Хирурги ДРКБ успешно удалили редкую кисту у новорожденного

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Город
25 апреля 2025  20:13

В Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) провели сложную операцию новорожденному с редкой врожденной патологией. Младенец поступил в отделение хирургии в первые сутки жизни с обширным кистозным образованием в брюшной полости, которое сдавливало внутренние органы и мешало нормальному питанию.  

Диагностика выявила энтерогенную кисту – редкий порок развития пищеварительной системы. Хотя такие образования обычно доброкачественные, они могут вызывать опасные осложнения, включая кишечную непроходимость и кровотечения.  

На 9-й день жизни ребенка команда детских хирургов под руководством Марии Зыковой и Вьета Буя провела видеолапароскопическую операцию. Вмешательство прошло успешно, и уже через 17 дней после процедуры малыш был выписан домой в удовлетворительном состоянии.  

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Хирурги ДРКБ успешно удалили редкую кисту у новорожденного
Хирурги ДРКБ успешно удалили редкую кисту у новорожденного
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