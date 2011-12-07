Марат Ахметов: Это счастье - каждый вечер слышать голос мамы

- Марат Готович, что делается для того, чтобы жительницы деревень не уезжали в город, а создавали семьи на своей малой родине?- Что может удержать людей на селе? Конечно, хорошо оплачиваемая работа с комфортными условиями труда. Увы, для деревенских женщин выбор трудоустройства невелик. На селе есть дефицит доярок, но работа их трудная, монотонная, и завлечь в молочное животноводство женщин сложно. Но мы работаем в этом направлении и с каждым годом активнее внедряем модернизацию в сельское хозяйство в целом, и в молочное животноводство в частности. В крупных хозяйствах проводится роботизация производства, когда уход, дойка, обслуживание молочного скота выполняются при помощи компьютерной программы и с одним стадом могут справиться одна-две доярки. Конечно, в одночасье все сельские хозяйства Татарстана невозможно модернизировать, это дело нескольких лет. Но в наших силах создать дояркам элементарные условия труда и быта: постоянное наличие теплой воды на рабочем месте, комфортные раздевалки, современный санузел и прочее. Думаю, на это уйдет не более трех-четырех лет.- Какова зарплата доярок?- Здесь однозначного ответа нет. Доярки могут в месяц получать от 12 до 40 тысяч рублей. Средняя зарплата в молочном животноводстве составляет 22 тысячи 600 рублей. На заработок влияет несколько факторов. Главное - организация производства работодателем, условия содержания коров, условия технологического процесса. Не менее важно отношение к своим обязанностям самой работницы: как она ухаживает за буренками, сколько сил и старания вкладывает в них, сколько надаивает молока.- Кого вы можете назвать главной женщиной в своей жизни?- Обычно у человека большую роль в жизни играют два человека - мама и первая учительница. Первая дает жизнь, вторая открывает мир знаний. Моя мама не только родила, воспитала меня и моих братьев, сестер (нас в семье пятеро), но еще и учила в начальных классах. В детстве, юности мама и конечно папа были для нас самыми близкими и авторитетными людьми, но с годами они становятся все дороже. Чем ты старше, тем отчетливее понимаешь: счастье - это когда твои родители живы и рядом с тобой.- Вашей маме этой весной исполняется 94 года. Как вы думаете, в чем секрет ее долголетия?- В ее неуспокоенности. Она постоянно в движении, до сих пор сама ведет домашнее хозяйство, хотя мы стараемся во всем помогать родителям и поддерживать их. Мама - эпицентр притяжения нашей семьи, регулярно собирает своих детей, внуков и правнуков в родительском доме. К сожалению, мне не всегда получается приезжать на большие семейные сборы, но я ежевечерне звоню маме и рассказываю, как прошел день. И это счастье.