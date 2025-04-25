Хирурги ДРКБ успешно удалили редкую кисту у новорожденного

В Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ) провели сложную операцию новорожденному с редкой врожденной патологией. Младенец поступил в отделение хирургии в первые сутки жизни с обширным кистозным образованием в брюшной полости, которое сдавливало внутренние органы и мешало нормальному питанию.

Диагностика выявила энтерогенную кисту – редкий порок развития пищеварительной системы. Хотя такие образования обычно доброкачественные, они могут вызывать опасные осложнения, включая кишечную непроходимость и кровотечения.

На 9-й день жизни ребенка команда детских хирургов под руководством Марии Зыковой и Вьета Буя провела видеолапароскопическую операцию. Вмешательство прошло успешно, и уже через 17 дней после процедуры малыш был выписан домой в удовлетворительном состоянии.