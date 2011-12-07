Альберт Жалилов: Человеку необходимо ставить себя в непривычные обстоятельства

Представляем собеседникаАльберт Жалилов родился в Астрахани. Окончил с медалью гимназию, юридический факультет Астраханского университета с красным дипломом, а потом с отличием вокальное отделение консерватории. Параллельно занимался вокалом, актерским мастерством. Переехал в Санкт-Петербург, где продолжил обучение у известных педагогов. Заслуженный артист РТ, оперный певец, один из ведущих исполнителей в жанре классической эстрады. Его концерты прошли в более чем ста городах и двадцати странах. Победитель многих престижных вокальных конкурсов. В 2012 году стал дипломантом международного конкурса «Романсиада» в Москве, победителем 6-го международного конкурса русской песни в Лондоне. В 2015 году победил в телепроекте «Живой звук». Дошел до четвертьфинала телевизионного конкурса «Главная сцена - 2». Постоянный участник программы «Романтика романса»на телеканале «Культура». Исполнитель главной роли в первом в мире 3D мюзикле «Пола Негри». Играет роль Муслима Магомаева в моноспектакле, посвященном жизни и творчеству великого певца. Выступает на лучших концертных площадках многих стран мира.- Альберт, по первому образованию вы юрист. Сложно было оставить стабильную работу и уйти в сферу искусства? - Не могу сказать, что сложно. Я с детства занимался вокалом с профессором консерватории в Астрахани. В 13 лет дал первый сольный концерт на сцене Астраханской консерватории. Пение у меня всегда шло параллельно учебе. Когда учился на юридическом факультете Астраханского университета, тоже продолжал петь. Юриспруденция - прекрасная сфера, но творчество позволяет человеку развиваться более разносторонне. Поэтому решился продолжить обучение вокалу и сценическому мастерству в Санкт-Петербурге. Там пришлось начинать все с нуля.Конечно, было непросто. Приходилось заниматься рекламой, работал даже аниматором на Невском проспекте. Но все бытовые неудобства воспринимал легко, философски. Я хотел доказать в первую очередь самому себе, что иду верной дорогой и могу добиваться поставленной цели. На пути каждого человека постоянно возникают какие-то преграды, проблемы, страх ошибок, но надо найти в себе силы перешагнуть через все это и идти дальше. Только так можно развиваться. - Юридическое образование помогает вам в жизни и работе?- Юридическое образование - это не только юриспруденция. Это и политология, и обществознание, и история, и психология… Это целый пласт знаний, который дает понимание многих процессов. Юридическая наука как никакая другая структурирует мысли, помогает из огромного количества материала быстро выделить суть, анализировать факты и принимать решения. Всегда с благодарностью вспоминаю своих преподавателей в университете, которые научили такому комплексному подходу.- В вашем репертуаре есть моноспектакль, в котором вы играете роль самого Муслима Магомаева. Надо иметь большую смелость, чтобы решиться на такой шаг. Не было опасений: а вдруг не получится, вдруг зрители не примут?- Идея спектакля принадлежит актрисе, режиссеру, продюсеру Ольге Обуховской. Она рассказала, что долго не могла найти актера, который бы воплотил образ Муслима Магомаева. Но однажды побывала на моем концерте и предложила попробовать мне.Я долго думал. Всегда любил творчество Муслима Магомедовича, и песня из его репертуара «Лучший город Земли» была одной из первых, которую я пел в детстве. Это очень ответственное дело - соприкосновение с личностью, творчеством такого человека. Была проделана большая работа, она и сейчас продолжается. Мы сыграли уже 70 спектаклей, и каждый раз это для меня настоящий экзамен. - Вы много гастролируете. В каких необычных, экзотических местах приходилось петь? - В Африке, в Эфиопии. Там совсем другая культура - и человеческая, и музыкальная. Пел классику, в том числе и русские романсы на стихи Пушкина. В Эфиопии Пушкина считают своим. В парке Национального музея стоит памятник Александру Сергеевичу. У этого памятника по праздникам собираются люди, читают его стихи в переводах, на русском языке в том числе. - Минувшим летом вы совершили восхождение на Эльбрус. Что потянуло в горы - очередная проверка себя? - Да, это как раз к вопросу о том, что человеку необходимо ставить себя в непривычные, некомфортные обстоятельства. Без этого развитие невозможно. Если вода застаивается, она превращается в болото, так и человек: чтобы жить наполненной жизнью, надо постоянно быть в движении. Года два назад один мой товарищ из Москвы совершил восхождение на Эльбрус. Он так интересно об этом рассказывал, и я подумал: «Ничего себе! Неужели такое возможно?» Захотелось самому попробовать покорить вершину. Но было очень сложно выделить две недели для путешествия. Задолго, за полтора года, наметил время поездки. Экспедиция оказалась непростой. Но это было здорово! Восхождение занимает примерно 10 часов. Это путешествие на выносливость. Были моменты, когда думал: «Все, больше не могу!» Но откуда-то находились силы, и мы продолжали путь… - Какие ощущения на вершине?- Удивлялся сам себе: неужели у меня получилось?! На вершине я спел арию Калафа из оперы «Турандот» - это ария о победе. Правда, потом был еще спуск. Для кого-то спуск - дело более сложное. Но для меня это показалось прогулкой по сравнению с восхождением.Надеюсь, эта вершина не последняя в моей жизни, есть еще Килиманджаро, Непал, другие замечательные места силы на нашей Земле. Ну и конечно творческие вершины, которые надо покорить.