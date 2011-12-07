«Шеф, не той дорогой едешь!» Пассажиры глазами казанского таксиста

Алексей утверждает, что за это время научился разбираться в людях с первого взгляда. Раньше он работал в полиции, выйдя на пенсию, решил, что будет заниматься любимым делом - вождением. За день таксист в среднем зарабатывает от 2 до 3 тысяч, в месяц около 40 тыс. рублей. Все зависит от условий работы. Но, как говорит Алексей, деньги для него не главное. Куда важнее, что ты не сидишь дома, а проводишь время в пути в своей любимой машине с интересными пассажирами.

- А какие они, казанские пассажиры?

- Пассажиры - отражение нашего общества. Цены на такси сейчас доступные, позволить себе поездки могут многие. Поэтому и люди в машине встречаются абсолютно разные. Большинство из них обычные пассажиры. Однако неадекватные и заносчивые тоже встречаются нередко. Есть и те, с которыми удается сблизиться за одну поездку. Поэтому у меня даже постоянные клиенты есть.

Никогда не забуду свою первую дальнюю поездку с пассажиром в Москву. Помню, я тогда работал сам, к месту привязан не был. Клиент очень опаздывал на поезд - спешил на свадьбу к другу в Москву. Пробок тогда в Казани много было. Я торопился как мог, но мы все равно опоздали. Расстроенный пассажир в шутку предложил довезти его до Первопрестольной, я согласился: давно хотел к московским родственникам заехать. Дорогой мы сдружились и хорошо провели время. На обратном пути я тоже клиентов нашел. После этого часто в другие города ездил, много чего повидал. Воспоминаний уйма.

- Всегда ли с пассажиром завязывается разговор?

- Большая часть клиентов в беседу не вступают. Но встречаются и те, кто докучает общением и успевает за полчаса рассказать все свои проблемы. Конечно, послушать две-три истории несложно, но если за день их больше, то, бывает, устаешь. А бывает, пассажир не говорит с тобой, но тебе невольно приходится слушать все его разговоры по телефону, особенно это касается девушек. Усядутся на переднее сиденье и давай про прически и парней всю дорогу болтать.

- Случаются ли конфликты?

- Конечно, самый распространенный конфликт - таксист едет не той дорогой. Поэтому лучше сразу спросить у клиента, как лучше проехать. Больше всего конфликтных ситуаций происходит ночью: велик риск встретить пьяных недовольных и наглых клиентов. Здесь и нецензурная брань, и оскорбления, и даже угрозы. Поэтому профессия таксиста считается весьма опасной. Встречаются клиенты, которые чувствуют себя хозяевами машины: без спроса прибавляют громкость радио, переключают станции. Но хуже всего, когда просят заехать за едой, а потом начинают раскладывать ее перед собой. Очень много неаккуратных пассажиров, за которыми потом приходится убирать салон. Еще проблемы возникают из-за курения в автомобиле.

- Поездка с состоятельными клиентами, конечно, приятнее?

- Как ни странно, чем проще человек, тем с ним удобнее. Такие пассажиры легче отказываются от сдачи. Люди более презентабельные требуют к себе особого внимания, бывают очень заносчивы, угодить им сложнее. Порой они ведут себя так, как будто это машина с их личным водителем.

- А бывает, что клиенты не расплачиваются?

- Конечно, в таких случаях я сообщаю диспетчеру, и пассажира вносят в черный список. Случается, клиент заказал такси, но ехать передумал, а заказ так и не отменил. Это самые неприятные ситуации. А вообще все люди в основном попадаются обычные и за поездки расплачиваются. Риск встретить неадекватных и в повседневной жизни велик.

- Несколько советов таксиста пассажирам...

- Не стоит хлопать дверью, это водителям очень не нравится. Приветливость создаст хороший настрой обоим. Если на улице грязно, по возможности стоит стряхнуть обувь. Не стоит упрашивать водителя разрешить втиснуться в салон большой компанией. При отказе от машины лучше сообщить об этом диспетчеру. И заранее предупреждать водителя о крупной купюре. Всегда стоит проверить, не забыли ли вы что-нибудь в машине.