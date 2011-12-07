Астропсихолог Лилиана Татур: Жить не своей жизнью вредно для здоровья

От судьбы не уйдешь?- Лилиана, как вы, профессиональный психолог, пришли в астрологию?- Помимо того что я психолог, я мама четверых детей, и мне было важно найти подход к каждому ребенку. Когда познакомилась с астрологией, поняла, что это серьезная наука, которая дает эффективные инструменты анализа личности человека, особенно в синтезе с психологией.- Говорят, от судьбы не уйдешь. Это на самом деле так?- Предопределенности нет. Но действительно, существует такое понятие - судьба. Каждый из нас приходит в этот мир со своими задачами. И у каждого из нас есть свой кармический коридор, определенный датой и местом рождения. Кармических уроков избежать нельзя. Но можно смягчить негативное влияние планет.Если человек знаком со своей натальной картой, гороскопом, он перестает возмущаться: «За что мне такая жизнь? Почему у меня все не так, как хочется? Почему ничего не получается?» По натальной карте можно довольно точно рассчитать, когда наступит напряженное для него время, значит, к испытаниям можно подготовиться и морально, и физически. И еще очень важный психологически момент - человек понимает, что трудности не навсегда, это лишь определенный период его жизни.- Получается, натальная карта - это сценарий жизни?- Да, но сценарий не жесткий. Прожить этот сценарий можно по-разному. Астролог - не гадалка и не предсказатель будущего. Он говорит о вероятности тех или иных событий. Даже в самой сложной, казалось бы, тупиковой ситуации есть несколько вариантов развития событий, и у человека всегда есть право выбора.Надо воспринимать натальную карту не как приговор, а как руководство к действию, как игровое поле. Если ты знаешь правила игры, то можешь добиться успеха.Я считаю, что в недалеком будущем вместе со свидетельством о рождении каждому ребенку будет выдаваться его натальная карта. Это важно и для родителей, и для педагогов, и для врачей. Есть такое направление - медицинская астрология. В карте четко видна предрасположенность человека к тем или иным заболеваниям. Знание гороскопа даст возможность специалистам более эффективно корректировать состояние ребенка, подсказать, какие сферы деятельности для него более подходящие и перспективные.Чем опасны чужие мечты?- Астропсихолог может помочь выяснить, в чем причина конфликтов в семье, как правильно выстраивать отношения с детьми, родителями?- Конечно. Причина многих конфликтов в том, что люди живут не своей жизнью.Часто родители не воспринимают ребенка как самостоятельную личность. Он для них инструмент реализации их собственных детских несбывшихся желаний, амбиций. Например, хотела мама в детстве стать музыкантом, но ей это не удалось, и теперь она своего ребенка заставляет учиться в музыкальной школе. А у него, может быть, совсем другое предназначение - он мог бы стать талантливым инженером, физиком, строителем... Или, допустим, в семье медиков уже давно решено, что ребенок должен продолжить медицинскую династию. И он окончит институт, станет хорошим врачом, но при этом будет несчастен, потому что его призвание совсем в другой сфере. Вот так родители ломают жизнь ребенка, так у человека формируются комплексы, неприятие себя.А есть еще социальные стереотипы, чужие цели, установки, которые не дают нам жить своей жизнью. Типичный пример. Ко мне на консультацию приходит женщина: «Мне 32 года, до сих пор живу с родителями. Мама постоянно говорит, что мне уже пора замуж, родить ребенка. Да и подружки все уже семейные…» Я ее спрашиваю: «А вы-то сами хотите замуж, хотите детей?» - «Нет, у меня сейчас интересная перспективная работа. Но мне надо замуж…» - «Почему?» - «Потому что так надо!» Надо кому? Маме, окружению, но не ей. У нее по натальной карте действительно наступил период карьерного роста, профессиональной реализации, и на данный момент в этом и есть ее счастье.А что ты хочешь по-настоящему?- Как понять, что человек живет не своей жизнью?- Если получается все легко, обстоятельства складываются удачно, замечательное настроение, отличное самочувствие, значит, ты следуешь своему предназначению. А если вдруг появляются серьезные препятствия, начинаются болезни, значит, свернул со своего пути и что-то делаешь не так. Бог разговаривает с нами через наше тело. Но часто мы его не слышим. И болезнь - весомый аргумент Бога в этом разговоре. Такой аргумент без внимания оставить бывает просто невозможно.Важно слышать свои внутренние желания и следовать им, а не желаниям, навязанным социальными стереотипами, мнением близких, друзей, знакомых, рекламой. Например, ты можешь работать без выходных, влезать в долги, чтобы приобрести машину. Но когда ты ее наконец купил, вдруг понимаешь, что счастливее от этого не стал.- А есть способы определить, что ты хочешь по-настоящему?- Для этого есть очень полезное упражнение. Напишите на листе бумаги свои желания. Любопытно, что 5 - 10 желаний у всех будут примерно одинаковые: жилье, машина, деньги, новый мобильный телефон, ремонт, путешествия… А вот дальше начинаются сложности - люди просто не знают, чего они еще хотят! Первую десятку желаний сразу можно исключить из своего обязательного списка, потому что, как правило, они навязаны обществом. А вот оставшиеся желания - это ваши, и с ними надо работать.Разобраться в себе и прийти к своим истинным желаниям можно через медитацию, молитву, духовные практики. Отлично в этом помогает уход на время из привычной повседневной жизни на природу.Кто сказал, что 150 лет - это много?- Почему многие ничего не хотят и ни к чему не стремятся?- У многих нет никакой мотивации, чтобы жить. Нет целей. Да, проще ничего не делать. Но если человек хочет изменить свою жизнь, он должен знать, куда и ради чего ему идти. Надо прописывать свои цели и составить пошаговый план, как до нее дойти. Это важно. Астролог в этом может помочь. Допустим, девушка хочет выйти замуж. Астролог может сказать, когда у нее наступит благоприятный период для перспективного знакомства. Но это не значит, что надо сидеть дома и ждать, когда прогноз сбудется. Надо работать над собой, надо идти, знакомиться с людьми. Иначе шанс встретить свою вторую половинку будет упущен.Могу порекомендовать упражнение. Распишите свою жизнь на десятилетия вперед. Представьте себя через 10, 15, 20, 30, 50, 100, 150 лет. Кто вы, где, кто рядом с вами? Опишите во всех деталях, во что вы одеты, что вас окружает… Упражнение очень интересное и эффективное, здорово помогает расширить горизонты нашего сознания.Когда даешь это задание, люди сначала не понимают: «20, 30 лет? Вы шутите? Я так долго не проживу! А о том, что будет со мной через 50 лет, вообще подумать страшно! А вы говорите «150»!» Но кто определил, что 20, 30, 50, 150 лет для человека - это много? Все ограничители у нас в голове. Кто мешает планировать, мечтать? Мечтайте, это же игра! Развивайте свое воображение!Астрология - это не развлекаловка. Это наука- Сейчас множество разных курсов по астрологии и в интернете. Можно обучиться астрологии самостоятельно?- Надо понимать, что астрология - это не развлекаловка. Это точная наука. Если заниматься серьезно, то нужен учитель. Но азы можно постигать самостоятельно. Это поможет на самом элементарном уровне разобраться в причинах семейных неурядиц, проблем со здоровьем, сложностей на работе… Заглянув в карту близкого человека, можно понять, как лучше выстраивать с ним отношения, чтобы не ломать жизнь ни ему, ни себе.- Насколько достоверны общие гороскопы, которые публикуются практически во всех газетах, передаются по телеканалам, в интернете?- Астрология - это вероятностные прогнозы. Мы можем говорить только об общих тенденциях. Общие тенденции для представителей знаков зодиака существуют. Но для точного и подробного прогноза для человека необходимо составлять индивидуальную натальную карту.- «Казанские ведомости» 15 марта отметят 28-й день рождения. Лилиана, можно узнать, что ждет газету?- 2019 год достаточно благополучный за счет вхождения Юпитера в свой дом. Юпитер - планета благополучия, удачи, богатства, путешествий, налаживания международных отношений. Это общая характеристика года.Натальная карта «Казанских ведомостей» показывает, что с момента основания газета была нацелена на то, чтобы быть интересной и полезной для каждой семьи, для людей всех возрастов. Вопросы семьи, социальные проблемы всегда были у вас на первом плане. И это абсолютно правильно. Видно, что переживаете нелегкий период в финансовом плане. Несмотря на сложности, год для редакции будет плодотворным. Но в том случае, если будете активно развиваться в направлениях, связанных с современными интернет-технологиями. Публикуйте больше материалов о важности семейных ценностей, добре, любви, духовном развитии. Сегодня людям не хватает позитивной информации. И если вы будете ее давать, это привлечет новых читателей, подписчиков, а значит, принесет и финансовый достаток.