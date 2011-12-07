Ильгиз Хайруллин: Информационный прорыв Татарстан совершил в годы перестройки

Миллионные тиражи - это не миф- В те времена было две партийные газеты - на русском и татарском языках, комсомольская, пионерская газеты и несколько журналов. С началом перестройки ситуация изменилась. Стало выходить много изданий разного направления. Тиражи были очень большие. Газеты «Республика Татарстан», «Ватаным Татарстан» выходили тиражом более 100 тысяч экземпляров. Общий тираж районных газет вырос до нескольких сот тысяч. У сатирического журнала «Чаян» тираж вообще был около миллиона! Это был пик интереса к прессе. Каждая семья выписывала по несколько центральных и местных газет и журналов. В те годы почтальоны разносили прессу по адресам в увесистых сумках, а пачки газет, журналов с трудом помещались в почтовые ящики. И что интересно, доставляли прессу в срок. Издательское дело было рентабельным. Печатные издания приносили доходы в 18 - 20 миллионов рублей. Это по тем временам огромные деньги. Для сравнения: инженер получал 120 - 150 рублей, что считалось вполне хорошей зарплатой. К сожалению, сами редакции от этих сумм мало что имели. Практически все деньги уходили в бюджет Управления делами ЦК КПСС.- В чем загадка таких невероятных тиражей? - Источников информации тогда было не так много. Это сейчас в каждом телефоне есть интернет и в любой момент можно узнать, что происходит в мире. Тогда были Первый и Второй каналы телевидения, канал татарстанского телевидения, несколько газет, журналов, вот и все. А потребность в информации была. Людям хотелось знать, что происходит в их городе, в их районе… И новые издания давали такую информацию.Но популярность была не только у газет и журналов. Большими тиражами издавались серии книг классиков, художественная литература, которые распространялись по подписке. Большим тиражом, например, была издана книга о Тукае в серии «Жизнь замечательных людей». Это была первая книга в «ЖЗЛ» о представителе татарского народа. Совсем недавно вышла вторая книга - о Минтимере Шариповиче Шаймиеве.Слово журналиста было уважаемым- Насколько в те времена слово журналиста было действенным?- Слово журналиста имело вес. На критический материал власти в обязательном порядке должны были отреагировать. Серьезные аналитические статьи всегда обсуждались в райкоме, обкоме партии, и многие проблемы, которые поднимали журналисты, реально решались. Перестройка привела к росту национального самосознания в республике. Конечно, было все непросто, были разные подходы, разное понимание того, что и как должно быть. Но процесс начался. Власти стали более открытыми. Именно тогда появился очень большой спрос на издания, книги на татарском языке, появился интерес к истории, национальным традициям, культуре. Всего один очень показательный эпизод. По Центральному телевидению запись легендарного спектакля Камаловского театра «Альмандар из деревни Альдермеш», и нас завалили письмами с просьбами показать спектакль еще раз. Письма были из разных регионов. Пришло письмо даже от главнокомандующего Туркестанским военным округом, где говорилось, что он организует просмотр для всего состава округа. - Для журналистики это были сложные, но интересные времена... - Тогда журналисты республики подняли вопрос о создании самостоятельного профессионального союза. Была создана рабочая группа под руководством Михаила Петрова. После долгого, неоднократного обсуждения был принят устав Союза журналистов РТ. Особенно созидательная роль журналистики была важна в ситуации, когда остро встал вопрос о суверенитете Татарстана. В центральных изданиях о Татарстане было много негативной информации. Никакие хорошие новости из республики просто не проходили в эфир, в печать. Надо было менять ситуацию и создавать позитивный имидж Татарстана. - Как решали задачу?- Мы пригласили в Татарстан журналистов из центральных СМИ и журналистов из влиятельных зарубежных газет, чтобы показать им реальное положение дел в республике. Они побывали на предприятиях и в организациях республики, встретились с Президентом Татарстана Минтимером Шариповичем Шаймиевым, который ответил на все интересующие их вопросы. Многие журналисты сделали объективные материалы. По результатам поездки появились первые публикации о Татарстане на Западе. Это был информационный прорыв. Умудрялись выпускать газеты даже при дефиците бумаги- Каков был социальный статус журналиста?- Профессия была уважаемая. А сейчас в журналистику нередко приходят не совсем подготовленные люди, и, возможно, престиж профессии несколько упал. Тогда было много профессионалов. Например, Марсель Зарипов - собственный корреспондент «Советской России», Раис Сабиров - собственный корреспондент газеты «Правда» по Татарской АССР и Марийской АССР, Борис Бронштейн, Шамиль Муллаянов, Владимир Устиновский, Николай Сорокин… Вообще, собкоры - это была привилегированная каста журналистов. Они подчинялись своему руководству из Москвы. Необходимо вспомнить Флорида Ахметовича Агзамова. Он был не только замечательным журналистом, но и деканом отделения журналистики КГУ, а позже деканом факультета журналистики, социологии и психологии КГУ. Благодаря ему и преподавателям факультета в Татарстане была создана мощная школа журналистики со своими традициями. - Как союз поддерживал журналистов и средства массовой информации?- Союз - это общественная организация, мы там работали на общественных началах. Цель союза - довести до властей мнение журналистского сообщества по самым актуальным вопросам, помогать редакциям и журналистам в решении возникающих проблем. Многие критиковали Союз журналистов, главных редакторов. Если это была не критика ради критики и если люди предлагали конкретные пути решения проблемы, то такой критический подход приветствовался. Старались поддерживать журналистов материально. Учреждались профессиональные конкурсы с призовыми фондами. Мы находили деньги на премии, на интересные командировки для журналистов. В советские годы в Татарстане для журналистов была учреждена государственная награда - премия имени Хусаина Ямашева. Престиж ее был очень высокий. Потом эту премию, к сожалению, упразднили. Сейчас есть награда «Хрустальное перо». Труд журналистов нелегкий, зарплата небольшая, и их необходимо поощрять.Были и другие проблемы. Однажды вдруг настал жесткий дефицит бумаги. Случалось, что газеты не на чем было печатать. Мы делали все возможное, чтобы решить эту проблему. Ислам Галиахметович Ахметзянов, который тогда был министром печати РТ, назначил на бумажный комбинат специального представителя, задача которого была выбивать бумагу. Сейчас время журналистов-универсалов- Интересно, с какими проблемами обращались к вам.- Были разные моменты. Например, у одного журналиста в районной газете был острый конфликт с руководителем района. Они никак не могли найти общий язык, и пришлось журналиста перевести в другой район. - А где располагался Союз журналистов в те годы?- Сейчас в Казани есть Дом журналистов с Музеем истории татарстанской журналистики. Мы о таком даже мечтать не могли. У нас была одна комнатка в 15 квадратных метров в издательстве. Но идея создания музея появилась в те годы. Энтузиасты стали потихоньку собирать материалы в редакциях. Идей всегда было много. Задумали создать информационное агентство. Но тогда не получилось… Только несколько лет спустя, в 1990 году, было принято решение о создании информационного агентства «Татар-информ». Это было первое самостоятельное региональное информационное агентство в Советском Союзе и в Российской Федерации. - Ильгиз Калимуллович, каким, по-вашему, должен быть современный журналист? - Сегодня время журналистов-универсалов. Журналист должен уметь и писать, и делать репортажные фотографии, и снимать видеосюжеты для сайта… К тому же работать надо очень оперативно. Раньше было все иначе: поехали с фотографом или оператором на репортаж, сняли. Потом надо вернуться в редакцию, написать текст. А фотографу необходимо проявить пленки, напечатать снимки… Пока все будет готово, пройдет несколько часов. А сейчас у каждого человека в смартфоне фото- и видеокамера, интернет. И если люди становятся очевидцами какого-то события, то они сразу же выкладывают фото и видео в соцсети. Это жизнь, которая происходит здесь и сейчас. Темп жизни изменился. Чтобы успевать отражать важные события, у журналиста должна быть молниеносная реакция. Справка «КВ»Ильгиз Калимуллович Хайруллин в 1972 - 1982 годах был инструктором, затем заведующим сектором печати, радио и телевидения Татарского обкома КПСС. В 1982 - 1992 годах - председатель Госкомитета РТ по телевидению и радиовещанию. В 1992 - 2001 годах - заместитель премьер-министра Республики Татарстан. С 2006 по 2013 год - председатель Общественной палаты РТ. Член Общественной палаты РФ (утвержден Указом Президента РФ), член Комиссии Общественной палаты по межнациональным отношениям и свободе совести.