Председатель Союза кинематографистов РТ Ильдар Ягафаров: У нас несмелое кино

Представляем гостяИльдар Ягафаров родился 26 января 1971 года в Пермской области, в Казань переехал с родителями в трехлетнем возрасте. После окончания школы поступил в Казанский педагогический институт на спортивный факультет. В 1991 году устроился работать ассистентом режиссера на казанском телевидении. В 1994 году поступил во ВГИК. В 2005 году основал киностудию «Я-продакшн». В 2004 году снял первый полнометражный художественный фильм на татарском языке «Куктау». Картина получила приз Гильдии кинопродюсеров на российском кинофестивале «Кинотавр», Гран-при и специальный приз спонсоров на Международном фестивале детских и юношеских фильмов в городе Хемниц (Германия). Фильм признан лучшим европейским дебютом на конкурсе в городе Злин (Чехия). В этом году представил зрителям свой полнометражный художественный фильм «Байгал». Национальное кино - это большое преимущество- Ильдар Рашитович, в чем заключается главная миссия Союза кинематографистов РТ?- Социальная поддержка кинематографистов, наших ветеранов, которые нуждаются в помощи. И мы совместно с Министерством культуры РТ помогаем.Другая функция союза - объединение профессионалов. Мы думаем о будущем нашего кино, поэтому много работаем с молодежью, хотим, чтобы союз пополнялся талантливыми, амбициозными режиссерами, сценаристами, операторами.Наш союз - региональное отделение Союза кинематографистов России, который возглавляет Никита Сергеевич Михалков. За два года количество членов союза увеличилось на 15 человек, и сейчас нас 54 человека. Мы принимаем именно тех, кто снимает кино, а не просто как-то связан с организацией кинопроцесса.Союз кинематографистов РТ - пятый по численности Союз кинематографистов в России. Впереди нас Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск. Татарстан - национальный регион, и мы можем снимать самобытное национальное кино. Это большой плюс, большое преимущество.- Легко привлекать молодых в профессиональный кинематограф?- Это проблема. Если у театра есть здание, администрация, все регулярно получают зарплату, то у кинематографистов ничего этого нет. Честно могу сказать: ни один кинематографист Татарстана не сможет прожить на гонорар, получаемый за съемки фильма. После завершения проекта мы зависим от каких-то случайных подработок. Поэтому наши люди работают на телевидении, в коммерческих студиях, где-то преподают или снимают рекламные ролики, свадьбы. Понятно, что это не от хорошей жизни. И это на самом деле ужасно. Когда человек уходит в коммерцию, у него вырабатывается совсем другое мышление. В коммерческом, рекламном кино другие критерии, другие требования, и после него перестраиваться на художественный фильм очень сложно. Я знаю это не понаслышке, сам оказывался в такой ситуации.Наше кино тоже может собирать залы- Сколько в год снимается игровых картин в Татарстане?- По конкурсу, который проводит Министерство культуры РТ, должен сниматься один фильм, а снимается десять. Есть идеи, есть желание, но нет денег. Приходится искать средства самим. У нас нередко работают съемочные группы из Москвы, других городов. Но это не татарстанское кино, а кино, снятое в Татарстане.- Если не секрет, сколько стоит один съемочный день?- В районе 100 - 150 тысяч рублей. Это свет, камеры, работа актеров… Но надо учитывать, что условий на съемках никаких: стул, на котором ты сидишь, твой личный, единственное теплое место - это твоя машина. А когда снимают москвичи, у каждого есть свое место, где можно отдохнуть, покушать. Это, естественно, увеличивает бюджет фильма.- Почему кино не окупается?- Это странная вещь. Кино может приносить прибыль, но не приносит. Чтобы изменить ситуацию, надо решать проблемы с прокатом. Наши татарстанские фильмы в прокат не пускают. А если пускают, то с трудом. Прокатчики не могут понять: зачем показывать татарстанское кино, если на него никто не придет?Но на премьерных показах татарстанских фильмов были полные залы. Прокатчики удивились и, по-моему, хотят рискнуть - сделать прокат фильма не только по Казани, но и по России, особенно в тех городах, где есть большие татарские диаспоры. Правда, это иллюзия, что татары придут в кино только потому, что оно татарстанское. Чтобы зрители приходили в кинотеатр, кино должно быть интересным.- А что нужно, чтобы кинотеатры показывали современное российское кино?- Во-первых, убеждать прокатчиков, что наше кино может собирать залы. Во-вторых, надо самим проявлять активность и идти в народ: заключать договоры с санаториями, профилакториями, клубами и проводить там творческие встречи с кинопоказами.Задача выхода во всероссийский прокат еще сложнее. Прокатчики из Москвы приходят в регионы со своими залами, проекторами, своими фильмами. Чтобы фильм попал в прокат, все вопросы приходится решать через Москву, а это сложно и долго.Переформатировать союз в центр развития кинематографа- Что делать, чтобы татарстанское кино вышло на международный уровень?- Нам нужна своя студия. Но кино надо начинать с подготовки кинематографистов, с открытия детских киношкол. Самые талантливые ребята смогут продолжать профессиональное образование. И они должны быть уверены, что у них будет достойная работа. А сейчас ситуация такая: студенты учатся пять лет в институте, мы вручаем им дипломы кинорежиссера, кинооператора, звукооператора - и до свидания! Дальше живи как знаешь… А киностудия - это рабочие места. Пусть там будет небольшое штатное расписание - человек 50, но эти люди будут трудоустроены.Помимо студии в Казани должен быть Дом кино - дом, где кинематографисты могли бы собираться, проводить мастер-классы, уроки детской киношколы. Там могли бы быть залы для показов и обсуждений фильмов, музей татарстанского кино… Идей много. Мы разговаривали с министром культуры Татарстана Ирадой Хафизяновной Аюповой, и у нас есть общее понимание, что татарстанское кино надо поднимать. Сегодня назрела необходимость переформатировать союз в центр развития кинематографа Татарстана - фабрику по производству качественных фильмов.- Как вы относитесь к предложению вернуть художественно-экспертный совет?- Художественно-экспертный совет должен быть. У нас почему-то думают, что снял первый фильм - и он сразу должен попасть на Каннский фестиваль или быть выдвинут на «Оскара», не меньше. Но надо реально смотреть на вещи.Режиссер Алексей Барыкин очень правильно сказал, что мы какое-то несмелое кино снимаем и от этого очень сильно страдаем. У нас на самом деле несмелое кино. Мы снимаем деликатно, чтобы никого не задеть, не обидеть.Кино - это очень интимное пространство. Если вспомнить фильмы, которые получали «Оскара», - это фильмы откровенные, они проникают в такие сложные глубины человеческого сознания, и, чтобы заглядывать в эти глубины, необходима определенная смелость. Нам такой смелости надо поучиться.Еще надо понять, что основа хорошего фильма - это сценарий, интересная история.Кинофестиваль без мусульманского акцента- У нас нет достойных сценариев?- Их мало. Сценаристу надо начать платить. Он работает несколько месяцев и должен получать хотя бы какие-то деньги за свой труд. Вот тогда появятся сценарии. Слава богу, мне повезло, я встретил своего сценариста. Это Мансур Гилязов, мы сделали с ним не один фильм. Недавно он написал замечательный сценарий «Исэнмесез», по которому будем снимать кино.- «Исэнмесез» - «Здравствуйте»?- Название интересное. Никто не задумывается, что это значит, а ведь это не просто «Здравствуйте». В переводе с татарского языка на русский «Исэнмесез» означает «Живы ли вы?» Это история о татарской семье. Они собираются по праздникам, выпивают, обмениваются новостями и разъезжаются. Но когда родственник заболел и ему поставили смертельный диагноз, вся семья объединяется, чтобы помочь, поддержать человека.- Насколько фестиваль мусульманского кино влияет на развитие татарстанского кинематографа?- Казанский международный фестиваль мусульманского кино - значимое событие не только татарстанского, но и мирового кино. Правда, фестиваль попал в «ловушку» своего названия. С него необходимо снимать этот мусульманский акцент. Знаю, что многие известные кинематографисты с радостью приехали бы в Казань на фестиваль, но их настораживает слово «мусульманский». Оно накладывает определенные ограничения для фильмов. Приходится убеждать коллег, что это не религиозный, а абсолютно светский кинофорум.Хочется видеть Казанский кинофестиваль более открытым для новых веяний в современном кинематографе. А фестиваль мусульманского кино может быть самостоятельным, со своей программой. И идеальным местом его проведения мог бы стать древний Болгар.- Вы недавно вернулись с кинофестиваля, который состоялся в Турции. У Союза кинематографистов Татарстана намечаются совместные проекты с зарубежными коллегами?- Участие в международных фестивалях помогает налаживать контакты. В Турции есть Ассоциация кино, которая объединяет кинематографистов тюркоязычных стран. Они стараются делать международные проекты. Но в первую очередь нам интересно сотрудничество с Казахстаном, Узбекистаном, Азербайджаном. Это сотрудничество может оказаться взаимовыгодным и плодотворным.