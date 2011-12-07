Фанис Мусагитов: 55 лет скитаний закалили театр

О прошлом, настоящем и будущем театра наша беседа с его директором Фанисом Мусагитовым. Дом Галины Высоцкой стал домом для татарского театра- Жизнь передвижного театра была непростой - постоянные переезды из одной деревни в другую на повозках, машинах. Ехали сами и еще везли с собой реквизит, костюмы, декорации, чтобы показать зрителям настоящие спектакли. Часто гастроли проходили в очень сложных условиях, но артисты всегда достойно выполняли свою миссию - несли культуру в народ, - рассказал Фанис Наилович. - 55 лет скитаний закалили театр. Свой дом у коллектива появился только 30 лет назад. Это двухэтажное здание является городским архитектурно-историческим памятником. Построено оно в 1850 году и принадлежало Галине Высоцкой, вдове майора Высоцкого. В 1911 году дом выкупил «Новый клуб», и здесь были организованы первые театральные представления. Долгие годы в этом здании располагался театр имени Галиаскара Камала. Комплексная реставрация здания началась в 2006 году и длилась три года. В 50-е годы зал был переделан, оркестровую яму фактически убрали. А во время реконструкции залу вернули его первоначальный вид, оркестровую яму восстановили. Для нас очень важно, чтобы на спектаклях звучали живые голоса, живая музыка. - Фанис Наилович, какие наиболее острые проблемы стоят перед театром сегодня?- Проблемы есть и будут всегда. Нам необходимо специальное помещение для декораций. Сейчас декорации хранятся в неотапливаемом пристрое. Летом жарко, зимой холодно. Краски, дерево, ткани, другие материалы плохо переносят такие перепады температуры, влажности, трескаются, быстро приходят в негодность, ломаются. У нас есть место для строительства нового современного хранилища, проект и вся документация готовы, но пока нет средств. Необходимо менять звуковое, световое оборудование. Техника развивается стремительно, и часто приходится сталкиваться с разными проблемами. Например, разъемы нового оборудования не подходят к световому пульту, который установлен в нашем театре. Основа репертуара - национальная драматургия- А нет дефицита в декораторах, бутафорах, осветителях? - Дефицит есть. Мы планируем сотрудничать с театральным училищем. Хотим, чтобы будущие декораторы, бутафоры во время учебы проходили практику в нашем театре. Только на практике можно узнать все тонкости профессии и стать мастером своего дела. Студенты хорошо знают теорию, но не имеют представления, что их ждет в реальном театре. Когда они приходят к нам, признаются: «А мы думали, что будет все не так...», «А нас этому не учили...» - Как должен складываться репертуар национального театра?- Основой репертуара должна быть татарская драматургия. Не надо много внимания уделять переводным пьесам. Наоборот, надо татарские пьесы переводить на русский язык, английский. Только так можно продвигать и поддерживать наших драматургов.В стол писать сейчас никто не будет. Драматургам важно, чтобы их произведения были востребованы, чтобы они ставились на сцене. Надо приглашать разных режиссеров, чтобы были спектакли разные по стилю, тематике. Это привнесет в театр новую струю, новые идеи. Это будет интересно и для зрителей, и для артистов, потому что приглашенный режиссер сможет раскрыть артиста с неожиданной стороны. - Сегодняшним зрителям интересен национальный театр?- Конечно! К нам приезжают гости из разных регионов России и разных стран, чтобы познакомиться с традициями татарского театра, особенностями татарской театральной школы. А татарским зрителям приятно увидеть хороший спектакль, услышать родную речь, любимые мелодии. Театр - хранитель татарского языка- Насколько хорошо молодые актеры татарского театра знают татарский язык? - К счастью, они язык знают, любят. Но чтобы поддерживать такой хороший уровень, надо больше играть. Многие татары приходят в татарский театр и берут наушники для перевода, потому что не знают родного языка или владеют только разговорным, бытовым языком. Театр - это одно из немногих мест, где сохраняется и развивается литературный язык. В нашем театре стало доброй традицией включать в репертуар литературно-поэтические спектакли, пропагандирующие литературное наследие национальной культуры.- Что ждет театр в юбилейном сезоне? - Весь сезон пройдет под знаком юбилея. В год наш коллектив играет около 380 спектаклей, то есть часто даем по два спектакля в день. С начала сезона уже побывали в Москве, Ульяновске, Зеленодольске, Чувашии, Лаишево, Кайбицком районе, поселке Залесном. Предстоят гастроли в Нижнекамске, Набережных Челнах, Бавлах, Азнакаеве. Состоялся традиционный Международный театральный фестиваль национальной драматургии имени Карима Тинчурина. График очень плотный. Мы приглашаем на спектакли воспитанников детских домов, ветеранов и инвалидов, живущих в домах для престарелых, сами выезжаем к ним в гости. Это в традиции татарского театра. И очень приятно, что наш театр третий год подряд становится лауреатом конкурса «Благотворитель года». Взяли шефство над парком Карима Тинчурина. Несколько лет проводим на этой открытой площадке разные интересные мероприятия. Если хочешь, чтобы театр развивался, надо идти хотя бы на два-три шага впереди зрителей и вести их за собой.Историческая справкаТатарский театральный коллектив был создан в 1933 году по призыву первого Всесоюзного съезда колхозников-ударников. Передвижная труппа была филиалом Татарского государственного академического театра. Артисты играли в деревнях и селах. Первый спектакль театра был показан 6 ноября 1933 года в деревне Шали Пестречинского района. Это был спектакль по пьесе Карима Тинчурина и Кави Наджми «Булат бабай семьясы» («Семья дедушки Булата»). В репертуаре были музыкальные спектакли татарских драматургов, пьесы Островского, Мольера, других классиков. В те годы именно театр стал единственным средством просвещения для сельских жителей. Особую значимость театр приобрел в годы Великой Отечественной войны. Актеры выступали на призывных пунктах, вокзалах, в лазаретах и госпиталях. 1988 год стал в истории театра переломным. Коллективу присвоили имя одного из основателей театра - драматурга, режиссера, актера Карима Тинчурина. Также в этом году передвижной театр стал стационарным, получив здание на улице Горького. С 1993 года главный режиссер театра - заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Татарстана Рашид Загидуллин.