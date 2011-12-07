Председатель Союза садоводов РТ Владимир Дейнекин: Садоводам нужно комплексное межевание земельных участков

- О том, что с соседями по дачному участку лучше дружить, чем враждовать, знает каждый. А что делать, если дружить не получается? Обращаться в суд?- Смею заверить: практически все проблемы можно решить в досудебном порядке, мирным путем. Если шумят соседи, поговорите сначала с ними, если не поможет - обратитесь к председателю правления. То же самое и с землями общего пользования. Согласно Земельному кодексу если в садовом обществе есть излишки этих земель, то собственники участков могут обратиться в правление и на общем собрании поставить вопрос о передаче земель в собственность какому-либо садоводу. Если на собрании проголосует за больше половины собственников, то председатель пишет заявление главе муниципального образования, чтобы участок передали этому садоводу бесплатно с оформлением в собственность. Но такая норма в законе действует лишь до 31 декабря 2020 года. Недавно в одном садовом товариществе так и произошло. На расширенном участке аллеи один дачник постоянно ставил свой автомобиль, и на общем собрании было решено передать ему эту землю. Другое дело, когда происходит самозахват земли, например, загораживают часть аллеи глухим забором, тем самым сужается проезжая часть, что помешает проезду пожарных машин. Но садовод не хочет слушать доводы председателя и других членов садоводства. Это уже в компетенции комитета земельных и имущественных отношений РТ. Как показывает практика, самозахват не происходит там, где хорошо налажена работа членов правления с садоводами.- В Союзе садоводов РТ начал свою работу комитет по разрешению споров.- Да, комитет функционирует и уже показал свою эффективность. Он работает по примеру третейского суда. Например, в Зеленодольском районе Татарстана недавно комитет рассматривал такой случай. Один из членов садоводства три года подряд не платил целевые взносы, принятые на общем собрании. Усомнился в затратах, хотя накладные и сметы ему были представлены, поссорился из-за этого с председателем, обратился в налоговую инспекцию, прокуратуру. В комитете собрали результаты проверок, было решено провести независимый аудит. В итоге на заседании с участием председателя, бухгалтера общества, аудитора, члена Общественной палаты РТ было доказано, что сомнения взбунтовавшегося садовода напрасны. Конфликты можно разрешить, обратившись в районные отделения Союза садоводов РТ, они функционируют в нескольких районах республики.- Споры вызывают и глухие заборы между участками, и возведенные слишком близко к границе наделов хозяйственные постройки...- В действующих СНиПах обустройство границ между земельными участками подробно расписано. Ограждения могут быть сетчатыми или решетчатыми. И лишь по согласию между владельцами - сплошными. Однако при конфликтах судьи зачастую рассматривают СНиПы не как закон, а как рекомендацию. Более того, все допустимые нормы расположения строений на земельном участке рассчитывались исходя из того, что минимальный участок должен иметь площадь 6 соток. А у нас в Татарстане встречается 3, 4, 5 соток... Я в этом вопросе солидарен с заместителем председателя Союза садоводов РТ Андреем Мамаевым: если участок меньше 6 соток, то расстояния до границ и построек надо определять пропорционально участку. Но в судах ведь об этом даже не задумываются!- До сих пор много вопросов у населения вызывает межевание участков.- Тут большая ответственность лежит на кадастровом инженере: как грамотно перенесет он данные на карту, избежит ли смещения или наложения границ. Часто у соседей нет споров по поводу границ до тех пор, пока они не увидят их на публичной кадастровой карте Татарстана. И тут же бегут в суд. Не надо этого делать! Лучше найдите того кадастрового инженера, который намерил вам такие границы, и заставьте его исправить ошибку, причем бесплатно. Немногие садоводы знают: если кадастровый инженер имеет две такие претензии, он лишается лицензии на деятельность. Вообще, было бы лучше, если бы межевание всего садового общества проводилось одной фирмой или одним кадастровым инженером. Мы очень надеемся, что эта практика, получившая название «метод комплексного межевания», заработает и в нашей республике. А пока она апробируется в Башкирии, где сейчас проводится заново полное межевание всех земель, причем бесплатно для садоводов. Задействованы средства местного и федерального бюджета. Думаю, это справедливо. Почему садоводы должны платить вторично за межевание? Они ведь уже платят земельный налог.Скажу больше: в 1998 году проводилась инвентаризация земель. Тогда были сделаны очень точные карты! Но они сейчас недоступны для населения. Когда начиналась дачная амнистия, я говорил: «Давайте возьмем эти карты, и пусть каждый проверит, соответствуют ли они реальным земельным участкам. Если границы и площади не изменились, то не надо заново межевать и тратить большие денежные ресурсы!»- С какими еще конфликтами вы сталкиваетесь в своей работе?- Самоуправство председателя. Или когда инициативная группа пытается помешать работе правления. Не так давно, как рассказал председатель Пестречинского районного отделения Союза садоводов РТ Наил Гайнуллин, в одном садовом обществе возникла такая ситуация. Проработавший год охранник стал создавать группу, чтобы сместить председателя. Взяли охранника на работу по объявлению. А когда стали выяснять, откуда он пришел, оказалось, что недавно он освободился из тюрьмы и, по его же словам, хотел создать общество по своим понятиям. До этого он работал охранником в другом обществе и хотел там так же установить свои правила. Поэтому всем председателям я советую: если берете на работу охранника, познакомьте его со своим участковым. Лучше, если участковый будет знать телефон охранника, а тот будет чувствовать контроль со стороны полиции.- Другой наболевший вопрос - уплата членских взносов. Хотя они и утверждаются на общем собрании, с суммами зачастую согласны не все. Кто-то уплачивает их вовремя, кто-то вовсе не платит.- Правление, составляя смету, исходит из необходимости строительства нового объекта, ремонта старого, приобретения оборудования и от количества участков. Отсюда и складывается сумма взноса, например, необходимого для обеспечения электроснабжения участков. Если не заплатит половина садоводов, то освещение в товариществе вряд ли появится.Есть и изменения в вопросе уплаты членских взносов. С 1 января 2019 года согласно новому закону о садоводстве владельцы участков будут обязаны платить членские взносы садоводческому товариществу только через банк. И тут возникает противоречие между Гражданским кодексом и этой нормой закона. Потому что в Гражданском кодексе написано, что любой гражданин РФ может оплачивать некоммерческие взносы как наличным, так и безналичным способом. И существует статья, что если в новом законе есть несоответствие Гражданскому кодексу, то такой закон должен быть отменен. И отмена неизбежна. Разве депутаты, принявшие закон, не знают об этом?- Не все знают, что на сайте Союза садоводов можно получить юридическую консультацию, задать интересующие вопросы, обменяться опытом...- Союз садоводов активно участвует в программах по развитию садоводческих обществ. В 2017 году мы получили денежные средства от Министерства экономики РТ, выделенные нам как победителю конкурса среди некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты. Был создан сайт tatsadovod.ru. Основная проблема в том, что есть сложности в информационном оповещении председателей садоводческих организаций по поводу реализации тех или иных программ. Сегодня каждый председатель может получить полезную информацию, если заинтересован в развитии и обеспечении инфраструктуры для своих садоводов. Мы хотим стать ближе к садоводческим товариществам, оказывать им помощь как внешнего, так и внутреннего характера. Поэтому и создаем сейчас районные отделения Союза садоводов в Татарстане. А значит, обязательно дойдем до каждого товарищества.