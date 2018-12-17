21 декабря в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д.А.Медведева в РТ состоится прием граждан по вопросам реализации в Татарстане федерального партийного проекта «Старшее поколение». На нем будут рассмотрены обращения, связанные с пенсионным обеспечением в Республике Татарстан, социальными льготами гражданам пенсионного и предпенсионного возраста.

Тематический прием граждан проведут представители Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, регионального отделения Фонда социального страхования РФ по РТ, Отделения Пенсионного фонда РФ по РТ.

Прием проводится с 14.00 до 16.00 по адресу: г. Казань, ул. К.Маркса, д. 31/7.

Предварительно записаться на прием и получить дополнительную информацию можно по телефону (843) 238-10-00.

Всего с начала года в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в РТ проведены 17 тематических приемов по вопросам ЖКХ, семей с детьми, пенсионного и социального обеспечения граждан старшего возраста, государственной регистрации прав собственности и кадастрового учета, организации работы детских спортивных учреждений и преподавания физической культуры в общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях и другим актуальным вопросам.

