Ольга Левадная: И если я о чем-то умолчала, то видит Бог, что только не в стихах

- Мечта о театре у меня была давно. Но возможность реализовать ее в жизни появилась только после выхода на пенсию. Я поняла, что за меня мечту никто не реализует, только своими руками, - рассказала художественный руководитель театра, лауреат Республиканской премии имени Г.Р.Державина, литературной премии РТ имени С.Сулеймановой, заслуженный работник культуры РТ, поэт Ольга Левадная. - Долго не могла найти единомышленников, идею поэтического театра везде воспринимали без энтузиазма. И вдруг меня осенило - пришла в городской совет ветеранов. Председатель совета Виктор Иванович Карягин был удивлен моим предложением. Я убедила его, что затрат никаких, декораций, костюмов не потребуется. Мы будем просто читать стихи. Виктор Иванович помог собрать активистов совета ветеранов. Одна бабуля сказала: «Нет, извините, не смогу…» Вторая заспешила домой, третья тоже… Остались восемь человек. Назначили первую репетицию, но никто не пришел. Полный провал! На следующей репетиции тоже никого. Но не в моем характере опускать руки. Пришла к Виктору Ивановичу: «Непорядок, ваши артисты прогуливают репетиции!» Сейчас, конечно, эту ситуацию вспоминаю с улыбкой. А тогда было не до смеха. Но постепенно люди втянулись, у нас создался костяк театра. - Зрителям очень полюбился спектакль «Salut, Эдит!» по вашему поэтическому сборнику «Ветер сердца»…- «Ветер сердца» основан на реальных событиях - он рассказывает о жизни родной сестры моей бабушки. Это история любви русской эмигрантки в Париже и французского офицера. Сюжет прост: два человека встречаются во французском кафе. Они ссорятся, мирятся. Он пытается уйти, возвращается… Герои разговаривают моими стихами.Мне нужен был мужчина на главную роль. Никто не соглашался. Позвонила давнему знакомому, подполковнику МВД в отставке, писателю Александру Аввакумову: «Александр, вы настоящий подполковник, вы должны мне помочь. Ничего страшного от вас не потребуется. Надо будет просто посидеть на сцене, а я буду читать вам стихи. Мне нужен лирический герой. Не могу же я читать в пустоту...» Он согласился. На спектакле открыла свою шпаргалку с текстом. Он смотрит, а там у некоторых стихов ремарки: «читает Саша». Для Александра Леонидовича это было полной неожиданностью. Пришлось ему становиться актером. Вот так началось наше сотрудничество. Спектакль все время меняется. Планируем сыграть эту романтическую историю с молодежным оркестром Sforzando Данияра Соколова. Естественно, это будет уже совсем другой спектакль «Salut, Эдит!»- Какие еще спектакли в репертуаре «Диалога»? - Музыкально-поэтический спектакль «Помним и любим!» Это антология казанской поэзии о войне. Приятно, что этот спектакль стал лауреатом на недавнем фестивале «Балкыш» («Сияние»).При театре открыта литературно-музыкальная гостиная. В ее рамках в Доме дружбы народов РТ мы представили поэтический проект «Рукопожатие трех республик» и «Рукопожатие четырех республик». Его участниками были поэты из Чувашии, Марий Эл, Удмуртии и Татарстана. Нас приглашают на гастроли. Недавно выступали в Марий Эл. Зал на 700 зрителей был полон. Всем составом собираемся в Лаишево, где выступим в музее Державина. Сегодня в «Диалоге» играют люди разного возраста. Всех нас объединяет любовь к поэзии, музыке, живому человеческому общению. - Над чем театр работает сейчас?- Готовим спектакль «Вокзал». Собрали в одну программу стихи 21 казанского поэта: Рустема Кутуя, Николая Беляева, Виля Мустафина, Юрия Макарова, Геннадия Паушкина и других замечательных авторов. Это люди, которых я хорошо знала, знаю и люблю их творчество.Вокзал - место встреч, расставаний. Это постоянное движение, ожидание каких-то перемен. Случайным попутчикам ты можешь рассказать о самом сокровенном. Вместе с режиссером театра Владимиром Неждановым придумали героев, выстроили драматургию, сюжет - и вдруг случилось волшебное превращение: поэтические монологи превратились в настоящий диалог. Наконец в нашем театре появился завлит - профессиональный драматург, писатель Александр Воронин. Сейчас он работает над проектом «Чистопольская тетрадь». Это будет спектакль о писателях, поэтах, которые во время войны были эвакуированы в Чистополь. Очень пронзительный материал. Будут звучать стихи Ахматовой, Цветаевой, Пастернака, Тарковского, отрывки из их воспоминаний, писем, песни фронтовых лет.- Ольга Георгиевна, 26 ноября в Культурно-досуговом комплексе им. В.И.Ленина состоится ваш юбилейный творческий вечер. Театр готовит премьеру?- Юбилей - это повод для подведения определенных итогов. Я подарила свой сборник «Ветер сердца» нашему замечательному композитору Анатолию Луппову. Через несколько дней он позвонил и сказал, стихи ему так понравились, что он напишет на их основе монооперу «Поэма о любви». И написал на одном дыхании. Партию главной героини будет исполнять заслуженная артистка Татарстана Гульнара Мурзиева. Мы хотели представить эту работу. Но в следующем году Анатолию Луппову исполнится 90 лет, и художественный руководитель Государственного симфонического оркестра РТ Александр Сладковский пообещал, что исполнит премьеру «Поэмы о любви» на юбилейном концерте Анатолия Борисовича. Для моего юбилея пришлось придумывать что-то другое. И мы со сценаристом, сценографом, режиссером-постановщиком этого вечера Любовью Новак решили сделать программу в стиле мюзикла. Мюзикл не мюзикл, но веселый, жизнеутверждающий спектакль получился. Назвали его «Времена года в Казани». Музыку к моим пейзажным стихам сочинил молодой композитор Ильсур Вельгас. Стихи прозвучат в исполнении Гузели Саттаровой и Алексея Киселева под живое сопровождение оркестра Sforzando.Сюрпризов будет немало. Знаю, друзья подготовили два необычных подарка: выставку картин казанских художников «Стихи в красках» и киномюзикл «Времена года», который снял Александр Долбин.