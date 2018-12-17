Благотворительная акция «Елка желаний» традиционно проходит в Госсовете РТ в канун Нового года.



Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» и отправит в детский социальный приют «Дуслык» микроскоп, сообщает пресс-служба главы республики. Акция традиционно проходит в Госсовете РТ в канун Нового года. На елке, которую устанавливают в холле Госсовета, вывешивают письма от детей из детдомов и социальных приютов Деду Морозу.

Помимо Президента письма с елки сегодня прочитали Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и другие. Так, Шаймиев отправит в приют ролики, а Мухаметшин — беспроводные наушники.