Юрий Балашов: Мы показываем историю Казани и страны через судьбы людей

Для журнала не было простых времен- Юрий Анатольевич, какие самые сложные времена были для журнала за четверть века?- Времена для нас всегда были непростыми. У нас такой путь, что на всех этапах развития журнала приходилось преодолевать очень серьезные препятствия. Конечно, особенно многосложным было время создания журнала, но тогда нам очень помог Председатель Верховного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, и первые номера мы выпустили с одобрения первого Президента республики Минтимера Шаймиева.- Интересно, как было выбрано тематическое направление журнала?- Мы сразу заложили многопрофильность. «Казань» - это общественно-политический, публицистический, историко-культурный и литературно-художественный иллюстрированный журнал.Поначалу было больше политики. Мы пытались откликаться на самые актуальные проблемы, но быстро поняли, что за газетами, телевидением, интернетом нам не угнаться. Если у журнала нет такой оперативности, значит, у нас должны быть другие инструменты, другие способы отражения нашей жизни. Мы показываем историю Казани и страны через судьбы людей.Казань - это не только огромный город с богатейшей историей и динамичным современным развитием, но и символ родной культуры для татар, живущих в других регионах России и странах мира. Когда делали первый номер, Казань готовилась к проведению первого Всемирного конгресса татар. И мы посвятили ядро номера истории и современной жизни Старо-Татарской слободы. Это уникальное место, где как через лупу можно посмотреть и на прошлое, и на настоящее, проследить важные вехи истории татарского народа и других народов, проживающих в Татарстане.Команда журнала «Казань» отмечает 19 октября юбилей издания (Фото из архива журнала «Казань»)«Последняя вера» Павла Аксенова и гимн Соцгорода- Концепция тематических номеров была заложена изначально?- Да, тематические номера появились не спонтанно и вовсе не потому, что какую-то дату требовалось отметить. Мы с самого начала стремились, чтобы во многих номерах было тематическое ядро, стержень, вокруг которого собираются все материалы. Мы рассказывали о Казанском университете или кинематографе Татарстана. А один из последних номеров посвящен Соцгороду. Это не просто микрорайон Казани, он дал мощный толчок развитию города. Недавно эта удивительная часть Казани, цельная по архитектуре, была признана достопримечательным местом.Соцгород - это история развития авиации СССР и России. Без предприятий Соцгорода весь ход Великой Отечественной войны мог быть иным. Соцгород - это и будущее, здесь ставятся на крыло современные самолеты, выпускается другая высокотехнологичная продукция.Был у нас и номер, посвященный известнейшим ученым страны с мировыми именами, которые во время Великой Отечественной войны были эвакуированы в Казань вместе с институтами Академии наук СССР из Москвы и Ленинграда и работали здесь. Мы прошли по адресам, где они жили, сфотографировали дома. Через несколько лет вернулись: этого дома нет, тот дом снесли… Но они остались на фотографиях, как осталась и память о том суровом времени.- В первом номере вы начали публиковать автобиографическую повесть отца Василия Аксенова Павла Васильевича Аксенова «Последняя вера» и печатали ее несколько лет из номера в номер. Как к вам попал этот эксклюзив?- Павел Васильевич, когда вернулся из лагерей ГУЛАГа, в 1956 году женился на Анне Ивановне, свекрови Надежды Сальтиной - известной журналистки газеты «Комсомолец Татарии». А я учился в университете вместе с дочерью Надежды Андреевны Мариной. Марина рассказала, что у них в семье хранится этот документ.История очень интересная. В 1979 году, накануне отъезда Василия Аксенова в США, к его отцу в Казани пришли незнакомые люди, один представился сотрудником партархива, другой - сотрудником КГБ. Сказали, что узнали о подготовке воспоминаний и беспокоятся об их сохранности, лучше поместить все написанное в архив. Они забрали рукопись. Но, к счастью, в семье Сальтиных остался машинописный вариант, о котором никто не знал, ведь воспоминания приходилось печатать с большими предосторожностями, включали погромче телевизор, чтобы заглушал стук пишущей машинки. Вот так сохранились эти бесценные мемуары.Лев, леопард и пума в казанском дворе- Ваш журнал активно поддерживает фестиваль «Том Сойер Фест». Редакция не только каждый сезон публикует материалы о том, как обновляются деревянные дома в историческом центре Казани, но и участвует в их восстановлении…- Общественная инициатива по обновлению фасадов старых зданий «Том Сойер Фест» появилась в Самаре четыре года назад. Казань благодаря помощнику Президента Татарстана Олесе Балтусовой и Татарстанскому отделению Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры последовала за самарцами и в чем-то пошла дальше их.Первые добровольцы «Том Сойер Феста» обновили дом 16 по улице Ульянова-Ленина. Это родовое гнездо семьи Печниковых. Профессор Вадим Николаевич Печников и его семья тоже бережно хранят все, что связано с их предками, жившими в этом доме. Они помогали волонтерам в восстановлении своего дома. Работали дружно, слаженно.А всего добровольцы «Том Сойер Феста», которые трудятся на строительных лесах по вечерам после основной работы, обновили в Казани уже десять домов исторической среды.Фестиваль познакомил нас с очень интересными людьми. Как правило, это люди открытые, гостеприимные. Они показывали архивные фотографии, вспоминали захватывающие истории о своих предках, живших в этих домах. Некоторые из этих семей стали героями наших публикаций, и мы поддерживаем с ними дружеские отношения.- Какие интересные, необычные истории запомнились?- Таких историй немало. Например, в доме 14 по улице Волкова живут Алексей Прокопчик с женой Ольгой и бабушкой Галиной Петровной. Они рассказали удивительный факт. В конце 70-х годов прошлого века в их доме появились лев Сильвин, пума Свит и леопард Найси.- Хищники в доме?- Да, в те годы для Казанского зоопарка наступили трудные времена, и его питомцев раздавали казанцам, которые были готовы на время приютить животных. Семья Прокопчик отважилась взять трех хищников. Лев, пума и леопард оказались вполне миролюбивыми, воспитанными, и никаких чрезвычайных ситуаций с ними не приключалось. Позже Сильвина передали в цирк дрессировщикам Запашным, Свит попал к дрессировщикам Багдасаровым, а Найси вернулся в зоопарк. В семейном архиве Галины Петровны остались фотографии, сделанные во время прогулок со своими питомцами.Ожившие страницы журнала «Казань»- Как вы считаете, за 25 лет, что выходит журнал, интерес к истории города возрос?- Вряд ли смогу измерить изменение интереса за прошедшее время, но скажу точно: знать свою историю казанцы хотели всегда и этот интерес не угасает. К нам за журналом приходят и экскурсоводы, и учителя, и просто казанцы, желающие узнать больше о своем городе. В Казань приезжает все больше туристов, и их тоже интересует история города.Сейчас появился необычный пешеходный экскурсионный маршрут по адресам обновленных зданий в рамках фестиваля «Том Сойер Фест». А наш автор, журналист Наталья Урейская разработала захватывающую и познавательную экскурсионную программу по Соцгороду. Несправедливо, что этот уникальный микрорайон находится в стороне от традиционных туристических маршрутов. Пока эти инициативы держатся только на энтузиазме увлеченных, неравнодушных людей, любящих и знающих свой город. Но мы надеемся, что их маршруты войдут в туристическую карту Казани.- Какие нововведения планируются в журнале?- Мы очень ценим непосредственное общение с читателями. С недавних пор в Доме-музее Василия Аксенова стали проводить вечера «Ожившие страницы журнала «Казань». На презентацию каждого нового номера приглашаем читателей, авторов нашего журнала и героев публикаций. Стараемся, чтобы встречи проходили неформально, тепло, интересно.Наша справкаПервый номер журнала «Казань» вышел в октябре 1993 года. Журнал - обладатель многих престижных наград и премий. В 2004 году редакция журнала была признана победителем международного конкурса печатных изданий «Обложка года», в 2006, 2007 и 2008 годах награждалась почетным знаком «Золотой фонд прессы» России. Журнал - лауреат республиканского журналистского конкурса «Хрустальное перо», всероссийского конкурса «Многоликая Россия» и обладатель других престижных профессиональных наград. Буквально на днях редакция «Казани» стала победителем российского конкурса «Искусный глагол» среди СМИ Поволжья, освещающих проблемы культуры. Настоящее богатство журнала - внештатные авторы. У многих постоянных авторов за годы сотрудничества с «Казанью» уже десятки публикаций. Среди них есть серьезные архивные, исторические исследования, острые публицистические выступления, великолепная проза и замечательные поэтические подборки.