Здание этого учебного заведения не сразу заметишь среди пятиэтажек на окраине поселка Юдино. Детскую музыкальную школу №10, расположенную на первом этаже одного из домов, выдают лишь звуки музыки, доносящиеся из окон.

Соседство с музыкальной школой - испытание непростое. Монотонные звуки скрипки будто спорят с упрямыми гаммами, подчиняясь лишь методичным указаниям преподавателя. Но вот среди этой звуковой какофонии слышатся чистые детские голоса: началась репетиция младшего хора «Конфетти». Несколько десятков глаз мальчишек и девчонок внимательно следят за движениями дирижера. Дети стараются уловить каждый его жест, чтобы не подвести остальных участников хора. Вокальные сложности многоголосных переливов малыши преодолевают легко, на улыбке и, кажется, сами заворожены красотой звучания. За дирижерским пультом замечательный педагог Ирина Юрьевна Симакова, которая вот уже сорок лет помогает ребятам раскрывать свои таланты посредством хорового пения.

Репетиция закончилась. Малыши со звонким смехом разбежались по своим делам, наша беседа с Ириной Юрьевной прошла в непривычной для этих стен тишине.

- Ирина Юрьевна, по горячим следам прошедшей репетиции расскажите о хоровом коллективе.

- Младший хор в школе существует уже много лет. Свое название «Конфетти» он приобрел лишь в 2016 году. Результатом усердной работы стали победы на международных и всероссийских конкурсах, участие в «Хоровых ассамблеях» на сцене БКЗ им. Сайдашева. В прошлом году хор стал обладателем Гран-при всероссийского фестиваля хоров «Серебряные нотки».

- Действительно, достижения впечатляют. Не секрет, что в школу приходят детки с разным уровнем мотивации к учебе. Как вам удается достичь высоких результатов?

- Дело тут не столько в призовых местах на конкурсах. Да, они позволяют почувствовать конкуренцию, заставляют коллектив держать профессиональную форму. Однако главную миссию своей работы я вижу в воспитании любви к музыке. Настоящую радость испытываю, когда вижу глаза воспитанников во время выступления на Пасхальном и Рождественском фестивалях в Благовещенском соборе Казанского кремля. Прикосновение к великому искусству озаряет души детей особым светом!

- Музыкальная школа №10 всегда славилась традициями хорового пения. Несомненная заслуга в этом принадлежит вам, Ирина Юрьевна. Вы работаете в школе фактически с момента ее основания?

- В этой школе я когда-то сама училась. А работать пришла в 1979 году после окончания музыкального училища. В следующем году я буду отмечать 40-летие творческой деятельности, совпадающее, впрочем, с моим личным юбилеем. (Смеется.) Кстати, уходящий год был также богат на круглые даты: 60-летний юбилей ДМШ №10, столетие поселка Юдино.

- Вы награждены знаком «За достижения в культуре», многочисленными почетными грамотами и благодарственными письмами. Какими достижениями вы особенно гордитесь?

- Получать награды из рук руководства всегда приятно! Но главной наградой для меня будет молодое поколение юдинцев, сердца которых откликаются на все прекрасное и доброе.