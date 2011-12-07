Жан-Ив Тибоде: Работать с вашим оркестром - это такой драйв!

Представляем гостяЖан-Ив Тибоде родился 7 сентября 1961 года во французском Лионе, где в 5 лет начал обучаться игре на фортепиано, а уже в 7 лет впервые сыграл на публичном концерте. В 12 лет он поступил в Парижскую консерваторию, где учился у Альдо Чикколини и Люсетт Декав, дружившей и сотрудничавшей с Морисом Равелем. Победитель многих престижных международных конкурсов. Выступает по всему миру с лучшими оркестрами и дирижерами. Записал около 50 альбомов, которые были отмечены престижными музыкальными премиями. Сейчас живет в Лос-Анджелесе, в Голливуде. Записал музыку для многих популярных фильмов. Солировал в саундтреке фильма «Искупление» (режиссер Джо Райт), который получил «Оскар» за лучшую музыку и два «Золотых глобуса», и в фильме «Гордость и предубеждение», также номинировавшемся на «Оскар». В 2001 году Жан-Ив Тибоде был удостоен почетного звания кавалера ордена искусств и литературы Французской Республики. 18 июня 2010 года музыкант был введен в Зал славы Hollywood Bowl за выдающиеся музыкальные достижения. В 2012 году удостоен титула офицера ордена искусств и литературы Франции.Один из самых виртуозных и востребованных в мире музыкантов побывал в нашем городе по приглашению художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра РТ Александра Сладковского и дал совместный с оркестром концерт. В этот вечер звучала музыка французских композиторов Дебюсси, Сен-Санса, Берлиоза. - Вам легко найти общий язык с новым для себя оркестром?- Знакомство с новыми коллективами, музыкантами - это обычная практика для гастролирующего артиста. Для успешного концерта очень важно найти взаимопонимание и с дирижером, и с музыкантами, и с новым для себя инструментом. С симфоническим оркестром Татарстана это удалось. Когда впервые попал на репетицию к Александру Сладковскому, я был поражен его невероятной энергией, его высоким профессионализмом и мастерством музыкантов. Работать с таким коллективом - это такой драйв! - Насколько сегодня молодому музыканту легко пробиться на большую сцену? - Думаю, раньше это было сделать намного сложнее. Чтобы музыканта заметили, ему необходимо было участвовать в разных конкурсах. Конкурсов было не так много, и готовились к ним годами. Сейчас достаточно открыть канал на YouTube, выложить свои записи в соцсетях - и тебя уже знают, ты уже знаменитость. Интернет, телевидение - быстрый и легкий путь для своего продвижения. Но у этой медали есть и обратная сторона. У публичного человека нет никакой приватной жизни - он всегда на виду. Стоит только куда-нибудь выйти, тебя будут фотографировать, фото, видео сразу же появляются в социальных сетях. Получается, что каждый твой шаг под контролем. Этот момент очень неприятен.- В Европе и Америке современная молодежь ходит на концерты классической музыки? - Я выступаю не только в концертных залах, но и на стадионах, и в маленьких клубах. Могу сказать, что в последнее время на концерты классической музыки приходит много молодых ребят, гораздо больше, чем лет 20 - 25 назад. Не знаю, кто они, но чувствуется, что это им по-настоящему интересно. В молодежных клубах классику сначала воспринимают немного настороженно, потому что музыка для них непривычная. Но постепенно они проникаются этими мелодиями. Я считаю, что для любого музыканта очень важно выступать для разной аудитории на разных площадках. Мне интересно играть и сольные концерты, и концерты с оркестром, и программы с певцами. Очень люблю играть камерную музыку - это замечательная форма человеческого общения. А помузицировать с талантливыми людьми - это всегда приятно и радостно. - Вы - кавалер ордена искусств и литературы Французской Республики, обладатель титула офицера ордена искусств и литературы Франции. Что значат для вас эти высокие титулы? - Я очень горжусь этими наградами и всегда выхожу на сцену с орденом. Он прикреплен к моему концертному костюму. День награждения был для меня одним из самых важных. Для поддержки я пригласил на церемонию свою семью, друзей. Церемония проходила в торжественной обстановке в присутствии президента Франции, министров. Мне необходимо было выступить с благодарственной речью. Я привык выступать перед аудиторией, но обычно я играю, а не говорю, поэтому перед этим выступлением очень волновался.