Депутат Госсовета РТ Анастасия Исаева: В домах культуры на селе должна кипеть жизнь!

Представляем гостяАнастасия Исаева - депутат Госсовета РТ пятого созыва, член партии «Единая Россия», заместитель руководителя депутатской фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ, заместитель руководителя объединения женщин-депутатов «Мәрхәмәт - Милосердие», заместитель председателя Комитета Государственного Совета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам, а также член Комиссии Государственного Совета Республики Татарстан по контролю за реализацией государственных программ в сфере здравоохранения.- Анастасия Георгиевна, какова цель этого проекта?- Прежде всего надо сказать, что проект партии «Единая Россия» «Культура малой родины» включает три направления работы: «Местный Дом культуры», «Театры малых городов» и «Театры - детям». Они направлены на обеспечение равного доступа граждан России к культурным ценностям, создание условий для обеспечения стабильной государственной поддержки культуры регионов РФ. Целью проекта является предоставление возможности и условий для развития творческих способностей детей и талантливой молодежи через систему дополнительного художественного образования, поддержки, создания театров для детей и юношества, а также развития, обновления материально-технической базы сельских клубов и домов культуры в малых населенных пунктах. Если есть оснащение, можно устраивать и кинопоказы! Кстати, в некоторых районах РТ кинопоказы уже успешно проходят на площадках местных ДК.- Проект существует первый год?- Да, хотя его идея зародилась еще в 2009 году, когда в рамках проекта «Сельский дом культуры», поддерживаемого Президентом РТ, стали строиться и ремонтироваться учреждения культуры в малых населенных пунктах. Естественно, обновление интерьера и оснащение клубов повлекли за собой и совсем другие возможности в плане театральных постановок, разнообразия форм работы с детьми и молодежью. Ведь на селе клуб, как правило, - это основной очаг культуры, то место, где вместе проводят досуг разные поколения. Но когда мы стали с комиссией выезжать в эти очаги культуры, то в некоторых клубах увидели совсем неприглядную картину. Это были деревянные строения, отапливавшиеся углем, с удобствами во дворе. О том, чтобы в этих зданиях могли заниматься дети, не было и речи. В этом году уже можно подвести итоги: было капитально отремонтировано 42 дома культуры, построено 28 новых. Многие из них уже открылись, и мы видим, как востребованы эти учреждения у населения.- Как осуществляется финансирование строительства и ремонта и как сельским жителям добиться, чтобы у них заработал клуб?- Строительство и ремонт идут исключительно за счет республиканского бюджета. А вот оснащение сцены, зала, благоустройство интерьера и территории - за счет муниципалитета. Для того чтобы ДК появился на селе с численностью населения больше 200 человек, необходима заявка муниципального образования, а также убедительные аргументы в пользу открытия в данном населенном пункте Дома культуры: какие кружки, секции там могут предложить детям? чем привлекут пенсионеров, подростков?- Конечно, возникает проблема кадров...- Наш комитет на протяжении восьми лет поднимал вопрос о том, чтобы молодым специалистам, работающим в области культуры на селе, так же как и врачам, работникам сельского хозяйства, выплачивалось единовременное пособие. Совсем недавно на сессии Госсовета РТ депутаты в первом чтении одобрили этот законопроект. Очень рассчитываем, что на эти цели будут выделены средства из бюджета республики. Это станет значительным стимулом для привлечения молодых кадров на село. Ведь на одном альтруизме далеко не уедешь! Хотя и без принятого законопроекта в районах республики есть примеры положительного решения проблемы кадров. В Пестречинском районе Татарстана, например, есть хороший опыт направления молодежи в вузы для целевого обучения. По возвращении им предоставляется жилье. Другая проблема: мало открыть ДК - нужна его разносторонняя работа. Поэтому мы и осуществляем регулярный мониторинг работы. Затраты на строительство и ремонт здания должны оправдать себя.- Бывает, что в одном здании размещается и клуб, и библиотека, и административные помещения. Проект предусматривает ремонт всего здания в этом случае?- Нет, ремонтируются только объекты культуры. Но ведь на ремонт здания муниципалитет может потратить как собственный бюджет, так и привлечь спонсоров. Другая сложность возникает, когда здание представляет собой историко-архитектурную ценность и требует реставрационных работ. Например, в Елабуге один из домов культуры находится в историческом здании бывшего храма и школы. Конечно, хочется сохранить там и лепнину, и камин. Но это требует дополнительных расходов.- Другое направление проекта - театры малых городов.- Когда мы начинали этот проект, то не подозревали, что у нас в республике так много талантов. В народных театрах вместе с профессиональными актерами играют простые труженики села: доярки, комбайнеры... Но играют так артистично и так здорово! Режиссеры и хореографы местных театров делают все возможное и невозможное, чтобы их театр жил. Они фонтанируют такими идеями, что порой диву даешься. Так, в одном народном театре селяне вместе с библиотекарем подняли архивы, нашли рукописные произведения местных жителей кряшен и регулярно ставят по ним спектакли. Финансирование театров малых городов также осуществляется благодаря федеральному и республиканскому бюджетам. Кстати, многие из театров принимают участие во всероссийских фестивалях и занимают призовые места.- А кто определяет детский репертуар, с которым гастролируют театры в рамках подпроекта «Театры - детям»?- Есть экспертный совет, в который входят театральные деятели, критики, писатели, журналисты. Предпремьерный показ обязательно проходит с членами экспертного совета. К тому же стало распространенной практикой приглашать режиссеров из других регионов.- Анастасия Георгиевна, вы еще являетесь координатором проекта «Детский университет» при Казанском федеральном университете.- В этом году «Детскому университету» исполняется 7 лет. Его цель созвучна с проектом «Культура малой родины» - воспитание культурного человека, образованного, развивающегося и обладающего критическим мышлением. Образовательный проект был инициирован в 2011 году ректором КФУ, моим коллегой по парламенту Ильшатом Гафуровым и успешно реализуется вот уже 7 лет. «Детский университет» - это, можно сказать, мультимедийный и интерактивный диалог с детьми от 7 до 12 лет об их будущем. Занятия бесплатные и доступны всем категориям населения. Лекции в университете проходят по полчаса с перерывом 15 минут два раза в месяц на интересные для детей темы в доступной форме, ведут эти занятия профессора КФУ. Например, ребята вместе с преподавателем получают ответы на такие вопросы: «Для чего нужны числа?», «Можно ли лечить при помощи компьютера?», «Кто такие нанороботы?», «Где взять деньги?», «Как стать изобретателем?», «Для чего покупают билеты?» В ходе реализации проекта мы столкнулись с такой проблемой, что детская аудитория невероятно сложная, удержать ее внимание не каждому профессору под силу. В Германии, где существует подобный проект, в университете Тюбингена был даже сформулирован стандарт качества лекторов: хороший преподаватель-исследователь должен уметь объяснить маленькому ребенку суть самой сложной научной проблемы. Престиж немецкого вуза определяется и наличием детского университета.- Получается, что КФУ уже с 7 лет воспитывает из слушателей детского университета своих абитуриентов?- Конечно, не все из ребят обязательно будут поступать в университет. Но посещая подобные лекции с малого возраста, дети имеют возможность определиться, кем они хотят быть. Это значит, что проект решает проблему ранней профориентации. Ведь сколько сейчас молодых людей, которые не могут определиться с выбором профессии! А здесь ребята уже с малого возраста знакомятся со сферами деятельности, с которыми в повседневной жизни не сталкиваются. Например, однажды мы возили детей на ферму, и один юный студент высказал желание быть ветеринаром. Сейчас он учится в профильном классе, его мечта скоро осуществится. Не так давно в рамках занятий по дипломатии мы устраивали встречу с консулом Республики Турции, который был приятно удивлен вопросами ребят о международных отношениях. А нас, взрослых, в это время переполняла такая гордость за наших детей!