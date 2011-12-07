Борис Гуц: Зритель может простить все что угодно, только не скучную историю

Предпремьерный его показ прошел в рамках нового цикла творческих встреч и премьер, которые организует дирекция «Время кино». - Борис, как пришла идея снять кино на камеру мобильного телефона?- Это была не самоцель, а обоснованный кинематографический прием point of view (точка зрения): это когда мы показываем историю глазами главного героя фильма, который снимает все происходящее вокруг него на смартфон. Причем самого героя в кадре нет. Конечно, при съемках на телефон есть свои технические особенности, которые необходимо учитывать. Большой плюс - для такого кино не надо большой съемочной группы и громоздкого съемочного оборудования. Мобильный телефон - очень удобный инструмент, он позволяет снимать по-настоящему мобильное кино: быстро, оперативно, легко. Мы сняли фильм всего за четыре съемочных дня. - Вы и автор сценария, и режиссер, и оператор, и монтажер. Почему такое желание все делать самому? - Наверное, потому что я это могу. Раньше работал на телевидении режиссером монтажа. Мне легче самому сесть и смонтировать, чем объяснять монтажеру: вот здесь оставь, а здесь отрежь... У нас обычно снимают впрок: разные планы, разные ракурсы при разном освещении. Всегда есть опасение: а вдруг что-то не получится и понадобятся кадры, снятые для подстраховки? В результате снимают много лишнего материала и на сам процесс съемок затрачивается очень много времени. Когда все делаешь сам, получается быстрее. - «Фагот» - это ироничная, веселая и одновременно грустная история о том, как парень ищет любые предлоги, порой самые абсурдные, для расставания со своей девушкой... - В основе фильма должна быть интересная история. Зритель может простить все что угодно, только не скучную историю. Могу честно сказать, наш фильм основан на реальных событиях, все диалоги подслушаны, все ситуации узнаваемы. Мы снимали кино не о расставании, а о чувствах, отношениях, любви и нелюбви. Люди встречаются, влюбляются и вдруг расстаются. Когда начинаешь анализировать почему, оказывается, расстаются из-за мелочей. Все эти наблюдения постепенно собрались в сценарий. Я люблю наблюдать за людьми, слушать, что и как они говорят. Все наблюдения идут в мою сценарную и режиссерскую копилку. Например, недавно ехал в метро в час пик. Люди спешат по своим делам, разговаривают по телефону. Рядом со мной стоит девушка. Ей пришло СМС-сообщение. Она его прочитала, и у нее потекли слезы... Не знаю, какую новость ей сообщили, что случилось, но я видел эти глаза, видел эти слезы... И точно знаю, что этот трогательный, пронзительный эпизод будет в моем новом фильме.- Надо ли искать предлоги для расставания, оттягивать этот момент или проще прямо сказать человеку: «Мы больше не пара»?- Надо быть честными друг с другом. Недомолвки, невысказанные претензии, обиды разрушают отношения. Мы на самом деле много себе придумываем и живем по этим придуманным правилам и по правилам, которые навязывает нам общество. Часто боимся обидеть человека, но обижаем, даже не подозревая об этом.Люди боятся проявлять свои чувства, боятся откровенного разговора, чтобы выяснить отношения. Поэтому сейчас многие сообщают о своем решении расстаться не лично, глядя в глаза, а отправляют эсэмэски. Они считают, что так расстаться будет проще... - Интересно, какой самый необычный отклик был на ваш фильм «Фагот»? - Один мужчина сказал, что весь фильм он смеялся, а после того как вышел из зала, заплакал. Вот этот отклик мне запомнился. Видимо, история затронула в нем какие-то скрытые струны, растрогала до глубины души. Наш фильм ироничный, но это не чистая комедия. В нем через юмор показано наше общество с его проблемами. Юмор и смех бывают разные. Очень сложно найти людей с родственным чувством юмора. Мне приятно, что зрители в зале много смеются. Значит, мы с ними на одной волне.