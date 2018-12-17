В республике реализуется 38 госпрограмм, направленных на улучшение качества жизни татарстанцев.

В Татарстане в 2019 году стартует новая государственная программа по капремонту и строительству детских летних оздоровительных лагерей. Бюджет программы составит около 7 млрд рублей. Об этом сегодня сообщил Президент Татарстана Рустам Минниханов на XIII съезде Совета муниципальных образований республики.

«Мы еще запускаем проект по капитальному ремонту и приведению в порядок летних оздоровительных лагерей. Это будет большая программа она будет стоить от 6 до 7 млрд рублей», – сказал Минниханов. Он отметил, что программа направлена в том числе на улучшение демографических показателей республики.

Президент Татарстана напомнил, что из-за кризиса девяностых годов все регионы России стоят на пороге очередной демографической ямы. И хотя в Татарстане сохраняется естественный прирост населения, необходимо уделять внимание популяризации семейных ценностей, укреплению института семьи. «Необходимо чтобы в обществе был культ семьи, чтобы поддержка женщин, родивших детей, осуществлялась на всех уровнях – как на федеральном, так и на региональном и муниципальном», – поделился мнением Минниханов.

Президент Татарстана сообщил, что в 2018-2019 годах в республике будет построено 29 новых детсадов для детей в возрасте до 3 лет, чтобы сократить очереди. «Всего к 2021 году планируется создать более 8 тыс. мест для детей в возрасте до 3 лет», – подчеркнул Президент Татарстана.

Как было озвучено на съезде Совета муниципальных образований республики, в Татарстане реализуется 38 госпрограмм, направленных на развитие социальной сферы и в целом на улучшение качества жизни граждан. В рамках этих программ ведется строительство и капитальный ремонт около 2,5 тыс. зданий и объектов инфраструктуры. Стоимость работ составляет около 41 млрд рублей.