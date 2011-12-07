Индийский музыкант Бхарти Бандху: Любовь и уважение к себе - путь к успеху

Представляем гостяБхарти Бандху и его брат, составляющие основу коллектива, - знаменитые во всем мире исполнители суфийских песен из индийского штата Чхаттисгарх. Они представители уже пятого поколения своей семьи, исполняющие суфийскую музыку. Суфийская музыка - это пропевание песен духовного содержания, сопровождающееся исполнением мелодий на индийской арфе, ситаре, табле, мриданге и других традиционных индийских инструментах. Лидер группы Бхарти Бандху - обладатель награды «Падма Шри» за выдающийся вклад в искусство. Наши гости - участники множества фестивалей, объездили с гастролями многие страны. В России они впервые. Их выступления проходят в рамках масштабного полугодового фестиваля искусства Индии в России «Дружба-Дости - 2018». После Казани артистов ждут концерты в Уфе, Самаре и Грозном.Мы рады, что лидер коллектива Бхарти Бандху побывал в гостях у редакции «Казанских ведомостей».Суфизм - послание любви- Какие у вас впечатления от Казани?- Казань - первый город в России, в котором у нас было выступление. До этого о Татарстане ничего не знал и рад, что приехал сюда, познакомился с городом, людьми. Здесь очень открытые, добрые люди и замечательная, дружелюбная атмосфера. После концерта зрители подходили ко мне, задавали много вопросов, и было видно, что им интересна философия и культура суфизма.- Каким одним словом можно определить суть суфизма?- Суфизм - это религия любви. Там нет ограничения по национальности, территории, где живет человек, его вероисповеданию. Главное - любовь.Раньше людей воспитывали в боязни к Богу. С детства внушали: «Если делаешь что-то не так, то Бог тебя накажет!» Но страх мешает жить. На самом деле Бога не надо бояться. Бог - это образ любви, образ гармонии. И молиться надо от любви, а не от страха кары за какие-то свои проступки.Суфизм - послание любви. Суфии убеждены, что божья искра находится в каждом из нас. Она затрагивает такие внутренние глубины человека, которые невозможно увидеть или описать, а можно лишь почувствовать. Поэтому в суфийской культуре большое внимание уделяется музыке, поэзии, танцам, изобразительному искусству. Есть два течения суфийского искусства - религиозное и светское. Наша музыка больше религиозная.- Суфийскому искусству обучают в учебных заведениях?- Это передается в семье из поколения в поколение, от учителя к ученикам. Только так можно постичь все тонкости учения. Сокровенные знания и опыт суфийской практики передаются только при личной встрече с учителем. Но просветленный суфий не будет писать о суфизме без специального разрешения своего учителя, даже если речь идет только о внешней стороне учения: о его истории и общефилософских положениях суфизма.***С тех пор как счастье услышало твое имя,Оно бежит по улицам, стараясь найти тебя.И несколько раз на прошлой неделеСам Бог приходил и спрашивал твой адрес...Хаджа Шамс ад-Дин Мухаммад Хафиз Ширази (1326 - 1390), знаменитый персидский поэт и суфийский мастерСтрах мешает радоваться жизни- Вы сказали, что суфизм основывается не на боязни Бога, а на любви. Страх живет в каждом человеке. Что делать, чтобы освободиться от него?- Страх - это боязнь принять решение, боязнь сделать шаг, что-то изменить в своей жизни. Страх мешает приблизиться к своей мечте, мешает радоваться жизни. Современные люди разучились радоваться. Вся их жизнь - однообразная погоня то за одним, то за другим. Они бегут за тем, что им совсем не нужно, поэтому и счастья от жизни не ощущают.- Как воспитывать детей, чтобы они выросли без страха?- Это не получится до тех пор, пока сами родители не покажут пример. Дети, как губка, впитывают всю информацию. Им лучше на собственном примере показать, как надо жить, как относиться к разным ситуациям. Здесь необходимо начинать с себя. Первое и самое важное послание суфизма - это любовь. Любовь к себе, любовь к ближним, любовь к своему дому, своей улице, своему городу, своей стране, любовь ко всему миру…Мы увидели, что в Татарстане представители разных религиозных конфессий живут мирно, здесь рядом и православные храмы, и мечети. С самого раннего возраста дети воспитываются в уважении к людям других вероисповеданий. Вот это и есть верный путь воспитания детей в любви к себе и окружающим. И это объединяет его со всем миром.Все люди на самом деле очень похожи. Мы по-разному выглядим, по-разному смотрим на жизнь, говорим на разных языках, у каждого свой жизненный опыт, но то, что объединяет нас, - это любовь. Главное - открыться для любви.***Слово может мертвых оживитьИ целый мир в пустыню превратить.Бывает, что одно и то же словоТерзает одного, целит другого.Утрата - не причина для печали.Чем мы бедней, тем легче нам забота,Слабее страх, что мы утратим что-то.Богатство потеряем - не беда:И богачи счастливы не всегда.Джалаледдин Руми (1207 - 1273), персо-таджикский поэт-суфий«Получать надо тоже уметь»- Какой первый шаг необходимо сделать, чтобы открыться для любви?- Сначала надо научиться любить себя. Как это сделать? Говорить себе добрые, теплые слова. Говорить много раз, и неважно, утром, вечером или днем. Важно, чтобы ты сам поверил, что достоин любви. Искренне хвалите себя за любое достижение, пусть оно и кажется вам незначительным. Постарайтесь быть открытым и проще относиться к проблемам. И вы заметите, как жизнь вокруг начнет меняться в лучшую сторону.Любовь и уважение к себе - путь к успеху. Только человек, любящий себя, может дарить любовь. В этом и есть суть суфизма - любовь и полное доверие миру.Если человек привык только отдавать, то это его истощает. Надо уметь соблюдать баланс: и давать, и получать. Получать надо тоже уметь. И надо учиться быть благодарным судьбе за подарки.***Воистину удары мудрецаНамного лучше милости глупца.Яд мудреца нередко нас спасает,А мед глупцов подчас и убивает.И нам бы думать стоило всегда:Мы от кого бежим, бежим куда?Сокрыться от себя не в нашей воле,От Бога убежать нельзя тем боле.Джалаледдин Руми«Просто вместе помолчать -это уже счастье»- Вы выступаете не только на концертных площадках, но и в приютах, больницах, тюрьмах. Как найти подход к сердцу человека, которому сейчас совсем не до искусства, музыки и песен?- Правило простое - надо быть открытым, искренним. Люди это чувствуют. Когда я выступаю, моя цель - чтобы у людей появилась радость. Например, мы выступали в приюте для детей, у которых нет родителей. Знаете, как они слушали наши песни? На какое-то время они забыли о своих невзгодах, проблемах. Дети, которые разучились улыбаться и смеяться, снова улыбались, их глаза светились счастьем… Я уверен, что это чувство они запомнят надолго.Такие выступления мы проводим бесплатно. Никакое денежное вознаграждение не сравнится с радостным и благодарным взглядом этих детей...- В каком самом необычном месте вам доводилось выступать?- На берегу Индийского океана, на Гоа. На концерт приехали более 2 тысяч человек из разных стран мира. Музыка, природа, океан - все было в удивительной гармонии. Могу сказать, что наши зрители и мы в тот момент по-настоящему были счастливы.Мы не просто исполняли наши песни, мы общались с нашими слушателями. Общение - это тоже дар судьбы. Наверняка все сталкивались с людьми, с которыми готовы общаться часами. А есть и такие, что после трех минут разговора хочется встать и уйти…Если нам с человеком хорошо, комфортно, мы стремимся подольше побыть с ним рядом. И даже необязательно разговаривать с ним. Иногда возможность сесть около него и просто вместе помолчать - это уже счастье. И даже необязательно смотреть друг на друга. Даже если близкого человека нет рядом, можно точно так же сесть и почувствовать его присутствие. Любовь стирает все границы и сокращает расстояния.***Жизнь идет, и не так уж она коротка.Окончание ищешь - находишь начало.Хаджа Шамс ад-Дин Мухаммад Хафиз ШиразиБольшое спасибо Иштиаку Ахмаду Гилькару и Адити Валунж за организацию интервью и помощь в переводе.