Лоренс Блинов: Вся музыка теперь порукой - меж нами тайна пролегла

Премия «Dominante/Доминанта» присуждается ежегодно в Мюнхене (Германия) за открытия новых эстетических и художественных принципов в области литературы и музыки, а премия имени Давида Бурлюка - за выдающиеся достижения в области авангардного искусства. - Лоренс Иванович, поздравляем вас с такими знаменательными событиями. Хотелось бы подробнее узнать, что это за премии. - Об этом лучше спросить учредителей премии. Что касается меня, то я, как и большинство моих коллег, полагаю, что мы пишем музыку или стихи совсем не для того, чтобы быть отмеченными какой-либо премией либо званием. Просто и в музыке, и в области поэзии делаю то, что могу делать только я, и никто другой. И мой девиз: «Быть неизменным «как родник, который только в том и постоянен, что вечно нов, рождаясь каждый миг». - Премия «Dominante/Доминанта» связана с именем нашего земляка, замечательного музыканта, писателя, драматурга Семена Гурария, который, как известно, уже более 30 лет живет в Германии…- Да, Семен вместе с женой Людмилой Диденко и дочерью Анной живет в Мюнхене. У них музыкальная семья - Людмила и Анна тоже талантливые пианистки. Семен Иосифович - художественный руководитель и бессменный председатель жюри международного конкурса пианистов «Диалог-Форум», а также главный редактор издаваемого в Мюнхене альманаха «Dominante/Доминанта», автор многих книг поэзии и прозы. Совсем недавно в Мюнхене вышла его книга «В поисках середины». Это по сути энциклопедия всей культурной жизни Казани (музыкальной, театральной, художественной) за 30 лет - с 1959 по 1989 год. В начале 80-х вместе с режиссером Семеном Перелем стоял у истоков «Театра на Булаке», ставшего в те годы одним из центров альтернативного искусства в Казани. Он автор многих пьес, которые ставились в театре и вызывали широкий резонанс в обществе. «В поисках середины» - это 650 страниц документальных рассказов, эссе, уникальных архивных фотографий известных музыкантов, писателей, актеров, с которыми он работал и общался на протяжении своей жизни в Казани. - Вы тоже с ним сотрудничали? - Будучи преподавателем специального фортепьяно в консерватории, Семен Гурарий с Людмилой Диденко организовали целую серию концертов, посвященных истории фортепьянного искусства. Однажды по просьбе Семена мне довелось написать к подобного рода концертам несколько стихотворений. Это были своеобразные поэтические комментарии к той или иной сонате. В результате появился самостоятельный поэтический цикл, получивший известность под названием «Сонеты к сонатам».- Семен Гурарий до сих пор поддерживает связь с Казанью?- Да, именно он был инициатором недавно проведенного в Казани конкурса композиции и импровизации, который организовал профессор консерватории Александр Маклыгин. В качестве экспертов и членов жюри на конкурс были приглашены музыканты и педагоги из Мюнхена Ольга и Михель Рааб. Меня пригласили на церемонию награждения лауреатов, которая проходила в музыкальной школе №5, где я свыше 45 лет вел класс академической композиции и импровизации. Приятно, что среди победителей конкурса оказались и мои бывшие ученицы Алсу Сунгатуллина и Дая Бекирова. Неожиданно на сцену вызвали и меня и вручили диплом лауреата премии «Dominante/Доминанта». Большим сюрпризом для меня оказался прилагаемый к диплому лауреата сборник моих стихов, эссе, заметок, рецензий, изданный в Германии и получивший название «Посох поэзии». ***Лоренс БлиновРаскрывая рояль,Забудь, забудь, что ты в ночиукрыт квартирой безмятежной -ты видишь: тонкие лучистраницы нотной дышат бездной!Шагнуть - и как из-за угласразит вдруг неземною мукой…Вся музыка теперь порукой -меж нами тайна пролегла.