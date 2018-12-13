По итогам 2018 года объем валового регионального продукта (ВРП) в Татарстане превысит 2 трлн 420 млрд рублей и составит 101,5% показателя предыдущего года. Объем промышленной продукции составит, по оценке, 2 трлн 750 млрд рублей, индекс промышленного производства - 101,9%.

Такие данные привел вчера Президент Татарстана Рустам Минниханов, выступая на XIII съезде Совета муниципальных образований Республики Татарстан. Мероприятие прошло в Казани. Делегатами съезда стали главы всех 956 муниципальных образований республики, сообщается на сайте Президента РТ.

В работе съезда приняли участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, премьер-министр РТ Алексей Песошин, председатель Совета муниципальных образований республики Экзам Губайдуллин, члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы ФС РФ от Республики Татарстан.

Как сообщил Рустам Минниханов, по итогам текущего года объем инвестиций в основной капитал оценивается в 670 млрд рублей, оборот розничной торговли - порядка 910 млрд рублей (105,6% показателя предыдущего года), среднемесячная начисленная заработная плата ожидается в размере 34910 рублей. Уровень безработицы составит 0,55%, что говорит о стабильной ситуации на рынке труда.

Президент Татарстана подчеркнул, что регион занимает среди других субъектов федерации 3-е место по сельскому хозяйству, 4-е место по промышленному производству, 5-е место по строительству и вводу жилья, 8-е место по обороту розничной торговли.

По предварительным итогам 2018 года Татарстан занимает 1-е место по производству молока, 2-е место по сбору картофеля, 6-е место по производству мяса скота и птицы, 7-е место по сбору зерна среди российских регионов.

Рустам Минниханов напомнил, что в республике реализуется 38 программ, направленных на развитие социальной сферы и в целом на улучшение качества жизни граждан.

«Количество этих программ увеличивается исходя из ваших пожеланий, - сказал Рустам Минниханов, обращаясь к делегатам съезда. - Конечно, есть проблемы, решением которых мы занимаемся. Это и улучшение качества воды, и строительство дорог. Но все сразу решить невозможно».

Рустам Минниханов сообщил, что в республике стартует новая программа - капитальный ремонт и строительство детских летних оздоровительных лагерей. По его словам, на эти цели предполагается направить порядка 6 - 7 млрд рублей.

Президент Татарстана также напомнил, что в регионе за последние 7 лет достигнута позитивная динамика в демографии. Продолжительность жизни выросла почти на 4 года. Но в последнее время показатели демографии имеют тенденцию к снижению.

За 11 месяцев этого года естественный прирост населения составил порядка 1800 человек, сообщил Рустам Минниханов. Он отметил важность популяризации семейных ценностей, укрепления института семьи, поддержки женщин, родивших детей, на всех уровнях - как на федеральном, так и на региональном и муниципальном.

К 2021 году планируется создать более 8 тысяч мест для детей в возрасте до 3 лет, сообщил также Рустам Минниханов.