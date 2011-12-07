Психолог Николай Кудряшов - женщинам: Встречать своего мужчину надо с восхищением

Справка «КВ»Николай Кудряшов - академик, действительный член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги, учредитель и член Международной ассоциации трансперсональной психологии (АТПП, Москва), преподаватель Стэнфордского университета (США), МАИ (Москва), БПА (Санкт-Петербург) и других вузов, сертифицированный преподаватель Европейской академии интеграционной психологии, преподаватель и сертификатор Института интегративной психологии (Москва), автор и гранд-мастер системы вибрационного боя, или тета-боя, автор 14 книг по волновому движению, 4 из которых изданы в Европе.- Николай Иванович, вы известны как автор системы целостного волнового движения. Как можно использовать это знание в повседневной жизни?- Прежде всего - в лечебно-оздоровительных целях. Первое, что я делаю, прошу человека сделать упражнение «волна». Там, где волна не проходит, там и есть отклонения, значит, нужно обратить внимание на эти органы или системы. Как правило, после моей консультации люди идут в поликлинику, сдают анализы, и у них действительно выявляются проблемы со здоровьем, именно с теми органами, на которые я указал. Ведь главная проблема в медицине - правильно поставить диагноз. Есть и такой момент в человеческом организме, как компенсация: болит голова, а на самом деле у человека проблемы с почками, это значит, что он чего-то боится… Если волна не проходит в голеностопе, значит, забиты энергетические каналы - на стопе находятся 8 таких каналов. После практики улучшается настроение, повышается пластичность, скорость мышления, снимаются диагнозы, связанные с деятельностью мышц, позвоночника и опорно-двигательного аппарата.Волна может повлиять и на финансовое положение. После выполнения специальных волновых движений удивительным образом к человеку начинают притекать деньги, решаются его финансовые проблемы. Некоторые после моих семинаров говорят, что движение денег начинается у них даже тогда, когда они думают о волне… Я практикую упражнения системы целостного волнового движения с 1998 года. А в 2002 году на основании исследований, проведенных по системе грантов, министр здравоохранения РФ рекомендовал включить мою систему в практику лечебных и образовательных учреждений. Сейчас она преподается в 6 российских и европейских институтах. Согласно моим разработкам каждый человек в разное время может быть и на мужской, и на женской волне, но мало кто использует это знание в жизни.- А на какой волне зарабатываются деньги - на мужской или женской?- Конечно, на мужской! Тогда и выделяется тестостерон - гормон лидерства и успеха. Не зря ведь самым опасным зверем считается акула - уровень тестостерона у нее просто запредельный. Но обратите внимание: притягивает деньги женская волна, она создает ту энергию, которая благоприятна для привлечения финансов. То есть эта волна организует некоторое пространство, которое позволяет женщине быть эффективной в нем. Таким образом, когда нужно улучшить свое материальное положение, следует жить на женской волне. А если нужно преодолеть трудности - быть активным, на мужской волне. Люди же обычно живут где-то посередине между мужской и женской волнами. Более того, в моей системе восточный символ баланса ян-инь, описывающий взаимодействие мужского и женского, переведен в динамику и также выражается жестами. Воспроизводя этот жест, можно улучшить взаимоотношения с партнером.- Да уж, многие женщины недовольны своими мужчинами: мало зарабатывают, лежат на диване…- Как вы думаете, почему это происходит? Например, мужчина приходит с работы домой на мужской волне. Естественно, он хочет здесь найти место, где набирает силу. А встречает чисто мужское поведение жены - та начинает ему «выносить» мозг, предъявлять претензии… Правильнее с приходом мужа перейти на женскую волну, говорить ему: «Да, милый», а делать по-своему. При этом встречать своего мужчину надо с восхищением. Раскрою женщинам один секрет. Мужчиной вообще надо всегда чуть-чуть восхищаться: будь то чиновник или муж… Женщина же, находясь на женской волне, становится более гибкой, привлекательной для окружающих, она получает больше комплиментов, преображается буквально на глазах. Еще один момент: важно давать мужчине выговориться на интересную для него тему. Так что выясняйте, что интересно вашему партнеру, узнавайте об этом в интернете, поддерживайте разговор с ним, и вы всегда будете желанной.- Одно из ваших утверждений - на женской волне можно изменить аромат своего тела...- Конечно! Хотя эндокринологи не признают это. Аромат показывает гормональный статус человека, в каком состоянии находятся его органы и системы жизнедеятельности. какие гормоны они секретируют. Если уж очень надо, можно попытаться изменить запах тела с помощью изменения работы желез внутренней секреции. Я же считаю: не надо мучиться и жить с партнером, запах тела которого вам неприятен! Партнера надо выбирать по «химии» тела.- Другая ваша инновационная технология - ДНК-танец.- То, что мы ведем себя в соответствии с генетическими программами, известно всем. Хороший психолог всегда учитывает поведенческий фактор, но, давая рекомендации, мало кто из психологов говорит, что поведение задают гормоны. А гормонами управляют гены. Вопреки расхожему мнению, на них тоже можно повлиять. Для этого надо ввести в организм человека информацию на уровне генетических изменений. Таким образом ДНК-танец может повлиять на здоровье, финансы, притяжение в свою жизнь мужчин. Описать его сложно, это надо пробовать!- За двадцатилетнюю практику системы у вас, наверное, появилось много учеников?- Преподавание этой системы - явление для России уникальное. Моя аудитория - это те, кто интересуется чем-то новым. Самые успешные мои ученики выпустили свои книги и преподают на мировом уровне. Многие, кого я консультировал, с помощью системы решили свои личные проблемы. При этом, как я заметил, «королевы волны» выходят замуж за мужчин на 5 - 8 лет младше, а мужья носят их буквально на руках. Конечно, есть люди, которым магическое влияние на других людей дано от природы, и они этим успешно пользуются. Ко мне же чаще всего обращаются женщины незамужние, имеющие проблемы со здоровьем. И мы стараемся это исправить. Сначала решаем проблемы со здоровьем, потом - все остальные.- Николай Иванович, а как можно побороть свои страхи?- Тревоги и страхи ограничивают все наши устремления. Если вы чего-то не достигли, значит, это и есть страх. Ведь что такое страх? Это выброс адреналина в кровь, сжигающий кислород в крови. Учеными доказано, что 8% изменений кислорода в крови выливаются в неуправляемый страх, 35% - это уже смерть. Всего же существует около 400 страхов, и со своими страхами надо дружить! Например, существует такая американская разработка при чувстве неуверенности в себе. Если минуту энергично «побить» себя, обхватывая плечи кистями со словами «Это мой день! Это мой час!», страх пройдет. С помощью практики можно научиться при страхе направлять выброс адреналина на продуктивное действие, чтобы человек перешел в состояние, которое психологи называют «бей - беги».- Какие дадите советы тем, кто хочет быть на волне жизни?- Старайтесь больше восхищаться - неважно чем, будь то пейзаж или погода за окном, картина, окружающие вас люди. Больше улыбайтесь! Больше волновых движений! Например, если даже вы начнете несколько минут делать волновые движения телом, когда чистите зубы, в вашей жизни будут происходить изменения. Обязательно живите и на мужской, и на женской волне. В общении с детьми лучше быть на нейтральной волне, мужское и женское поведение включайте по необходимости. Никогда не разговаривайте с ними с позиций двойных стандартов: если строго выговариваете, то делайте это по-мужски, уверенно, требовательно. А в отношении с окружающими всегда слушайте то, что человек говорит эмоционально: таким образом он говорит не о других, а о себе.