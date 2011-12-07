Генеральный консул Турции в Казани: Наши культурные коды достаточно близки

Справка «КВ»Генеральное консульство Турции в Казани было открыто в 1996 году. В консульский округ входят 6 регионов РФ (Республика Татарстан, Республика Башкортостан, Чувашская Республика, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Самарская область). Ахмет Садык Доган - десятый Генконсул Турции в Казани. Здание канцелярии Генерального консульства Республики Турции в Казани расположено в самом центре нашего города - на пересечении улиц Горького и Муштари. Здание на этом месте было построено в 1830 году. Спустя 30 лет его выкупил богатый купец Константин Крупенников и открыл здесь богадельню для больных людей. В советские времена в здании располагалось студенческое общежитие, потом оно стало просто жилым домом. В 2000-х годах жильцы были выселены из ветхого дома. Вскоре на месте старого здания было построено новое, которое полностью воссоздает облик исторического дома. 4 ноября 2005 года здесь торжественно открылась канцелярия Генерального консульства Республики Турции в Казани.Мы рады, что Генеральный консул Турции в Казани Ахмет Садык Доган с супругой Марией приняли приглашение на дружеское чаепитие в редакции «Казанских ведомостей». Для встречи был еще один приятный повод - 15 января исполнился ровно год, как господин Доган начал работать в Казани.Туризм - не единственная сфера сотрудничества- Господин Доган, вы год на посту консула. Каким этот год был для вас?- Минувший год был очень насыщенным на события, встречи и очень интересным. Несмотря на мировой кризис и сложную международную ситуацию, мы с Татарстаном плодотворно сотрудничаем. Президент Татарстана Рустам Минниханов в 2018 году дважды посетил Турцию.- 2019 год объявлен перекрестным Годом культуры между Турцией и Россией. Какие события ожидают Татарстан и Турцию?- В России и Татарстане в рамках Года культуры между Россией и Турцией запланировано много мероприятий. Сейчас идет согласование и утверждение программы - это разнообразные выставки, концерты, фестивали, гастроли театральных коллективов из Турции. А татарстанских артистов, музыкантов, мастеров народных промыслов мы будем рады видеть в Турции.- Культура - это же не единственная сфера сотрудничества…- По традиции у нас тесное сотрудничество в торгово-промышленной сфере, сфере строительства. Именно турецкие строители участвовали в возведении и реставрации многих зданий в Казани.Кроме того, развивается сотрудничество в науке, сфере экологии и образования. Казань - студенческий город. В КФУ, медицинском университете, других вузах обучается немало студентов из Турции. Есть те, кто приехал специально изучать русский язык.- А туризм?- Туризм был и остается одним из основных направлений сотрудничества. Многие татарстанцы любят отдыхать на Средиземноморском побережье Турции. Но у нас есть Черноморское побережье, есть побережье Эгейского моря. Турция - это не только пляжи. Отдых в нашей стране может быть разнообразным. Например, посещение Каппадокии. Мне всегда интересно побывать там, где еще не бывал, увидеть и узнать что-то новое.«Мы же родственные народы»- Турецкая диаспора в Татарстане большая?- Не скажу, что очень большая - около полутора тысяч человек. Многие живут здесь постоянно, создали семьи, воспитывают детей. Ассамблея народов Татарстана и Дом дружбы народов делают все, чтобы представители разных национальностей, проживающих в Татарстане, могли изучать родной язык, культуру, сохранять свои традиции. Мы постоянно проводим встречи, концерты, отмечаем все наши государственные и национальные праздники. Например, 23 апреля в Турции - день Национального суверенитета и праздник детей. Мы в Казани тоже их празднуем.- Есть проект, который бы вам хотелось реализовать на посту Генерального консула?- Очень хочется, чтобы в Казани появился турецкий культурный центр с концертным и выставочным залами. В этом центре были бы курсы по изучению турецкого языка. Знаю, что желающих изучать турецкий язык много - и детей, и взрослых. В центре можно проводить и кулинарные мастер-классы по приготовлению традиционных блюд турецкой кухни, другие мероприятия.- Татарский язык учите?- Как приехал в Казань, стал брать уроки татарского языка. Но в принципе турецкий и татарский языки родственные, и мы хорошо понимаем друг друга. Мы же братские народы. И это во многом упрощает работу. По своему опыту могу сказать, что в Татарстане устанавливать диалог проще и легче.Курбан-байрам, Пасха, Рождество - это общесемейные праздники- Ваша супруга православная. Возникали ли у вас сложности из-за разницы в менталитете? Как вы решали эти проблемы?- На самом деле проблем не было. Просто изначально необходимо расставить приоритеты, договориться на берегу… Мы с Марией представители разных религиозных конфессий. Наша семья - не единичный пример. В Турции много смешанных браков, большинство из них крепкие. В таких семьях нет конфликтов на национальной почве. Там вместе празднуют не только светские, но и религиозные праздники. Курбан-байрам, Пасха, Рождество - это общесемейные торжества.- В чем, по-вашему, секрет таких уважительных отношений?- Существует культурное родство не только между турками и татарами, но и между турками и русскими. У нас много знакомых и русских семей, и турецких, и смешанных. И я могу точно сказать: наши культурные коды достаточно близки. Схоже понимание того, какой должна быть семья, как надо выстраивать отношения между мужчиной и женщиной.- Дети говорят на турецком и русском?- Да, с самого рождения сын и дочь растут в двуязычной среде. Я разговариваю с ними на турецком, Мария - на русском, и они в разговоре легко переходят с одного языка на другой. Для них это естественно.Мелодии на нее и долма в дыне- В одном интервью вы сказали, что любите музыку и играете на национальном турецком инструменте…- Я не профессиональный музыкант, играю больше для себя. Привез с собой в Казань ней - национальный турецкий музыкальный инструмент. Он похож на курай, но по звуку они отличаются. Рад, что наши дети тоже проявляют интерес к музыке. Сын учится играть на фортепиано, а недавно сам попросил записать его на уроки по гитаре.- А правда, что вы замечательный повар?- Готовить что-нибудь вкусное - это мое хобби. Люблю турецкую кухню. Есть у меня фирменные блюда: долма и пирог на воде - су бореги.Пробовал готовить несколько традиционных блюд османской дворцовой кухни. Правда, не все получилось… Это сложные блюда, требующие много времени, внимания, точного соблюдения рецептуры. Очень понравилась долма с виноградными листьями, запеченная в дыне.- Татарскую кухню осваиваете?- Ваши национальные блюда очень вкусные. Я даже купил книгу «Секреты татарской кухни» - не жене, себе. Но пока приготовить ничего не удалось - просто не хватает времени.- Наша встреча проходит в новогодние праздники. Хотелось бы узнать, есть ли в вашей семье новогодние традиции?- Это первый Новый год, который мы отметили в Казани. Обычно отмечали этот праздник в Турции, у бабушки и дедушки. Турция - мусульманская страна, но это не значит, что там не празднуют Новый год. Украшение деревьев по случаю особых событий и праздников также является древней традицией турок и территорий Анатолии (украшенные искусственные деревья назывались нахыл). Некоторые просто не знают об этой традиции.