ТАССР, с 1936 г. проживал в Казани. За период с октября 1942 г. по январь 1943 г. уничтожил 265 солдат и офицеров противника. Похоронен в Казани на Арском кладбище.
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