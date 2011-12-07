Президент Союза велосипедистов Татарстана Ильдус Янышев: Велосипед - это свобода и генератор счастья

Справка «КВ»В одиночное кругосветное путешествие на велосипеде Ильдус Янышев отправился 28 апреля 2017 года. Проект Global Bike Tour of Peace and Goodwill в поддержку международного проекта «Шоссе мира» стартовал у стен Казанского кремля. За 17 месяцев Ильдус Ахтямович проехал 24,5 тыс. километров: через всю Европу и США - от побережья Атлантического океана в штате Флорида до побережья Тихого океана в Сан-Диего. Затем перелет в Китай, в Шанхай. Оттуда на велосипеде до Владивостока, а дальше по всей России - до столицы РТ. Финишировал в Казани 8 октября 2018 года.Работает на жире, а не на бензине- Ильдус Ахтямович, наверное, нелегко было на такое долгое время отойти от бизнеса?- Я создал профессиональную команду, которая слаженно работает и без моего непосредственного участия. Хороший руководитель - это тот, кто создал такую бизнес-модель, которая успешно работает и развивается без него. Я это сделал. Моя задача - осуществлять стратегическое управление. А для этого не обязательно каждый день находиться в офисе.Когда собираешься в долгое странствие, надо понимать, что тебе придется отказываться от привычного уклада жизни, комфорта. Это тяжело, но именно в тот момент, когда ты вырываешься из своего привычного окружения, происходит перезагрузка сознания. Ты вдруг открываешь в себе такие силы, такую выносливость, о которых и не подозревал. Я расширил границы своих возможностей. То, что раньше мне казалось невозможным, оказалось возможным.- Как готовились к кругосветке?- Готовился и психологически, и физически. Моя жена, спортивный врач, всегда, на всех этапах, помогала мудрыми советами. В самом начале, когда ехал до Москвы, от непривычных нагрузок страшно болели ноги. Но научился делать специальную гимнастику для растяжки мышц, массаж, чтобы приводить себя в порядок.В пути были разные ситуации: полное промокание, перепад температуры, усталость, но благодаря правильной подготовке особых проблем со здоровьем не возникло.После возвращения прошел медицинское обследование: в 57 лет мой организм соответствует параметрам 41-летнего человека. Кстати, за время путешествия я сбросил 11 килограммов. Не зря же говорят, что велосипед - вид транспорта, который работает на жире, а не на бензине.Цель путешествия - сам путь- Путешествие как-то изменило вас?- Не могу сказать, что я вернулся другим человеком, но длительное погружение в странствие не может не отразиться на человеке. Во-первых, паломничество помогает обрести и поддерживать в себе внутреннюю гармонию. Раньше, когда не было ни самолетов, ни поездов, ни автомобилей, люди путешествовали пешком. В любой религии считалось, что правоверные хотя бы раз в жизни должны совершить паломничество в святые места. Часто ради этого им приходилось преодолевать сотни, тысячи километров. И при этом главной целью путешествия являлась не его конечная цель, а сам путь. Паломничество могло длиться несколько месяцев, может быть, год. Проходя этот путь, человек проходил через определенные испытания, у него было много времени, чтобы поразмышлять о жизни, своем предназначении. В этом и есть большой смысл паломничества.Во-вторых, странствие учит держать в дисциплине свое тело и ценить радости жизни: здоровье, еду, общение. В-третьих, паломничество - это урок сострадания, помощи другим людям.- Наступали моменты, когда хотелось развернуться и поехать домой?- Когда стартовал, я был не уверен в себе, в том, что проект вообще состоится. Семья, бизнес, много других факторов, которые в любой момент могли заставить меня прервать кругосветку и вернуться домой. Но этого, к счастью, не произошло. Главное - начать путь. И тогда все обстоятельства будут складываться удачно. А если сомневаться, ждать более подходящего момента для путешествия, то всегда найдутся тысячи причин, чтобы откладывать поездку на потом, и в конечном итоге ты никуда не поедешь.Указание сверху: на ночлег не пускать!- Не опасно было одному в совершенно незнакомых и часто неспокойных местах?- Я сделал важный для себя вывод - мир стал более дружелюбным и открытым. Как ты сам настроен по отношению к миру, людям, так и мир будет относиться к тебе. Мне повезло на встречи с хорошими, добрыми людьми. В Америке, например, абсолютно незнакомые люди помогали с ночлегом, снабжали продуктами в дорогу. Мне даже дали ключи от дома. Хозяева уехали на несколько дней в гости и написали мне: «Живи! В холодильнике бери что хочешь, кушай. Дверь закроешь, ключи оставишь».Представляете, это люди, с которыми мы ни разу не виделись, только общались в соцсетях. Вот такая степень дружелюбия и доверия.- Интересно, в каких неожиданных местах приходилось ночевать во время путешествия?- Ночевал в гараже, зале ресто-рана прямо на полу, на стройке - это было такое бомжеватое место… В России несколько раз мне отказывали в ночлеге, ссылаясь на некие требования антитеррористической безопасности. В Кургане хотел остановиться в единственной в городе мечети. Но меня не пустили, сказали, есть указание сверху никого на ночлег не пускать! А от кого указание - от Аллаха или чиновников, так и не ответили. Шел дождь, и я заехал в пожарно-спасательную часть №9 МЧС РФ, ни на что не рассчитывая. Но меня приняли, предоставили душ, кровать, накормили, напоили горячим чаем и даже провели экскурсию по старейшей пожарной каланче области 1889 года.Дорога как способ выжить- Вы проехали через всю Россию. Где на Руси жить хорошо?- Я увидел реальную жизнь, которую не увидишь и не узнаешь из окна автомобиля или иллюминатора самолета. Больше всего поразил Дальний Восток. Надо проехать от Владивостока до Хабаровска, чтобы понять, как живут простые россияне. Там безработица, бездорожье, многие дома в деревнях заколочены… Люди живут тайгой: охотятся, собирают грибы, ягоды. У них нет другого способа заработать на жизнь. Совсем рядом, всего в ста километрах, в Китае, построили автозавод. А мы никаких производств не строим. Местные жители не понимают, почему так происходит. У меня было сильное чувство протеста, бессилие и в то же время желание исправить ситуацию. Не должны люди в таком богатом регионе жить так бедно! Татарстан по сравнению со многими другими регионами - рай с комфортными дорогами, развитой инфраструктурой.- А много странников вы встречали?- Много! В дороге были встречи и с разными людьми. У каждого своя история, свои причины, по которым он отправился в путь. Например, познакомился с Андреем из Казахстана. Он идет пешком от Балхаша в Москву. У него практически пустой рюкзак. С женой развелся, родственников нет, и он выбрал для себя дорогу как способ выжить. В день проходит по 50 километров, спит в лесу под деревьями. На еду зарабатывает тем, что помогает в работе по хозяйству тем, кто его попросит.Недалеко от Кургана встретил велотуриста из Канады. Парню всего 17 лет, он сразу после окончания школы в июле этого года стартовал из Португалии. Его путь лежит через всю Россию в Шанхай. Далее он собирается в Австралию, а потом домой. Немало людей, кто на какое-то время сознательно отказались от мобильного телефона, всех достижений цивилизации и путешествуют с одним рюкзаком.«Велосипед и счастье»: технологии добра- Ильдус Ахтямович, в чем главный смысл вашего путешествия?- Проект «Шоссе мира» - это не просто велосипедная турпоездка. Это экспедиция в поисках добрых технологий. Проект мы реализуем вместе с удивительным человеком - Алексеем Костюченко. У Алексея нет ног и кистей рук, но он активно путешествует на хендбайке, который ему подарил Ротари-клуб Волгограда, а ротари-клубы России помогали с ремонтом техники, ночлегом, культурной программой по пути. А в Европе Алексею передали деньги на коробку передач для хендбайка, чтобы помочь пересечь Уральские горы. Это к вопросу о человеческой доброте.В разных странах, разных регионах России мы собирали всевозможные интересные, добрые проекты, которые связаны с велокультурой, здоровым образом жизни, сохранением экологии, поддержкой инвалидов. Например, видели прогулочную коляску для слепых. Она создана на основе велосипеда с двумя местами - для инвалида и сопровождающего его человека. Перспективна идея волонтерских центров по ремонту бэушных велосипедов. В этих центрах велосипеды приводятся в нормальное рабочее состояние, и потом их дарят малообеспеченным семьям. Сейчас мы работаем над книгой под рабочим названием «Велосипед и счастье». В нее войдет не только подробный рассказ о кругосветке с фотографиями, но и все технологии добра, о которых мы узнали во время путешествия.- Название хорошее - «Велосипед и счастье»…- Велосипед - это действительно свобода и генератор счастья. Этому есть вполне научное объяснение: после непрерывной 20-минутной аэробной нагрузки у человека начинает вырабатываться эндорфин - гормон счастья. Велосипед - это мощная аэробная нагрузка, поэтому он повышает уровень счастья конкретного человека и общества в целом.