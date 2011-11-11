Эльвира Фазлиева, «Вызов 112» на ТНВ: «Не бросайте вызов судьбе – вдруг она его примет!»

А кто же они сами – ведущие передачи, которым каждый день приходится рассказывать татарстанцам о жёстких происшествиях и человеческих трагедиях? Мы расскажем об этих профессионалах зрителям канала ТНВ. А начать рассказ мы решили с прекрасной половины дуэта ведущих. Вашему вниманию – интервью с Эльвирой Фазлиевой.- На программу «Вызов 112» я вышла сразу из декретного отпуска: прошла кастинг, и когда стало ясно, что ведущей программы буду именно я – очень обрадовалась, что можно будет реализовать себя еще и в этом направлении. - Как известно, в этой программе выходят достаточно жесткие по содержанию сюжеты. Скажем так, «не женской» тематики. Как вам удается оставаться в кадре профессионально бесстрастной, держать лицо?- За все время работы на телевидении (в том числе – и в прямом эфире) я научилась строить «взаимоотношения» с камерой. А тут еще и сама тематика мне интересна: во-первых, мы даем людям актуальную информацию о происшествиях, а во-вторых, приносим реальную пользу – например, когда объявляем о розыске пропавших. И потом, мне кажется, что посмотрев нашу программу, человек станет внимательнее относиться к своим близким и к самому себе, будет беречь себя и окружающих. Даже я сама, выезжая на трассу (особенно если в машине находится моя дочь), невольно вспоминаю случаи из «Вызова 112» и становлюсь осторожнее и сосредоточеннее. - А бывают ли в такой «жесткой» программе, как «Вызов 112», какие-то курьезные моменты?- Конечно, произойти может всё, что угодно – и даже несмотря на то, что тематика нашей программы, казалось бы, к этому не располагает, мы стараемся внести в нее и какие-то забавные детали. Зрители могут всё сами увидеть в нашей рубрике «Сплошные проколы» (архив рубрики можно увидеть еще и канале ТНВ в Youtube – прим. ред,) - Эльвира, а Вы в жизни и Вы на экране – это один и тот же человек? Вы такая же строгая вне студии «Вызова 112»?- Я не могу судить о себе самой, но в жизни не считаю себя такой уж строгой. Дома, с ребенком я стараюсь быть как можно более нежной, доброй. С друзьями я весёлая. А вот на работе я, конечно, проявляю серьезность- Давайте возвратимся к Вашим истокам, скажем так. Вы – родом из Альметьевска, и в 2006-м даже стали «Мисс Альметьевск». Расскажите, пожалуйста, об этом этапе своей жизни. - Наверное, я могу его назвать «стартовым» - именно он и привел меня на телевидение. В самом конкурсе я приняла участие, благодаря моим родителям – они поддерживали меня, когда я училась в модельном агентстве, когда участвовала в конкурсах красоты. И именно во многом благодаря их теплой поддержке я заняла первое место и завоевала титул «Мисс Альметьевск». А после конкурса меня пригласили вести прогноз погоды на местном телеканале. Это стало хорошим опытом, в том числе и жизненным: в то время я уже жила и училась в Казани, и вот меня пригласили работать на телевидении в Альметьевске. Я растерялась… То ли мне вернуться в Альметьевск и вести прогноз погоды, то ли остаться в столице и строить свою карьеру, совсем не телевизионную, здесь. Я разрешила эту ситуацию радикально: осталась жить в Казани и поставила для себя цель – год-два постоянно ездить в родной город на съемки. Так и получилось: в течение года, два раза в неделю, я приезжала в Альметьевск, снимала прогноз погоды и возвращалась в Казань (в то время я здесь уже параллельно с учебой работала в серьезной страховой компании). Своей цели я добилась – в течение года выдержала такой жесткий график и сделала, как хотела: набралась телевизионного опыта, закончила институт и поняла, что офисная работа все-таки не для меня… Ну, не лежала у меня душа к этому, я понимала: телевидение – это моё! Внутри, энергетически мне так этого хотелось. И я посылала мысли в Космос, чтобы осуществить свои мечты… И однажды это случилось! - Как вы попали на ТНВ?- Я много раз приходила на кастинги ТНВ, но судьба должна была, что называется, созреть. И вот в один прекрасный день звезды сошлись! На очередном кастинге меня утвердили: посмотрели портфолио, запись моих программ - и я стала ведущей Прогноза погоды - по понедельникам в прямом эфире программы «Доброе утро!»С этого у меня всё на канале ТНВ и началось. К тому времени я решила окончательно закончить свою карьеру в страховой компании. Параллельно старалась совершенствоваться в профессиональном плане – ходила на всевозможные курсы техники речи, училась в школе телевизионной журналистики.- Помните свой первый сюжет в качестве корреспондента?- Это был сюжет на тему «Свадебный бум», который я сама придумала для школы тележурналистики: шел 2011 год, и молодожены просто с ума сходили, чтобы попасть со свадьбой на «красивую дату» - 11.11.2011. Я продумала линию сюжета, провела съемки. Было очень приятно слышать положительные отзывы руководителя школы журналистики. Он так и сказал: для первого сюжета получилось очень даже неплохо! Вдохновленная первым успехом, я подошла к Леонарду Давлетшину, руководителю редакции утреннего вещания, и попросила дать мне возможность снимать сюжеты на телеканале ТНВ. Больше всего мне нравилось рассказывать о модных тенденциях, брать интервью у моделей, разговаривать со стилистами. При этом старалась применять оригинальный подход: например, сюжет про короткие юбки я сняла в одном из казанских автосервисных центров. Даже когда я ехала после работы ночью домой, смотрела в окно и думала: вот здесь я хочу снимать такой-то сюжет, а вот тут неплохо было бы снять то-то… Одним словом, я окончательно утвердилась в мысли: вот дело всей моей жизни, я нашла себя!- А что происходило с вашей карьерой ведущей?- Параллельно с тем, как я снимала сюжеты, меня утвердили на постоянной основе в качестве одной из ведущих Прогноза погоды. Через какое-то время с этой должности я ушла в декрет – у меня родилась дочка Аида. Из декрета я выходила уже на новую должность: моя кандидатура была утверждена для программы «Вызов 112». И первый выпуск программы, 29 августа 2016 года, был с моим участием.- Вы упомянули свою маленькую дочь, и я не могу не спросить Вас об этой стороне Вашей жизни… - Дочери моей будет три года в ноябре. И роль мамы мне безумно нравится! Я все готова за нее отдать, готова находиться с ней каждую минуту, но, к сожалению, это невозможно. Да и ей нужно расти, развиваться - вот недавно мы отдали ее в детский сад. Наверное, так говорят все мамы, но она у меня необыкновенная! Даже несмотря на то, что она пока еще такая маленькая, но уже сегодня я вижу в ней творческие задатки – дочка любит петь, танцевать, у нее уже видны артистические способности. И, конечно же, мне хочется, чтобы Аида тоже реализовалась в жизни. - Повлияло ли Ваше материнство на отношение к работе, к самоощущению себя в профессии?- Знаете, когда в нашей программе «Вызов 112» проходят сюжеты, связанные с детьми… Я принимаю это близко к сердцу, иногда до слез… Для остальных происшествий я уже научилась ставить «фильтр», могу как-то абстрагироваться. А вот что касается детей – это сидит внутри меня, где-то глубоко в душе, я об этом потом много думаю. Начинаю переживать за свою доченьку… - А Вы хотели бы, чтобы она пошла по вашим стопам – чтобы пришла когда-нибудь на телевидение?- Хотела бы, безусловно. Я и сама в детстве, как и многие девочки, мечтала о творческой деятельности – мечтала выступать на сцене или о чем-то подобном. Поэтому была бы только рада, если бы дочь пошла по этому пути. Кстати, и имя я ей выбирала подходящее: «Аида» в переводе означает «Награда», и в характеристике имени сказано, что эти девочки с детства - творческие личности, и свою взрослую жизнь они впоследствии связывают именно с тем, чем увлекались в детстве. Поэтому мы сейчас хотим полностью в нее вложиться, чтобы она занималась всем, чем захочет – чтобы у нее был потом выбор. Многие говорят, что для ребенка это тяжело, но у нее сейчас такой возраст, когда дети буквально впитывают все, что с ними происходит – иностранные языки, гимнастику, вокал, танцы! Ребенку нужно просто полюбить свои увлечения, а родителям – определить, что ему ближе всего, вовремя разглядеть склонности и не упустить их.- Если развивать эту тему дальше: многие в детстве и юности мечтают работать на телевидении. Какой бы совет Вы им дали? Как попасть по ту сторону экрана?- Могу сказать: одно из главных качеств, которое для этого нужно – целеустремленность. Причем не та, которая выражается как-то внешне – это должна быть целеустремленность, которая сидит у тебя внутри, «встроена» в твою энергетику. Знаете, многие подростки, мечтая о чем-то, держат это глубоко внутри себя, боятся просто поговорить с родителями. И поддержка родителей – это очень ценно! Надо уметь вовремя прислушаться, не отмахнуться, выслушать своего ребенка. А в более взрослом возрасте, уже имея какое-то образование, молодые люди часто отмахиваются от своей мечты: кто меня возьмет? У меня же нет опыта... Но если ты уверен в себе, если ты знаешь, что можешь проявить себя в этом деле – надо брать быка за рога, и вперед! Надо стучаться в эти двери. Тем более что сейчас всё буквально под рукой – есть интернет, есть другие ресурсы. Раньше, например, не было никаких специализированных курсов – а сегодня столько школ телевидения и журналистики! Опять же, вспоминая свой опыт: когда я переехала в Казань, снимала с подругой квартиру в Московском районе, неподалеку от телекомпании ТНВ. И я постоянно приходила сюда – поприсутствовать на съемках передач, набраться опыта. И открою еще один свой секрет: стремясь к своей мечте, я постоянно энергетически посылала свои мысли в Космос… Но это не означает, что достаточно просто сидеть и мечтать. Нужно действовать!Реклама16+