За три года, по данным республиканской госавтоинспекции, выросло количество нарушений, связанных с превышением скорости.

С введением 50-процентной скидки на оплату штрафов, водители стали чаще превышать скорость, об этом на пресс-конференции, посвященной результатам работы по обеспечению безопасности дорожного движения заявил главный госавтоинспектор РТ Ленар Габдурахманов

«До введения данной нормы в республике Татарстан наблюдалась тенденция снижения нарушений. После введения скидки наблюдается рост нарушений, связанных со скоростным режимом. Если в 2015 году на сто процентов всех нарушений превышения скорости составляли 70 процентов, то в 2018 году – 94 процента», – объяснил Ленар Габдурахманов

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на совместном заседании Кабинета министров РТ и коллегии МВД по РТ Президент республики Рустам Минниханов предложил отменить скидку на оплату штрафов ГИБДД.

«Если человек нарушил, то он должен платить. Какая может быть скидка? Эти три миллиарда пойдут на решение многих задач», – отметил на коллегии Рустам Минниханов.

Более того, министр внутренних дел по РТ Артем Хохорин заявил, что количество неплательщиков не снижается. У каждого третьего нарушителя ПДД в Татарстане есть неоплаченные штрафы ГИБДД.