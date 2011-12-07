Джатла Сиддартха: Меня покорили татарские бабушки

Представляем гостяДжатла Сиддартха родился в семье режиссера и актрисы. Закончил кинооператорский факультет в Институте кинематографии и телевидения в Пуне (Индия), обучался на курсах Азиатской киноакадемии при МКФ в Бусане. Работает в Болливуде. На собственные деньги снял полнометражный игровой фильм «Любовь и Шукла», премьера которого состоялась в прошлом году. Джатла - автор сценария, режиссер, оператор, монтажер и продюсер своей картины. Фильм был представлен на более чем 25 фестивалях, лауреат престижных премий Netpac, Sicnis Award. Кинокартину «Любовь и Шукла» увидели и зрители Казанского фестиваля мусульманского кино.Традиция свадьбы по сговору живет и в XXI веке- Ваш фильм отличается от того индийского кино, к которому мы привыкли. Вы рассказали реальную историю о непростой жизни молодой современной семьи в большом городе...- Да, это не традиционное индийское кино, но оно о традициях, культуре моей страны. Я снимал историю о дефиците личного пространства в Мумбае. Мумбай - один из самых густонаселенных городов мира, в нем проживают 18 миллионов человек, и многие из них одиноки. Главному герою - водителю мотто-такси Шукле, 32 года, но он никогда не был женат. Мать устраивает ему женитьбу по сговору на юной девушке Лакшми, которую герой до свадьбы не знал. У них обоих не было опыта отношений с противоположным полом, и молодые люди пытаются найти общий язык друг с другом. Но им даже негде остаться наедине, чтобы просто поговорить, познакомиться. С такой проблемой сталкиваются очень многие супружеские пары.- Рассчитывали, что будет такой интерес к фильму?- Я думал, что эта проблема моей семьи, моего города, моей страны. И очень удивился, когда показывал кино в разных странах, а мне там говорили: «О! У нас точно такая же проблема!» И в Казани фильм смотрели с интересом, и обсуждение картины было бурное. Зрители поняли: как бы далеко наши страны не находились друг от друга, у нас много общего.Оказалось, что дефицит человеческого общения - проблема глобальная. Найти свою вторую половинку сложно везде. Еще одна тема близка всем - одиночество в большом городе. Мы перестали общаться. Это касается абсолютно всех: и молодых, и людей в возрасте. У нас большая семья, в деревне много родственников. После переезда в город семья стала маленькая: папа, мама и я. В нашей семье есть традиция - раз в год все родственники собираются в деревне, обмениваются новостями, беседуют. В прошлом году такого общения уже не получилось - все сидели в телефонах, решали какие-то свои дела. Хотелось сказать: «Люди, хватит! Давайте поговорим!» Мобильный телефон стал настолько важной частью нашей жизнью, что мы не можем хотя бы ненадолго отложить его, чтобы пообщаться с близкими людьми.Я считаю, что успех фильма в его искренности. Я делал его с открытым сердцем, и оказалось, это близко и понятно каждому человеку.- В Индии до сих пор женятся по сговору, когда парень и девушка впервые видят друг друга на свадьбе?- Да, даже в XXI веке эта традиция в Индии очень сильна. И сегодня многие родители выбирают своим детям пару. Вы не поверите, из моих десяти одноклассников восемь поженились по сговору, и только два человека пока не женаты - я и еще один парень.- Это хорошо, когда родители решают судьбу взрослых детей?- Сложно сказать. Есть много пар, поженившихся по сговору, которые живут счастливо, воспитывают детей. А есть те, кто до свадьбы хорошо знал друг друга, но потом они все равно разводятся. Все зависит от самих людей, от того, как они умеют выстраивать отношения, уважительно относиться друг к другу. Например, мои мама и папа поженились по сговору и живут уже 37 лет вместе. Да, иногда ругаются, выясняют отношения, но семья крепкая, дружная.В Индии делается много, чтобы сохранить семью. Развестись, конечно, можно, но это очень сложная процедура. Когда приходишь в суд подавать заявление на развод, мужу и жене дают шесть месяцев, чтобы они хорошо обдумали это серьезное решение. Если через полгода один из супругов будет против развода, им дают еще три месяца. В общем, все непросто…- Если не секрет, вы почему не женаты? Родители ищут вам невесту?- Я боюсь жениться. А если серьезно, считаю, что женитьба может немного подождать. Пока кино для меня - самое главное, оно занимает все мое время.Секрет популярности индийского кино- Вы с детства решили снимать кино?- Я с самого маленького возраста смотрел фильмы Болливуда. В школе учился не очень хорошо и понял, что делать фильмы - это мое, это то, что мне интересно. Поэтому и стал режиссером, оператором, сценаристом.- Как вы считаете, в чем секрет популярности индийских фильмов?- Мы постоянно работаем, загружены повседневными делами, проблемами, и нам хочется в выходной день пойти в кино и посмотреть на чужую жизнь - интересную и нереальную. Когда на экране один герой дерется с десятью бандитами и побеждает - это круто. Когда звучит музыка, когда красивые женщины и мужчины в красивых нарядах поют, танцуют - здорово. Это красивая сказка с хорошим концом. И мы на какое-то мгновение хотим оказаться на месте этих героев, почувствовать себя такими же счастливыми.- Индия - лидер по количеству снимаемых фильмов. Интересно, как у вас выстраивается система кинопроизводства?- В Болливуде снимают действительно много - в неделю выходит минимум четыре фильма. Государственной поддержки у кино нет, но у нас много независимых студий, снимающих кино. Много семей вкладывают деньги в развитие национального кинематографа. Новые фильмы не обязательно показываются в кинотеатрах, на большом экране. Многие картины распространяются в интернете.Съемки проходят быстро. Фильм «Любовь и Шукла» был снят за десять дней, семь месяцев занял постпродакшн картины.- Вы и автор сценария, и режиссер, и оператор, и продюсер. Как все удается совмещать?- Это непросто, но я привык контролировать весь процесс, вникать в каждую деталь. Мне важно, чтобы все было сделано на достойном уровне.В Казани можно снять красивую историю любви- Какая для вас самая большая цель в кино?- Есть два направления в кино - коммерческое и художественное. Я хочу органично соединить в своих фильмах и коммерческую, и художественную составляющие, чтобы они были зрелищные, кассовые, но в то же время говорили о важных человеческих проблемах, затрагивали душу каждого зрителя.- Планируете покорять Голливуд?- Нет, пока такого желания нет. Мне бы хотелось снимать кино для своего народа. А если говорить о сотрудничестве, для меня было интереснее поработать в российской киноиндустрии, а не в американской.- А согласились бы снимать кино в Татарстане?- Я вчера как раз об этом задумывался. К следующему фестивалю мусульманского кино постараюсь снять короткометражный фильм о Татарстане. Очень хотел бы поработать с татарстанскими режиссерами, татарстанскими актерами, композиторами, операторами, продюсерами.Казань - такой красивый город, и я считаю, здесь можно снять красивую, трогательную историю о любви.«Чак-чак - это что-то фантастичное!»- Вы бывали на многих кинофестивалях в разных странах. Интересно узнать ваше мнение о Казанском фестивале мусульманского кино.- Для меня фестиваль в Казани особенный. Было радостно видеть в кинозалах и пожилых людей, и молодежь. После показа фильмов, на обсуждениях, зрители задавали много вопросов. Я видел, что им было интересно, и мне тоже было очень интересно.Самое ценное, что сюда приезжают кинематографисты из разных стран. И когда смотришь их фильмы, понимаешь одну большую мудрость: откуда бы мы ни были, у нас у всех одна цель - быть счастливыми, несмотря ни на какие проблемы и преграды.Фестиваль - это живой организм, мощная инфраструктура. Но мне не хватило площадок, где создатели картин из Европы, Азии, Африки, Америки могли бы общаться, знакомиться друг с другом, обсуждать наши общие проблемы, находить возможности для сотрудничества.- Для многих из нас Индия - это индийское кино, слоны, индийский чай, Индийский океан, йога. А какие впечатления вы увезете из Татарстана?- Самое главное мое впечатление - это люди. Особенно меня покорили ваши замечательные татарские бабушки. Они такие открытые, добрые, что я чувствую себя здесь как дома.Еще я полюбил чак-чак. Когда мне дали его попробовать в первый раз, был просто потрясен. Это что-то фантастичное! Купил большую коробку чак-чака и увезу домой, чтобы удивить родных этим татарским национальным блюдом.- Говорят, что Индия - страна счастливых людей. Это правда?- Правда, в Индии люди бедные, но счастливые. Индийский народ всегда улыбается. Даже древнее индийское предание гласит: «Улыбайтесь всегда, даже когда вам плохо». Это большая мудрость - улыбаться и жить радостно, несмотря на все трудности, бедность и другие невзгоды. У нас сама природа наполняет людей радостью - замечательная погода, солнце, океан, леса... Что еще человеку для счастья надо?