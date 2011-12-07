Можно ли считать игру на компьютере спортивным занятием?

- Артур, на каком уровне сейчас находится компьютерный спорт в РТ?- Я привык, что наш регион оценивают другие, и Федерация компьютерного спорта России кулуарно отмечает, что республика в этом самая продвинутая среди субъектов. Мы стараемся не отставать от Москвы, где проходят крупные события, в том числе международные. В перспективе и мы придем к международным соревнованиям, не все сразу.- Как возникло региональное отделение ФКС?- Оно существовало с 2000-х годов, тогда компьютерный спорт в России признавали полноценной дисциплиной. Потом его вывели из реестра, а в 2016-м вернули обратно. Я с 2008 года являюсь турнирным оператором и владею сетью киберцентров, поэтому мне предложили возглавить региональное отделение.- Какие задачи сейчас перед вами стоят?- Популяризация спорта. В других субъектах, как правило, есть отделение в столице, и на этом все замыкается. Мы же в своей работе рассматриваем не только Казань, но и районы республики. В марте прошлого года провели турнир в нескольких зонах и финал в столице РТ. Помогло то, что главы районов быстро отозвались на нашу инициативу.Молодой вид спорта- Что представляют собой городские коллективы киберспортсменов?- В городе есть вузы, где уже созданы киберспортивные клубы. А инфраструктурные решения пока существуют скорее как модель монетизации. Да, есть определенная аудитория, те, кто мечтают стать киберспортсменами, они периодически тренируются. Но в большинстве своем в республике просто любители компьютерных игр. Большая часть из них даже не знает, что не все компьютерные игры - это киберспорт.- Какая потенциальная аудитория киберспорта в РТ?- По результатам анализа, потенциал в 25 тысяч человек. А большая часть аудитории в возрасте 18 - 24 лет.- В какую сумму обходится организация одного турнира в республике?- Это зависит от формата. Локальное событие обойдется в 150 - 200 тысяч рублей. А масштабное мероприятие будет стоить до 3 - 4 млн рублей. У спонсоров и партнеров есть персональные риски, но в рамках переговоров удается находить точки интересов. В организации одного из турниров в ЦКС «Московский» нам очень помог комитет по делам детей и молодежи города и его руководитель Айрат Фаизов. Мы на льготных условиях получили прекрасную современную площадку, а это значительная часть сметы любого турнира.- Татарстанское общество воспринимает киберспорт как спорт?- Пока еще не совсем. Нужно над этим работать. Вот в нашей команде есть специалист, который занимается изучением киберспорта с научной точки зрения, в разрезе медицины. Анализирует показатели психоэмоционального состояния, вопросы допинга. Спорт сам по себе молодой, и область исследований обширная.Не все компьютерные игры - киберспорт- С какого момента игра становится киберспортивной дисциплиной?- Во-первых, все спортсмены в ней должны быть поставлены в равные условия. Во-вторых, короткая сессия встреч, то есть час-полтора максимум. В компьютерном спорте есть 5 дисциплин: спортивные и технические симуляторы, боевая арена, соревновательные головоломки и стратегии. Отдельной дисциплиной является интерактивный футбол.- На ваш взгляд, в киберспорте больше позитива или негатива?- В моем понимании - позитива. Но молодежь должна понимать, что не все компьютерные игры являются спортом и несут в себе позитив. На мой взгляд, некоторые игры вообще можно запретить. А к позитивным относятся те, что входят в киберспортивные дисциплины. Но все в разумных пределах - киберспортсмен не может сутками играть и побеждать. За профессиональными командами стоит масса специалистов, которые следят за физическим и эмоциональным состоянием спортсменов. Здоровье и киберспорт - это две неотделимые вещи. К сожалению, это понимают не все.- В Татарстане тоже есть тренеры киберспортсменов?- Насколько мне известно, в РТ формируется организация, у которой есть свое инфраструктурное решение. Они вовлекли в этот процесс вратаря «Ак Барса» Эмиля Гарипова. В киберспорте, как и в обычном, команды делятся по уровням - тир-1, 2 и 3. У нас появляются команды третьего эшелона, но они не такие известные и популярные. Сильные игроки переходят в более сильные команды. Но специфика киберспорта в том, что зачастую они не представляют определенные регионы. Та же организация Natus Vincere основана на Украине, а в составе имеет игроков из разных стран.- Что входит в задачу тренеров киберспортсменов?- Как правило, в командах есть тренер и аналитик. Аналитик мониторит ход и процесс игры. А тренер ставит задачи, предлагает тактические маневры, следит за общим состоянием команды.- В каком возрасте человек должен определиться с тем, что он хочет быть киберспортсменом? И что нужно, чтобы им стать?- Первое - дисциплина. Во-вторых, интерес. Этот вид спорта очень доступный, но я считаю, что нужно придерживаться рекомендуемого возраста, он есть у каждой игры. Благодаря интересу человек поймет, как профессиональные команды тренируются, готовятся к соревнованиям, в чем секрет успеха. После того как потенциальный киберспортсмен подтянет свои знания и навыки, нужно участвовать в локальных соревнованиях.- И в чем заключается дисциплина?- В ограничении времени. Нужно понимать, сколько человек тратит времени на теорию, на саму игру и остальное - на свою повседневную учебу, работу. Если это никак не регламентируется и ты просто просаживаешь время в игре, то так киберспортсменом не станешь.Зарплаты от $1000- Поговорим о деньгах. Сколько в среднем получает российский киберспортсмен?- Информация о контрактах большинства профессиональных игроков недоступна - это коммерческая тайна. Кто-то ее раскрывает. Средняя зарплата игрока команды уровня тир-1 достигает 10 тысяч долларов. В командах тир-3 - порядка тысячи долларов. Это без учета призовых за соревнования.- На какую сумму нужно рассчитывать при покупке игрового компьютера?- Зависит от дисциплины, которую выберет киберспортсмен. Например, для популярного шутера требовательному игроку стоит собирать комплект не дешевле 60 тысяч рублей. Средний игровой компьютер обойдется не меньше чем в 30 тысяч.- Не так давно в РТ киберспортсменам присвоили звания мастеров спорта первого разряда. Что это дает и как их получить?- Пока это просто регалии. Но некоторые вузы перетягивают к себе таких киберспортсменов, платят им хорошие стипендии. Кроме того, в этом году Министерство спорта РТ ввело стипендии в том числе и для игроков в киберспорте. Для того чтобы получить разряд, нужно участвовать в официальных соревнованиях, аккредитованных Минспорта и ФКС России.- Где в жизни себя находят те, кто завершил игровую карьеру?- Кто-то уходит в комментаторскую деятельность, кто-то становится медийной личностью. Кто-то становится тренером или организатором турнира. Находят занятие по душе.- Что региональное отделение делает для вовлечения в спорт лиц с ограниченными возможностями?- У нас была практика участия таких игроков в соревнованиях по интерактивному футболу. И в других дисциплинах заявлялись. Компьютерный спорт - очень доступный вид спорта.