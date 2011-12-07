Солист балета Олег Ивенко: Не стесняйтесь танцевать!

Представляем гостяОлег Ивенко окончил Харьковскую хореографическую школу в 2006 году, Белорусский государственный хореографический колледж. В 2010 году на Международном фестивале хореографических школ его заметил руководитель балетной труппы Татарского театра оперы и балета Владимир Яковлев и предложил работу в театре им. Джалиля. На тот момент у Олега было десять приглашений, в том числе и из Европы, но он выбрал Казань. Лауреат и дипломант многих престижных международных конкурсов. В 2012 году принял участие (в паре с Кристиной Андреевой) в шоу телеканала «Культура» «Большой балет». Обладатель Гран-при международного конкурса Ю.Григоровича «Молодой балет мира», лауреат I премии Красноярского международного конкурса балета «Гран-при Сибири», лауреат I премии IX Международного конкурса балета в Сеуле. Каково это - играть самого Нуриева? Почему танец - это свобода? Будет ли продолжение фестиваля современной хореографии #StagePlatforma? Об этом и многом другом мы побеседовали с Олегом Ивенко, который побывал в гостях у редакции «Казанских ведомостей». Путь к «Белому ворону»- Олег, поздравляем с дебютом в большом кино. Как прошла премьера «Белого ворона»?- Фильм показывался в рамках Лондонского кинофестиваля. На закрытый показ были приглашены звезды мирового кино, продюсеры, режиссеры, актеры, люди, которые знали Нуриева, которые работали с ним. Волновался страшно… Было очень приятно слышать теплые отзывы о картине. По условиям контракта о подробностях сюжета «Белого ворона» говорить не могу. Мировая премьера фильма намечена на март 2019 года, тогда все увидите сами.- Приглашение на роль Нуриева было для вас неожиданным? - Когда пришло приглашение на кастинг по электронной почте, я подумал, что это спам или чья-то шутка, и удалил письмо. Через несколько дней мне позвонили. Оказалось, что все серьезно. Я стал готовиться. Никому не говорил о кастинге. Просто не мог осмелиться сказать, что буду пробоваться на роль Рудольфа Нуриева. Претендентов было много, и меня могли не утвердить. Я понимал, что появился шанс, какого больше, возможно, не будет, и максимально сделал все, что зависит от меня: репетировал в танцевальном классе, тренировался, много читал о Нуриеве, досконально изучил его биографию, смотрел его записи, учил английский. И меня утвердили. Это было счастье! Но график жизни стал еще жестче: съемки по 12 часов в день, после ехал в репетиционный зал и занимался классическими танцами, в 5 утра подъем, и снова репетиции, тренировки. - Как удавалось совмещать репетиции, спектакли в театре со съемками?- Это было сложно. Съемки проходили во Франции, Сербии и России. Огромное спасибо художественному руководителю балета нашего театра Владимиру Алексеевичу Яковлеву. Он помогал во всем, так составлял расписание репетиций и репертуар, чтобы я мог летать на съемки. Рудольф Нуриев: без дублера- Вы в фильме не только танцовщик, но и драматический актер…- Да, Рэйф Файнс изначально не хотел, чтобы в балетных сценах роль Нуриева исполнял профессиональный танцовщик, а в драматических - артист. Это должен был делать один человек, без дублера. И из множества кандидатов на роль он выбрал меня, несмотря на то что у меня нет актерского образования, нет никакого опыта работы в кино. Рэйф Файнс - удивительный человек. Он давал мне уроки актерского мастерства, рассказывал, как общаться с камерой, как подать себя, как выражать свои эмоции взглядом, интонацией. Очень многому меня научила, многое подсказала и Чулпан Хаматова, которая тоже играет в этом фильме. Я впитывал новые знания, как губка. Благодаря таким урокам я на съемочной площадке чувствовал себя уверенно. Интересно, что балетные сцены приходилось переснимать по несколько раз, а драматические - практически нет.- Планируете продолжить кинокарьеру? - Желание есть. Но это вопрос случая. Как все сложится, предугадать невозможно. Будут предложения - будем думать. Надо просто быть готовым воспользоваться тем шансом, который может преподнести тебе судьба. Не загонять себя в угол - Чему научил вас ваш герой - Рудольф Нуриев? - Я многому научился у Нуриева. У него было тяжелое детство, и он хотел доказать миру, что сможет добиться самых высоких вершин. И он их добился. Нуриев отстаивал свою жизненную позицию, отстаивал свое право на свободу. Для артиста важно быть свободным, иначе он не сможет творить. Это мне близко. Я по гороскопу Лев - по своей природе лидер, человек свободолюбивый, целеустремленный. Но после фильма замечаю, что стал более жестким, требовательным к себе. Стараюсь каждое дело делать четко, последовательно, не загоняя себя в угол. Я стал больше прислушиваться к своей интуиции, своему внутреннему я. - Хочется узнать ваше мнение о памятнике Рудольфу Нуриеву, который совсем недавно появился у здания театра оперы и балета. - Работа Зураба Церетели интересная. Но установлен памятник очень странно. Понятно, это как бы прыжок в театр. Нуриев как бы показывает, что душой он в театре. Направление правильное, но место, по-моему, не совсем удачное. Даже обычному туристу, который захочет сфотографироваться на фоне памятника, хороший ракурс выбрать непросто. Нуриев - легендарная личность, и у входа в театр памятник смотрелся бы намного лучше.Если не получается, это нормально- В апреле вы провели первый фестиваль современной хореографии #StagePlatforma. Как возникла идея этого танцевального форума? - В Казани есть театр, но в его репертуаре в основном классика. Есть хореографические студии, но это все не так масштабно, как хотелось бы. Современную хореографию танцевать у нас негде. А талантливых хореографов, танцовщиков, которые пока неизвестны широкой публике, много. И появилась идея собрать их всех вместе, чтобы они узнали друг друга, пообщались, обменялись опытом. Идею поддержали Министерство культуры РТ, Дом актера. Мы организовали мастер-классы по фламенко, актерскому мастерству, тренинги по разным видам пластических искусств, фитнеса и даже по сценическому мейкапу и флористике. И дальше будем приглашать классных хореографов из Москвы, Санкт-Петербурга, Германии, Нидерландов, США.- Их мастер-классы смогут посетить не только профессиональные танцовщики, но и просто любители потанцевать? - Да, наш фестиваль - это открытая площадка для всех желающих и любящих танцевать, независимо от уровня подготовки. Знаю, что многие женщины хотели бы научиться танцевать, но не было возможности, времени: работа, дом, дети… А сейчас, когда им 40 - 50 лет, считают, что уже старые для танцев. Они стесняются своей внешности, своей фигуры, боятся, что будут выглядеть смешно, неуклюже. Новичок пришел, попробовал. У него не получается, и это абсолютно нормально. Первые шаги всегда неуверенные, неловкие. Это надо понимать. Мастер-классы для того и проводятся, чтобы научиться делать то, что не умеешь. Конечно, бывает страшно, волнительно. Этот барьер неуверенности в себе перешагнуть трудно. Но очень важно перебороть свой страх, выйти из зоны комфорта и почувствовать кайф от движения. Тогда все получится, и перед тобой откроются невероятные возможности. Танец - это свобода. Поэтому детей надо учить хореографии, чтобы они не боялись выражать свои чувства, эмоции, чтобы дружили со своим телом. «Волшебный пендель» - Как вы считаете, Казань - город танцующий?- Да, здесь к танцам интерес есть. Но, правда, зрители стали меньше аплодировать: они или приходят в театр слишком уставшие, или пресытились всем: «Ну, ты потанцуй, а я посмотрю...» Но артистам аплодисменты необходимы как воздух… В Казани замечательный, красивый театр. Но полы на сцене не подходящие для балетных артистов. Нужен пол со специальным покрытием, чтобы танцовщики не травмировались, чтобы танцевать было легче. Прошу от имени всех артистов балета: пожалуйста, сделайте нам правильные полы!- Олег, профессия накладывает на вас какие-то ограничения? - В питании нет. Несколько раз в неделю занимаюсь фитнесом. Мой тренер составляет для меня программу тренировок и постоянно контролирует, все ли я исполняю. Самому себе бывает сложно сказать: «Ну, не ленись, пожалуйста, пойди потренируйся!»А тренер звонит, напоминает, что пора в спортзал. Это такой «волшебный пендель». Помимо фитнеса люблю теннис. Но избегаю экстремальных видов спорта. Меня часто зовут покататься на горных лыжах, сноуборде. Я отказываюсь, потому что боюсь получить травму.