В декабре прошлого года Альметьевскому отделению Союза журналистов РТ исполнилось 50 лет. У истоков его возникновения стояли тогдашний редактор газеты «Знамя труда» Владимир Ларин, собкор республиканского радио Габдрахман Маннапов и собкор газеты «Советская Татария» Герман Крылов. Журналисты Альметьевска вспомнили своих товарищей по перу, на долю которых выпало военное лихолетье.

Эта памятная встреча состоялась в городском краеведческом музее, сотрудники которого приготовили экспозицию, рассказывающую о фронтовиках-журналистах. Их трое: Владимир Иванович Ларин, Габдрахман Галеевич Маннапов и Петр Михайлович Голышев. Для двоих из них 2017-й стал бы юбилейным. 12 июля исполнилось бы 90 Петру Михайловичу, 29 августа - 105 Владимиру Ивановичу. А 5 июля 2019 года - 100 лет Габдрахману Галеевичу.

К сожалению, те небольшие архивные данные не претендуют на полное историческое воспроизведение их военного пути. Будем довольствоваться тем, что сохранилось.

Владимир Ларин

С мая 1935 года по декабрь 1937 года Владимир Ларин служил в Красной Армии на Дальнем Востоке. В январе 1940-го ушел добровольцем на финскую войну, служил в составе лыжного батальона. Был ранен. В 1941-м после ранения вернулся в поселок Юдино, работал ответственным секретарем редакции многотиражной газеты «Стахановец транспорта». В 1942 - 1955 годах - освобожденный секретарь парторганизации, 2-й секретарь Юдинского райкома ВКП(б), 1-й секретарь Корноуховского райкома партии.

Переехав в Альметьевск, с января 1955-го по май 1975-го руководил редакцией газеты «Знамя труда». В 1975 - 1987 годах возглавлял Альметьевское отделение общества «Знание». Был одним из инициаторов создания в 1967 году альметьевской журналистской организации. К боевым медалям заработал награды за труд: орден Трудового Красного Знамени и орден «Знак Почета».

Габдрахман Маннапов

Габдрахман Галеевич Маннапов в ноябре 1939 года был направлен в артиллерийскую полковую школу в Воронеже, где обучался на командира орудия. С июля 1941-го по июль 1943-го - курсант Борисоглебской военной школы пилотов им. В.Чкалова, затем по май 1944 года - летчик-инструктор этой же школы, потом до июля 1944-го - слушатель Высшей офицерской школы воздушного боя ВВС КА в Люберцах. В июле 1944-го он попадает на фронт летчиком-истребителем в составе 171-го Тульского Краснознаменного истребительного авиационного полка. В первом же бою в небе Прибалтики Маннапов на Ла-5 сбил «Фокке-Вульф-190». За это он был награжден орденом Красной Звезды. Всего на счету Габдрахмана Маннапова более 100 боевых вылетов, 25 проведенных воздушных боев, 10 сбитых самолетов противника. Боевые награды: ордена Красной Звезды (1944 год), Боевого Красного Знамени (1944 год), два ордена Отечественной войны (оба в 1945 году).

С 1946 года Габдрахман Галеевич начинает работать в журналистике. До 1956 года (с перерывами) собкор газеты «Советская Татария». В 1956 - 1980 годах - собкор Татарского радио по нефтяным регионам ТАССР. Имел звание «Почетный радист». С 1956 года проживал в Альметьевске.

Петр Голышев

Летом 1943 года военкомат организовал летние сборы для старшеклассников. Занятия с подростками проводил и зять Голышевых, который после ранения был комиссован и работал в военкомате. Петя Голышев с одноклассниками активно посещал эти занятия и говорил всем, что в этом году уходит на фронт, так как он 1926 года рождения.

Осенью в школе начались занятия. Петя пошел в 10-й класс. Как-то к Голышевым домой зашел работник сельсовета Пряхин. Он переписывал всех мужчин, выясняя, кто годен к службе. Пети дома не было. Пряхин все сделал, записал и год рождения Пети

- 1927-й. А значит, в этом году никакого фронта ему не будет. Об этом Пете и сказала сестра Нина, когда тот вернулся. Узнав, что случилось, Петя выскочил из дома, побежала за работником сельсовета, догнал и договорился, чтобы он переписал год рождения на 1926-й. И уже в ноябре 1943 года получил повестку.

Петр Голышев был направлен в летную школу, где выучился на стрелка-радиста. В составе 1-го Белорусского фронта воевал в авиационных частях до Победы. Был ранен, имел боевые медали «За взятие Варшавы», «За взятие Берлина». Но в победном 1945-м для него война не закончилась. До июля 1947 года он нес боевую службу, освобождая Западную Украину от бандеровцев. Демобилизовался в звании капитана. Вернулся домой весь израненный. Благодаря усилиям отца - знаменитого урсалинского лекаря - здоровье его пошло на поправку.

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Экспонаты для выставки, рассказывающей о фронтовиках-журналистах, собирались родными ветеранов и журналистами. Так, Ирек Бадретдинов сдал в музей несколько тетрадей Габдрахмана Маннапова, в которых он вел настоящую летопись рекордов нефтяников, буровиков, газопереработчиков, строителей. Здесь же лежит экземпляр газеты «Советская Татария», в котором рассказано о военных подвигах Габдрахмана Галеевича. На письменном столе Владимира Ларина его записные книжки, документы, членский билет члена Союза журналистов СССР, выданный в 1960 году. К документам о Петре Голышеве журналисты альметьевской телерадиокомпании добавили запись с воспоминаниями его сестры Тамары Михайловны Шабановой.

Сотрудники музея побывали у дочери Леонида Михайловича Голышева Раисы Леонидовны Филипповой, и все переданные ею документы тоже пополнили выставочный фонд музея, посвященный Великой Отечественной войне.

Кстати, журналисты-фронтовики «прошли» вместе с журналистами городской газеты «Знамя труда» в рядах «Бессмертного полка».