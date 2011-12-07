Эльмира Калимуллина, Эльмир Низамов: У нас есть огромное желание быть нужными здесь

Всегда рады общению с ними, а перед праздником было несколько особых поводов для встречи. Совсем недавно в Париже состоялся первый сольный концерт Эльмиры и Эльмира. На минувшей неделе в театре юного зрителя им. Г.Кариева прошла премьера спектакля «Лейла и Меджнун», музыку к которому написал Эльмир. Завтра их песня «Мин сине Ходайдан сорадым» («Я вымолила тебя у Бога») будет представлена в одной из номинаций на фестивале «Татар жыры». А скоро планируется премьера совместной русскоязычной композиции Эльмиры и Эльмира.Представляем гостейЭльмира Калимуллина родилась 25 января 1988 года в Нижнекамске. Окончила Академию государственной службы при Президенте Республики Татарстан и Казанскую государственную консерваторию им. Н.Жиганова по классу академического вокала. В 2012 году стала финалисткой популярного телевизионного проекта «Голос» на Первом канале. Посол Универсиады-2013, чемпионата мира по водным видам спорта - 2015, чемпионата мира по футболу - 2018. Снялась в историческом телесериале «Золотая Орда». Заслуженная артистка Республики Татарстан. Эльмир Низамов родился 24 декабря 1986 года в Ульяновске. В 2011 году окончил композиторский факультет Казанской государственной консерватории имени Н.Жиганова, класс профессора Анатолия Луппова. В 2016 году сочинение Эльмира Низамова «Небесное движение» было исполнено оркестром филармонии Монте-Карло под управлением Александра Сладковского. В 2015 году опера молодого композитора «Кара пулат» («Черная палата») удостоилась республиканской театральной премии «Тантана» в номинации «Событие года». Также спектакль вошел в лонг-лист премии «Золотая маска» в сезоне 2014 - 2015. Номинант «Золотой маски» за музыку к спектаклю «Из глубины. Художник Ван Гог». Лауреат Республиканской премии им. Мусы Джалиля, премии им. Дамира Сиразиева за музыку к спектаклям в театрах Татарстана. Доцент кафедры композиции Казанской консерватории.Париж услышал татарские песни- Как удалось организовать концерт в Париже?Э.Н.: Мы были в Париже на гастролях со спектаклем «Алиф» («Зов начала»). Показ был приурочен к Году русского языка и литературы. Спектакля нам показалось мало, и мы с Эльмирой загорелись авантюрной идеей: а почему бы не сделать концерт в Париже?Э.К.: Огромное спасибо Министерству культуры РТ, управлению культуры Казани, они поддержали нас, помогли найти зал - зал Русского православного центра в Париже. Мы прилетели накануне концерта. Идем с Эльмиром по центру Парижа и видим наши афиши… Это удивительное ощущение. Эльмир из маленького города Ульяновска, я из маленького города Нижнекамска. Кто бы мог подумать, что на улицах Парижа будут висеть наши афиши?!- Какую программу представили?Э.К.: Зал был на 200 зрителей, и он был полон. Это были не только наши соотечественники, эмигранты, но и французы. Помимо классики мы исполнили и татарскую музыку. Приятно, что авторская музыка Эльмира была воспринята на ура. Специально к этому концерту подготовили и несколько французских песен.Э.Н.: Спектакль «Алиф» тоже прошел замечательно. Зрителей заинтересовала история об истоках татарской письменности, алфавита. Спектакль идет примерно час, и после целый час зрители не уходили, мы отвечали на их вопросы о татарской культуре, татарском языке.Э.К.: «Алиф» действительно необычный, интересный спектакль, он расширяет границы сознания. «Алиф» для меня не просто спектакль. Это семья. Это некий мир, который хочется сохранять, оберегать. И хочется, чтобы его посмотрело как можно больше людей.Работать в стол - непозволительная трата времени- Эльмира, на этой неделе финиширует очередной сезон телепроекта «Голос». Наблюдаете за участниками, новыми наставниками?Э.К.: Я очень благодарна «Голосу» и счастлива, что он был в моей жизни. Но, честно говоря, несколько отошла от этой истории. К счастью, меня уже не воспринимают только как финалистку «Голоса». Да, телешоу дает исполнителям реальную возможность проявить свой талант, но главное, чтобы они смогли идти дальше.- Эльмир, вы много пишете для театра. Чем театр интересен для вас?Э.Н.: Театр - это отдельная история. Татарский театр изначально был музыкальным. Это благодатная почва для творчества композитора. Для меня это и круг друзей - режиссеров, актеров, драматургов… К тому же именно театр кормит меня как автора.Есть желание написать что-то масштабное - концерт или симфонию… Еще большее желание сделать оперу. Но это два года работы как минимум. Это огромный труд. И если нет конкретного заказа, то опера так и останется лежать в столе. А работать без заказа, без гарантий, что произведение будет поставлено, - такую трату времени позволить себе невозможно…- А сам композитор не может предложить театру свою оперу?- Можно предлагать замысел, идею, какие-то отрывки. И если театр проявит заинтересованность, то тогда можно будет продолжать работать уже совместно с режиссером-постановщиком. Опера - очень дорогостоящий жанр, и поэтому в России мало театров, которые работают с современными авторами, тем более авторами молодыми. Им надежнее работать с классикой. Но все-таки подступаться к такому серьезному жанру необходимо. По итогам стажировки в Италии я должен написать монооперу, в процессе создания которой сейчас и нахожусь. Весной намечена ее премьера.Доедет ли «Черная палата» до Болгара?- Вы уже несколько лет поднимаете вопрос о необходимости создания в Казани музыкального театра. А есть ли кадры для такого театра?Э.К.: У нас есть и композиторы, и музыканты, и хореографы, и танцевальные коллективы, и певцы, которые работают не только как вокалисты, но и как актеры. И самое главное - есть огромное желание быть нужными здесь. На Западе профессиональные исполнители на вес золота. Они востребованы. Агенты сами находят для них проекты. То есть не композиторы и певцы ходят и предлагают себя, а их ищут и предлагают им работу.Э.Н.: Да, и на контрасте понимаешь, что мы здесь работаем как бы вопреки. Это, конечно, здорово. Без трудностей ничего не бывает, и без них, наверное, было бы не так интересно. Но все-таки хочется, чтобы на государственном уровне была поддержка творческих идей молодых авторов.Вообще, что человеку нужно для счастья? Ощущение того, что он нужен, ощущение реализованности. А если у тебя есть и идеи, и силы, и желание что-то делать, но ты не знаешь, куда с ними податься, то начинаешь опускать руки или искать другие места, где можно реализовать свои замыслы. Поэтому многие наши талантливые ребята поют, играют в Москве, Санкт-Петербурге, в лучших европейских театрах.- У вас был замечательный спектакль «Черная палата», но он куда-то исчез. Хотелось бы узнать о его судьбе. Можно ли его будет еще увидеть?Э.Н.: Это моя боль. В спектакль было вложено столько сил, столько времени… Эта опера как раз была написана по заказу фонда «Возрождение». Мы показали «Черную палату» всего несколько раз на сцене театра имени Тинчурина. Но у театра нет своего оркестра, хора, солистов. Вся команда исполнителей была наша. Многие артисты работают по контрактам в других городах и странах, у них напряженные графики, и собрать их всех вместе на один спектакль очень сложно. Если бы в Казани был музыкальный театр со своим репертуаром, то таких проблем не было бы.- Планировалось сыграть «Черную палату» в Древнем Болгаре, там, где происходит действие спектакля…- К сожалению, до Болгара «Черная палата» так и не доехала. Хочется не просто сыграть спектакль, а снять фильм-оперу в уникальных исторических декорациях. Я верю, что эта идея все-таки осуществится.Неужели Деда Мороза не существует?- Интересно узнать, какой самый необычный Новый год был в вашей жизни.Э.К.: Когда мне было лет пять, Дед Мороз мне подарил резинового утенка. И в тот момент я поняла, что Деда Мороза не существует.- Почему?Э.К.: Ну не мог настоящий волшебник подарить такой подарок! Я мечтала о кукле, а не об утенке. А еще помню, что однажды на Новый год мама подарила нам с братом видеокассету с мультфильмом «Анастасия». Я засмотрела ее до дыр.Новый год - волшебное время, когда мечты сбываются. Например, у меня была давняя мечта - спеть танго. И Эльмир написал танго на стихи современного поэта Евгения Ксенофонтова. Впервые исполнили эту песню во Франции. В Казани планируем представить ее как раз в конце декабря.Я вообще люблю предновогодние дни, эту предпраздничную суету, когда выбираешь подарки для близких людей, наряжаешь елку, готовишь праздничный стол… Люблю гуся с яблоками, которого готовит мама. Новый год для меня - это праздник единения, когда вся семья собирается вместе.Э.Н.: У меня самый необычный Новый год был четыре года назад. 31 декабря я пошел на праздник к моим близким друзьям Ильгизу и Резеде Зайниевым. Они только въехали в новый дом на Лебяжьем озере. Там были только стены - ни телефона, ни интернета, ни телевизора… Ровно в полночь открыли бутылку лимонада, встретили Новый год, а потом решили зайти в гости к их соседу - поэту Равилю Файзуллину. Там был камин, фортепиано. Я играл, Равиль Абдрахманович читал свои стихи… Это была очень необычная и атмосферная новогодняя ночь, я думал, что попал в какой-то интересный фильм.Э.К.: Желаем всем счастливого, благополучного нового года! Здоровья! Чтобы радовались каждому дню. Чтобы о себе не забывали. Чтобы ваш дом наполнялся любовью, добром, теплом!