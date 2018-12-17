четверг, 13 декабря, в Альметьевске состоялось выездное республиканское совещание по вопросам развития лыжных гонок в Татарстане.

Делегация, в состав которой вошли президент Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Ильшат Фардиев, глава Альметьевского муниципального района Айрат Хайруллин, председатель комитета физической культуры и спорта исполкома Казани Светлана Вострикова и представители других районов республики, осмотрела лыжную инфраструктуру Альметьевска.

До начала совещания спортивные функционеры посетили лицей №2, где на стадионе оборудована лыжероллерная трасса. Также на базе образовательного учреждения открыта лыжная база, где сформирована группа из 20 ребят с ограниченными возможностями здоровья. База оснащена необходимым оборудованием, инвентарем, экипировкой, и, что немаловажно, сами дети горят желанием заниматься лыжным спортом.

Затем участники мероприятия осмотрели инфраструктуру лыжной базы «Снежинка», расположенной на живописной лесной возвышенности неподалеку от Альметьевского водохранилища. Уникальность рельефа (перепады высот лыжной трассы достигают 120 метров) сделала объект точкой притяжения профессиональных спортсменов и любителей. В прошлом году здесь была открыта модульная лыжная база со 100 комплектами спортивного инвентаря, также за счет средств Федерации лыжных гонок и биатлона РТ обустроено освещение трассы.

Выездное совещание продолжилось в формате пленарного заседания.

- Уникальность Альметьевска в том, что здесь хороший рельеф для подготовки профессиональных спортсменов, есть условия с точки зрения рекреации. С прошлого года на каскаде прудов, в Комсомольском парке были открыты городские маршруты для любителей лыжного спорта. В этом году будет открыта уникальная пятикилометровая освещенная трасса вокруг водохранилища с хорошим рельефом, - поделился опытом глава Альметьевского муниципального района Айрат Хайруллин.

Работа по совершенствованию спортивной инфраструктуры в Альметьевске дает свои плоды.

- Буквально три года назад у нас профессионально лыжным спортом занимались 60 человек, было два тренера. Сегодня же у нас 210 человек, а толчком к активной работе стало открытие модульной лыжной базы, - заявил Айрат Хайруллин.

Президент Федерации лыжных гонок и биатлона РТ Ильшат Фардиев в приветственном слове напомнил участникам о спортивных успехах в уходящем году и поблагодарил их за проделанную работу.

- Работа на местах идет. Главы районов между собой буквально соревнуются. И Президент РТ Рустам Минниханов поддержал с программой (строительства модульных лыжных баз. - Прим. авт.). Предприятия поддерживают. Огромное спасибо. В этом сезоне мы должны закрепиться в призовых местах, - сказал Ильшат Фардиев.

В ходе выездного республиканского совещания были заслушаны доклады о развитии лыжного спорта в Альметьевском муниципальном районе, способах повышения эффективности скольжения беговых лыж и системе мотивации городов и районов РТ.

Напомним, что федерация выстроила рейтинговую систему оценки успешности городов и районов. Каждое участие спортсмена в соревнованиях дает определенное количество очков в копилку муниципалитета (выше результат - больше баллов). Исходя из этого рейтинга, в финальной части совещания Ильшат Фардиев и Айрат Хайруллин вручили представителям 15 лучших городов и районов сертификаты на лыжную смазку.