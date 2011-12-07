Фердинанд Тимурханов: Безопасность соседей - это и наша безопасность

Представляем гостяФердинанд Тимурханов родился 18 апреля 1956 года в деревне Кунгер Арского района ТАССР. В 1979 году окончил Казанский авиационный институт, в 1989 году - Военную академию им. Ф.Э.Дзержинского. В 1980 - 1981 гг. - инженер Казанского аэропорта. В 1981 - 1985 гг. - начальник расчета войсковой части. В 1989 - 1992 гг. - командир группы войсковой части. В 1992 - 1996 гг. - заместитель командира войсковой части. В 1996 - 1997 гг. - начальник штаба по делам ГО и ЧС - заместитель начальника ГО Бугульмы РТ. В 1997 - 2004 гг. - начальник управления по делам ГО и ЧС Бугульмы Министерства по делам ГО и ЧС РТ. В 2004 - 2006 гг. - начальник управления по Казани Главного управления МЧС России по РТ. С 2006 г. - начальник управления гражданской защиты Исполнительного комитета Казани.2 миллиона просьб о помощи- Если человек вдруг попал в экстремальную ситуацию, он может растеряться и не сразу сообразит, куда ему звонить, в какую службу обращаться за помощью...- В деятельности разных спасательных служб должна быть согласованность. Поэтому для четкой координации все сигналы поступают в одно место - в единую диспетчерскую службу «Открытая Казань», работающую в рамках программы «Безопасный город». Эта служба принимает звонки в круглосуточном режиме. В прошлом году принято 329609 звонков. А за три года работы службы было более 2 миллионов звонков. Темы разные: пожары, аварии, затопления, поиск пропавших людей, просьбы о помощи животным...В случаях, не терпящих отлагательства, начальник дежурной смены ЕДДС принимает решение и самостоятельно высылает на место происшествия дежурную смену поисково-спасательного отряда РТ. За 2018 год был совершен 861 такой вызов. Благодаря оперативному реагированию спасены 288 человек, из них 51 ребенок, оказана помощь 465 гражданам, оказавшимся в чрезвычайной ситуации.- Почему пожары продолжают уносить десятки жизней?- В 2018 году в Казани было зафиксировано 652 пожара, в которых погибли 34 человека. За последние четыре года самое большое количество пожаров было в 2014 году - 744. В огне погибли 43 человека.Большинство пожаров происходит по вине самих жильцов. По статистике главные причины возгорания - непотушенные сигареты, несоблюдение элементарных правил безопасности. Поэтому, если вы знаете, что ваши соседи - неблагополучная семья или одинокий больной человек, который по рассеянности может устроить потоп или пожар, внимательнее относитесь к ним, звоните, заходите, интересуйтесь, все ли у них в порядке с электропроводкой, трубами. Надо понимать, что безопасность соседей - это безопасность и нашего имущества, нашей жизни.Любая мелочь может оказаться роковой- От пожара не застрахован никто. А можно как-то снизить риски?- Во многих домах и подъездах выходы на пожарную лестницу завалены всяким хламом, дверь закрыта, ключ неизвестно у кого. А путь к эвакуации всегда должен быть свободен. Нет ключа от пожарного выхода - казалось бы, мелочь, но она может стать роковой. Жильцам необходимо отнестись к этим вопросам ответственно. Можно же собраться, все проверить, разобрать завалы, обговорить, у кого будет ключ...В каждой квартире должен быть огнетушитель. А у кого он есть? А у кого дома установлены автономные пожарные извещатели или датчики утечки газа? Газ вообще требует особого внимания и осторожности. Он опасен тем, что его не сразу почувствуешь.Но датчик при малейшей утечке газа так засигналит, что проснешься, как бы крепко ни спал!Сами видите, правила простые, но их исполнение может спасти жизнь. Не надо надеяться на авось.- Лестницы пожарных машин достигают только 9-го этажа. Как быть тем, кто живет в высотках на верхних этажах?- Есть специальные средства спасения, например самоспуск. Он обеспечивает безопасную эвакуацию человека с высотного объекта при пожаре или другой аварийной ситуации. Самоспуск представляет собой тормозной блок, который контролирует скорость спуска на прочном надежном тросе. Длина троса может быть разной - чем выше этаж, тем длиннее трос. Конструкция самоспуска простая и надежная, пользоваться ею легко - надел страховочный пояс и потихоньку спускаешься вниз. Спустился, расстегнул страховочный ремень, и он поднимается вверх, чтобы на нем мог спуститься следующий человек. К комплекту прилагается кронштейн, который заранее крепится к стене на балконе или лоджии. Я сам живу на 16-м этаже и приобрел этот комплект.- А если, допустим, пожар или другая чрезвычайная ситуация происходит в больнице. Что делать человеку, который не может самостоятельно передвигаться?- В этих случаях поможет газодымозащитный комплект. Это специальная маска, в которую поступает кислород. Достаешь, надеваешь, дышишь. Так можно продержаться минут 30, за это время помощь должна прийти. Главное, чтобы эти приспособления были под рукой. И люди должны знать, что такие средства защиты есть.Три минуты на эвакуацию школьников- Легко сказать: «Не паникуйте, сохраняйте спокойствие». Когда человек оказывается в огне или воде, то от страха теряет контроль над собой...- Страх, паника - это естественная реакция на опасность. Но если знаешь, как действовать в экстремальной ситуации, то паниковать не будешь. Подготовленный человек быстро возьмет себя в руки и до приезда спасателей сможет предпринять конкретные меры к спасению: грамотно организовать эвакуацию людей из горящего здания, попробовать погасить очаг возгорания самостоятельно. Поэтому главная задача городского управления гражданской защиты - усиление профилактической работы. Сегодня на первый план выходит инструктаж, проведение учений, занятий в разных учреждениях, организациях города.Особое внимание уделяем отработке навыков по эвакуации школьников, людей с ограниченными возможностями. Наши специалисты постоянно проводят в школах мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности, поведения на воде, обучению способам оказания помощи при спасении утопающих и оказании им первой помощи. Результаты есть - в прошлом году команда школы №89 заняла второе место в региональном чемпионате рабочих профессий «Молодые профессионалы» (WordSkills Russia) в компетенции «Спасательные работы».- Фердинанд Мазитович, а как проводятся учения в школах, там все по-настоящему?- Учения проводим без предупреждения. Дети покидают школу за три минуты. И не просто покидают, а действуют организованно, спокойно. К примеру, в детском саду Вахитовского района пожарные и сотрудники управления гражданской защиты провели учебную эвакуацию детей и персонала. Все было, как на реальном пожаре, сработала автоматическая сигнализация. Порадовало, что ни паники, ни суеты не было. Воспитатели оперативно вывели детей во двор детского сада. Уложились в 8 минут, положенные на эвакуацию! Но возникает вопрос: зима, холодно, куда бежать с детьми? Хорошо, если поблизости есть помещение, где смогут обогреться много человек. Мы планируем за каждым детским садом закрепить пункт временного размещения.Также возможен вариант срочного снятия автобуса с близлежащего маршрута для перевозки детей в безопасное и удобное место на время чрезвычайной ситуации.Идешь на лед - забудь об алкоголе!- Вечная проблема и головная боль спасателей - любители подледной рыбалки. Скоро лед станет непрочным, рыбаки реально рискуют своей жизнью. Что их может остановить от неоправданного риска?- Рыбаков ничем не остановишь... Они все понимают, но идут на лед, несмотря ни на какие предупреждения. Недавно спасли такого рыбака. Вытащили его из ледяной воды. Он дрожит, зуб на зуб не попадает от страха и холода. Спрашивают: «Ну что, пойдешь еще на рыбалку?» Он замотал головой: «Нет! Не сейчас...»- Что можно посоветовать рыбакам?- Выходя на лед, они должны отдавать себе отчет, какому риску подвергают себя. Поэтому каждому рыбаку важно позаботиться о собственной безопасности. Во-первых, у него всегда должен быть под рукой трос с петлей.Во-вторых, надо внимательнее следить за состоянием льда. Ко льду необходимо не только присматриваться, но и прислушиваться. Услышали характерное потрескивание - аккуратно возвращайтесь назад по своим же следам. Проверять прочность льда ударами ног нельзя! Лед опасен особенно сейчас, когда погода переменчивая: то похолодание, то потепление. Структура льда становится неоднородной, и вероятность попасть в промоину увеличивается.В-третьих, не пробивать несколько лунок рядом, не собираться большими группами в одном месте, не ловить рыбу возле промоин.И самое главное - не пить на рыбалке! Алкогольное опьянение - одна из самых частых причин трагедий на воде. Пьяный человек неадекватно реагирует на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становится беспомощным. Рыбакам надо помнить, что их ждут дома живыми и здоровыми!