Депутат Государственной Думы Айрат Фаррахов: Повышение пенсионного возраста - это «расплата» за увеличение продолжительности жизни

Представляем гостяАйрат Фаррахов родился 17 февраля 1968 года в Татарстане, в городе Агрызе, в семье врача и учителя. Окончил с отличием Казанский государственный медицинский институт. Работал врачом отделения эндоскопической хирургии и абдоминальной хирургии РКБ. В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию. В 2005 году стал победителем международного конкурса по проекту реформирования здравоохранения на территории СНГ. Стажировался в США по программе «Управление больницами, менеджмент в здравоохранении». В 2006 году назначен на должность начальника управления здравоохранения г. Казани. С 5 октября 2007 года - министр здравоохранения РТ. 4 сентября 2013 года был назначен заместителем министра здравоохранения РФ. С 2014 по 2016 год - заместитель министра финансов РФ. В 2015 году защитил докторскую диссертацию. В 2016 году окончил Московскую школу управления «Сколково» по программе Executive MBA. В 2016 году избран депутатом Государственной Думы РФ. В Госдуме вошел в парламентскую фракцию «Единой России» и Комитет по бюджету и налогам. Председатель подкомитета по бюджетам внебюджетных фондов Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования Российской Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Женат, трое детей.Если ничего не менять, будет хуже- Айрат Закиевич, сегодня всех волнует вопрос повышения пенсионного возраста. Для чего нужна эта непопулярная мера?- Да, увеличение пенсионного возраста - крайне непопулярная мера. Но это вынужденный шаг. Это своего рода «расплата» за увеличение продолжительности жизни людей. Мой папа, которому сейчас 90 лет, рассказывал, что его дед, когда ему исполнилось 40, вывел сыновей в поле и сказал: «Вот земля Фарраховых. Это твоя доля, это - твоя, а это - твоя!» А сам ушел от дел, потому что в те времена человек в 40 лет считался глубоким стариком. Это было в середине XIX века. С тех пор люди стали жить значительно дольше. Только за последние 10 лет средняя продолжительность жизни увеличилась на шесть с половиной лет. В ближайшее десятилетие этот показатель увеличится еще на 10 - 15 лет. Такие цифры - не просто предположения. Они основаны на строго научных расчетах и прогнозах. Это мировая тенденция.- Значит, жизнь сама подталкивает к изменениям в пенсионном законодательстве?- Наша пенсионная система солидарная. Пока человек работает, он 22% от своего заработка перечисляет в Пенсионный фонд. Точнее, это делает работодатель. Когда работающих было больше, чем пенсионеров, этих денег на выплату и индексацию пенсий хватало. Сейчас ситуация другая. Взносов работающих людей для выплаты пенсий сегодняшним пенсионерам недостаточно. Поэтому государство из федерального бюджета выделяет на пенсии дополнительно 3,5 триллиона рублей.Что будет, если ничего не делать и не менять пенсионную систему? В этом случае возможности повышать размер пенсии становятся ограниченными и качество жизни пожилых граждан будет ухудшаться. Экономические, социальные проблемы будут только нарастать и обостряться. Поэтому необходимо принимать меры, чтобы, выходя на заслуженный отдых, человек гарантированно получал достойную пенсию.Президент России смягчил изменения в пенсионной системе- Какие это могут быть варианты?- Есть два варианта. Первый - увеличить пенсионный возраст. Второй - поднять налоги. Это очень непопулярная мера и не очень эффективная. Первый вариант предпочтительнее. Он более мягкий. К тому же, по статистике, примерно 80% россиян после выхода на пенсию продолжают работать еще 5 - 7 лет.И самое главное - в этом случае государство гарантирует повышение пенсий. Россия готовится подписать конвенцию Международной организации труда, которая гласит, что пенсия должна составлять не менее 40% от заработной платы человека. То есть при росте зарплаты государство будет обязано повышать пенсии. Все расчеты показывают, что мы с этой ситуацией справимся.- Люди эмоционально, болезненно относятся к повышению пенсионного возраста, и все с тревогой ждут, что же будет после принятия пакета пенсионных законов.- Президент России Владимир Владимирович Путин, понимая это, предложил более мягкий и плавный вариант изменений. Например, женщины смогут выходить на пенсию не в 63 года, как предлагалось ранее, а в 60 лет.Еще важное предложение Президента России - индексация пенсии должна быть в два раза выше уровня инфляции. Что это значит? Сейчас пенсии индексируются, то есть растут по уровню инфляции предыдущего года. Если учесть, что инфляция в 2018 году составит 3,5%, то пенсии в 2019-м вырастут на 3,5%. Но благодаря предлагаемым изменениям индексация составит примерно 7%.Пенсионный пакет законопроектов рассмотрен Государственной Думой в первом чтении. Президентом РФ предложены меры, отвечающие на запросы большинства граждан. Второе чтение состоится в октябре-ноябре, и третье тоже, наверное, в ноябре. В случае принятия законопроектов с президентскими поправками реальные изменения в пенсионной системе вступят в силу с 1 января 2019 года.- В 2014 году против России были введены экономические санкции. Вы в этот непростой период были заместителем министра финансов России. С точки зрения экономики можно ли в сегодняшнем мире, где границы стираются, отгораживаться друг от друга, возводить железный занавес?- Санкции абсолютно неэффективны. Это только источник напряженности в мире и причина глобальных экономических проблем. Примерно 100 миллиардов евро - именно в такую сумму мировые эксперты оценивают потери стран Евросоюза от введения санкций против России. Иностранные корпорации, бизнесмены вынуждены закрывать свои производства в России, сворачивать деловые связи. Они со слезами на глазах уходят с нашего рынка, освобождая места для своих конкурентов.Санкции заставили нас стать более независимыми. Экономика стала работать более структурно и эффективно, возросла бюджетная дисциплина. Но, несмотря на все эти плюсы, от санкционного режима необходимо уходить. Санкции невыгодны никому. От них страдают абсолютно все страны. Но их введение - это решение небольшой группы политиков, которые сегодня, к сожалению, влияют на большинство.«Врач не должен искать подработки на стороне»- Айрат Закиевич, вы хирург. Интересно, что для вас сложнее и ответственнее - оперировать или разрабатывать законы?- Очень сложно ответить. Уровень ответственности высокий и у операционного стола, и в зале Госдумы. До 1 октября правительство на обсуждение должно представить 13 национальных проектов по развитию демографии, науки, промышленности, образования, здравоохранения. Это целый комплекс законопроектов, направленных на улучшение социальной сферы.Да, у нас есть достижения, которыми можно гордиться. Например, в Татарстане мы провели модернизацию больниц, поликлиник. Сделан рывок вперед в диагностике и оказании высокотехнологичной медицинской помощи. Но проблемы существуют, и в основном они на федеральном уровне. Например, острый вопрос с лекарственным обеспечением.Еще одно слабое звено нашей системы здравоохранения - низкий уровень зарплаты медиков. Я всегда говорил и говорю, что медицинский работник не должен искать подработки на стороне. Врач должен лечить пациентов, а не думать, где ему заработать денег на жизнь.Но каким бы высоким не был уровень медицины, ответственность за свое здоровье лежит все-таки на самом человеке. Посмотрите, к 60 годам практически каждый имеет букет хронических заболеваний. В определенной степени это связано с невнимательным, халатным отношением к себе.- А вы сами как поддерживаете здоровье?- Не курю, алкоголь практически не употребляю. Стараюсь пить 2 литра воды в день, почти отказался от мучного. Если есть время, тренируюсь в спортзале. Это, к сожалению, получается нечасто. Но зато я каждый день хожу пешком. Не менее часа ходьбы - мой ежедневный фитнес. Ради того, чтобы побольше двигаться, все чаще отказываюсь от служебного автомобиля.Ночное восхождение на Килиманджаро- Вы покорили Эльбрус, совсем недавно совершили восхождение на самую высокую вершину Африки - Килиманджаро. Как возникла эта идея?- Отпуск всегда стараюсь проводить активно. В прошлом году с друзьями отправились на самую высокую вершину Европы - Эльбрус. Это 5642 метра над уровнем моря. Мы подняли на Эльбрус флаг Татарстана, который затем передали на хранение в первый Казанский детский хоспис.Когда мы с моим другом, доктором медицинских наук, профессором, заведующим кафедрой неврологии КГМУ Эдуардом Якуповым отправились на Килиманджаро, я снова попросил флаг, чтобы поднять его и на эту вершину.- Что было для вас самым сложным во время восхождения?- Восхождения, как правило, начинаются ночью, потому что надо еще спускаться с вершины. А спуск бывает сложнее, чем подъем, поэтому его лучше проводить в светлое время суток. В Килиманджаро мы стартовали в полночь из базового лагеря Barafu camp, который находится на высоте 4673 метра. А в 7.20 утра на пике Ухуру, на высоте 5895 метров, развевался флаг Татарстана и первого детского хосписа.Да, сложно, но не скажу, что опасно. Были моменты страшной усталости, возникала мысль: «А зачем все это нужно?» Временами сил уже не оставалось, но все равно приходилось продолжать путь.