23 ноября Казань ждет нашествие Дедов Морозов

23 ноября татарский Дед Мороз Кыш Бабай и его дочка Кар Кызы отмечают пятилетний юбилей своей резиденции в селе Яна Кырлай, что в 60 километрах от Казани. На днях Кыш Бабай побывал в гостях у нашей редакции и за чашкой горячего чая рассказал о предстоящем празднике: - 23 ноября Казань станет сказочной столицей России. К нам приедут Деды Морозы и их свиты из многих регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья. Мы ждем Деда Мороза из Великого Устюга, байкальского Деда Мороза, казачьего всемирного Деда Мороза, белорусского и украинского Дедов Морозов, костромскую Снегурочку, царя Берендея, Кикимору вятскую, Алешу Поповича из Ярославля и других сказочных персонажей. Надеемся, что нас посетит и финский Дед Мороз - Йоулупукки. - Такой сказочный праздник пройдет в Казани впервые... - Да, такого у нас еще не было. В 12 часов начнется парад всех сказочных героев (0+). Мы пройдем по улице Баумана до Казанского кремля. Там состоится праздник, на который приглашены около трех тысяч детей. Будет много музыки, танцев, веселых конкурсов, сюрпризов и подарков. Свита Деда Мороза из Великого Устюга проведет со всеми волшебную зарядку, чтобы зарядить казанцев и гостей нашего города на весь год бодростью, здоровьем, радостью. Продолжится праздник в 16 часов сказочной феерией (0+) во Дворце единоборств. На настоящую зимнюю сказку будут приглашены дети-инвалиды, дети из детских домов и малообеспеченных семей. В концертной программе примут участие детские творческие коллективы. Каждый Дед Мороз представит свою визитную карточку, расскажет о себе, своих помощниках и традициях. Это будет интересно не только детям, но и взрослым. - С какими просьбами чаще всего к вам обращаются?



- Просьбы бывают разные. У кого-то выпали три молочных зуба, и он хочет, чтобы у него побыстрее выросли новые. Много просьб, чтобы подарили котенка или щенка. А кто-то просит, чтобы мама и папа подарили сестренку или братишку. Один мальчик написал, что мечтает о роботе, которого увидел в магазине. Но мама купить ему игрушку не может - она работает на трех работах, а денег все равно не хватает. По мере возможности стараемся осуществить эти мечты. Однажды получили письмо от 15-летней девочки. Она попала в аварию, много времени проводила в больнице и просила ноутбук, чтобы у нее была связь с миром. Мы с Кар Кызы лично поехали к ней в деревню и привезли желаемый подарок. Надо было видеть глаза этой девочки... Есть просьбы и от взрослых: кто-то загадывает успешную защиту диссертации, кто-то хочет выйти замуж. Самое интересное, что через год приезжают и благодарят: «Кыш Бабай, спасибо тебе, я вышла замуж!» В волшебство нужно верить! Если верить, то все мечты сбываются! - А часто приходится встречать детей и взрослых, которые не верят в ваше существование? - Встречаются такие, кто поначалу настроен скептически. Но после того как они побывают у меня в гостях, начинают верить. Даже взрослые мужчины подходят, жмут руку и говорят спасибо за подаренную сказку. <strong>- Кыш Бабай, многим любопытно, где вы живете летом?</strong>- Когда начинает пригревать солнышко, мы с другом Шурале уходим в чащу, в еловый лес, потому что там прохладнее. Летом у нас много дел: надо привести в порядок снаряжение, починить то что сломалось, подготовить к зиме горки, санки, лыжи. А еще лето - время встречи со своим братьями - Дедами Морозами из других регионов России. В июле мы ездили в гости к Кикиморе вятской. В сентябре побывали за полярным кругом, в Салехарде, на фестивале «Новые сказки Лукоморья». Там в тундре на заседании великих волшебников были подведены итоги детского конкурса современных сказок. Кстати, татарстанские ребята оказались самыми активными сказочниками - на конкурс из Татарстана поступило более 300 писем. 18 ноября все Деды Морозы собираются в Великий Устюг на день рождения главного Деда Мороза страны. А из Великого Устюга торжество плавно перетечет в Казань, где мы отметим пятилетие нашей резиденции в Яна Кырлае. <p></p> </div> <div class="page-main__context"> </div> </div> <div class="page-main__tags"> <a href="https://kazved.ru/news/tag/list/ded-moroz" class="page-main__option"> #Дед Мороз </a> <a href="https://kazved.ru/news/tag/list/kys-babai" class="page-main__option"> #Кыш Бабай </a> <a href="https://kazved.ru/news/tag/list/intervyu" class="page-main__option"> #интервью </a> </div> <div class="page-main__social-share"> <div class="telegram-banner"> <p>Следите за самым важным и интересным в <a href="https://t.me/tatmediaofficial">Telegram-канале</a> Татмедиа</p> </div> </div> <div class="page-main__social-share"> <a target="_blank" href="https://yandex.ru/news/?favid=6241&from=rubric" class="social-yandex"> <div class="social-yandex__title"> Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Казанские ведомости» в избранные источники. </div> </a> </div> <div class="page-main__social-share"> <div class="social-share"> <a class="social-share__item icon-btn" rel="noopener" title="Поделиться на Facebook" href="https://facebook.com/sharer/sharer.php?https://kazved.ru/news/23-noyabrya-kazan-zhdet-nashestvie-dedov-morozov-4772343" target="_blank"> <svg class="icon-btn__svg" width="12" height="22" viewBox="0 0 12 22" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M10.4821 11.5584H7.36301V21.1552H2.8786V11.5584H0.0683594V7.815H3.02327V5.11283C3.02327 3.18061 3.84397 0.155151 7.40672 0.155151L11.0684 0.17067V3.59286H8.4119C7.97606 3.59286 7.36327 3.86417 7.36327 4.78567V7.81888H10.9141L10.4821 11.5584Z" fill="#006CFE" /> </svg> </a> <a class="social-share__item icon-btn" rel="noopener" title="Поделиться на Twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=&url=https://kazved.ru/news/23-noyabrya-kazan-zhdet-nashestvie-dedov-morozov-4772343" target="_blank"> <svg class="icon-btn__svg" width="24" height="18" viewBox="0 0 24 18" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M23.0684 2.13057C22.2221 2.49196 21.3121 2.73643 20.3579 2.84568C21.3323 2.28351 22.0798 1.3939 22.4334 0.332163C21.5215 0.85329 20.5112 1.23092 19.4368 1.43435C18.5759 0.551538 17.3494 0 15.9917 0C13.3861 0 11.2729 2.03491 11.2729 4.54399C11.2729 4.90007 11.3149 5.247 11.3956 5.57975C7.47369 5.3899 3.997 3.58087 1.66919 0.831441C1.26292 1.50256 1.0299 2.28351 1.0299 3.11613C1.0299 4.69221 1.86358 6.08346 3.12928 6.89837C2.35631 6.87475 1.6281 6.67072 0.992186 6.32941C0.991573 6.3486 0.991573 6.36838 0.991573 6.38698C0.991573 8.58871 2.61908 10.4249 4.77733 10.8421C4.3818 10.9466 3.9645 11.0018 3.53401 11.0018C3.22954 11.0018 2.93428 10.9735 2.64606 10.9209C3.24671 12.7258 4.98889 14.0394 7.05424 14.0763C5.43869 15.2955 3.40462 16.0218 1.19332 16.0218C0.813121 16.0218 0.436602 16.0005 0.0683594 15.9583C2.15578 17.2477 4.63629 18 7.30137 18C15.981 18 20.7274 11.0765 20.7274 5.07073C20.7274 4.87379 20.7225 4.67774 20.7136 4.48287C21.6362 3.84217 22.4355 3.04202 23.0684 2.13057Z" fill="#006CFE" /> </svg> </a> <a class="social-share__item icon-btn" rel="noopener" title="Поделиться ВКонтакте" href="https://vk.com/share.php?url=https://kazved.ru/news/23-noyabrya-kazan-zhdet-nashestvie-dedov-morozov-4772343&title=23 ноября Казань ждет нашествие Дедов Морозов&description=&image=&noparse=true" target="_blank"> <svg class="icon-btn__svg" width="27" height="16" viewBox="0 0 27 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path fill-rule="evenodd" clip-rule="evenodd" d="M25.6107 1.51556C25.7912 0.930417 25.6107 0.5 24.7504 0.5H21.9058C21.1826 0.5 20.8489 0.871521 20.6684 1.28156C20.6684 1.28156 19.2218 4.70644 17.1726 6.93144C16.5103 7.57547 16.2088 7.78049 15.8467 7.78049C15.6661 7.78049 15.4043 7.57515 15.4043 6.99001V1.51556C15.4043 0.813262 15.1942 0.5 14.5918 0.5H10.1218C9.66986 0.5 9.39818 0.825996 9.39818 1.13544C9.39818 1.80144 10.4226 1.95521 10.5285 3.82842V7.89733C10.5285 8.78968 10.3623 8.95141 10.0008 8.95141C9.03671 8.95141 6.69058 5.51093 5.29975 1.57445C5.02709 0.809124 4.75377 0.5 4.02689 0.5H1.18198C0.369571 0.5 0.207031 0.871521 0.207031 1.28156C0.207031 2.01315 1.17084 5.64337 4.69675 10.4442C7.04714 13.7226 10.3584 15.5 13.3724 15.5C15.1804 15.5 15.4039 15.1052 15.4039 14.4252V11.9478C15.4039 11.1579 15.575 11.0007 16.1482 11.0007C16.5696 11.0007 17.2929 11.2054 18.981 12.7857C20.9096 14.6592 21.2271 15.4997 22.3122 15.4997H25.1568C25.9692 15.4997 26.3756 15.1049 26.1412 14.3259C25.8846 13.5497 24.9638 12.4228 23.7424 11.0879C23.0794 10.3264 22.0844 9.50726 21.7833 9.0969C21.3615 8.57034 21.4821 8.33571 21.7833 7.86772C21.7833 7.86804 25.2492 3.1258 25.6107 1.51556Z" fill="#006CFE" /> </svg> </a> <a class="social-share__item icon-btn" rel="noopener" title="Поделиться в Телеграм" href="https://t.me/share/url?url=https://kazved.ru/news/23-noyabrya-kazan-zhdet-nashestvie-dedov-morozov-4772343&text=" target="_blank"> <svg class="icon-btn__svg" width="22" height="18" viewBox="0 0 22 18" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M19.5353 0.200173L0.885341 7.45812C0.885341 7.45812 0.00251845 7.75775 0.0722871 8.31056C0.142362 8.86338 0.862088 9.11687 0.862088 9.11687L5.55342 10.6836L16.818 3.58689C16.818 3.58689 17.4683 3.19527 17.445 3.58689C17.445 3.58689 17.5613 3.65611 17.2127 3.97881C16.8642 4.30151 8.36405 11.8819 8.36405 11.8819L8.34722 12.0251L16.0052 17.8499C17.2825 18.4027 17.747 17.2506 17.747 17.2506L21.0684 0.637933C21.0681 -0.468305 19.5353 0.200173 19.5353 0.200173Z" fill="#006CFE" /> </svg> </a> </div> </div> </div> </div> <!-- Bottom news banner 970x100 --> </div> </div> <div class="page-grid__footer"> <div class="page-grid__slot"> <div class="adaptive-grid__item" one-col="1" one-order="0" one-visible="1" two-col="1" two-order="0" two-visible="1" three-col="1" three-order="0" three-visible="1" style="order: 1;"> <div class="panel-group "> <div class="panel-group__title"></div> <div class="panel panel--overflow-visible"> <div class="panel__body"> <div class="widget-any-content"> <div class="widget-any-content__body"> <div class="tm-img-container widget-any-content__center"> <div id="unit_99277"><a href="https://smi2.ru/" >Новости СМИ2</a></div> <script type="text/javascript" charset="utf-8"> (function() { var sc = document.createElement('script'); sc.type = 'text/javascript'; sc.async = true; sc.src = '//smi2.ru/data/js/99277.js'; sc.charset = 'utf-8'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(sc, s); }()); </script> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="panel-group "> <div class="panel-group__title"> Новости </div> <div class="row row-pad"> <div class="col-1-4 col-md-1-2 col-sm-full push-top "> <div class="feed-item"> <div class="feed-item__caption"> <a href="https://kazved.ru/news/buxgalterskoe-soprovozdenie-osobennosti-predlozeniya-5843935" class="feed-item__title"> Бухгалтерское сопровождение: особенности предложения </a> </div> </div> </div> <div class="col-1-4 col-md-1-2 col-sm-full push-top "> <div class="feed-item"> <div class="feed-item__caption"> <a href="https://kazved.ru/news/v-tatarstane-mindortrans-ispolnil-mectu-10-letnego-kazanca-pozelavsego-pobyvat-masinistom-5843934" class="feed-item__title"> Миндортранс РТ исполнил мечту 10-летнего казанца, пожелавшего побывать машинистом </a> </div> </div> </div> <div class="col-1-4 col-md-1-2 col-sm-full push-top hide-sm "> <div class="feed-item"> <div class="feed-item__caption"> <a href="https://kazved.ru/news/tatarstan-mozet-priiti-moroz-do-30-gradusov-5843931" class="feed-item__title"> На территорию Татарстана может прийти мороз до -30 градусов </a> </div> </div> </div> <div class="col-1-4 col-md-1-2 col-sm-full push-top hide-sm "> <div class="feed-item"> <div class="feed-item__caption"> <a href="https://kazved.ru/news/on-stal-komu-to-neudoben-vot-ego-i-xotyat-ubrat-cto-dumayut-studenty-kfu-ob-areste-gafurova-5843932" class="feed-item__title"> «Он стал кому-то неудобен, вот его и хотят убрать»: что думают студенты КФУ об аресте Гафурова </a> </div> </div> </div> <div class="col-1-4 col-md-1-2 col-sm-full push-top hide-sm hide-md "> <div class="feed-item"> <div class="feed-item__caption"> <a href="https://kazved.ru/news/prokuratura-kazani-provodit-proverku-posle-otravleniya-ugarnym-gazom-trex-celovek-5843933" class="feed-item__title"> Прокуратура Казани проводит проверку после отравления угарным газом трех человек </a> </div> </div> </div> <div class="col-1-4 col-md-1-2 col-sm-full push-top hide-sm hide-md "> <div class="feed-item"> <div class="feed-item__caption"> <a href="https://kazved.ru/news/v-tatarstane-iz-za-morozov-do-30-gradusov-nize-nulya-v-skolax-mogut-otmenit-zanyatiya-5843929" class="feed-item__title"> В Татарстане из-за морозов до -30 градусов в школах могут отменить занятия </a> </div> </div> </div> <div class="col-1-4 col-md-1-2 col-sm-full push-top hide-sm hide-md "> <div class="feed-item"> <div class="feed-item__caption"> <a href="https://kazved.ru/news/resenie-o-priostanovlenii-clenstva-gafurova-v-partii-edinaya-rossiya-primet-mestnyi-politsovet-5843930" class="feed-item__title"> Решение о приостановлении членства Гафурова в партии «Единая Россия» может принять местный политсовет </a> </div> </div> </div> <div class="col-1-4 col-md-1-2 col-sm-full push-top hide-sm hide-md "> <div class="feed-item"> <div class="feed-item__caption"> <a href="https://kazved.ru/news/v-kazani-nocyu-temperatura-vozduxa-mozet-opustitsya-do-290s-5843928" class="feed-item__title"> В Казани ночью температура воздуха может опуститься до -29˚С </a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="fetchContent"></div> </div> </div> </main> </div> <footer class="footer"> <div class="container"> <div class="row row-pad"> <div class="col-3-4 col-sm-full"> <div class="footer__title">Рубрики</div> <div class="row row-pad"> <div class="col-1-4 col-md-1-2 primary__col"> <a href="/news/rubric/list/gorod" class="primary__item" target="_blank"> Город </a> </div> <div class="col-1-4 col-md-1-2 primary__col"> <a href="/news/rubric/list/raiony" class="primary__item" target="_blank"> Районы </a> </div> <div class="col-1-4 col-md-1-2 primary__col"> <a href="/news/rubric/list/poleznoe" class="primary__item" target="_blank"> Полезное </a> </div> <div class="col-1-4 col-md-1-2 primary__col"> <a href="/news/rubric/list/istorii" class="primary__item" target="_blank"> Истории </a> </div> <div class="col-1-4 col-md-1-2 primary__col"> <a href="/news/rubric/list/gorod-na-svyazi" class="primary__item" target="_blank"> Город на связи </a> </div> <div class="col-1-4 col-md-1-2 primary__col"> <a href="/news/rubric/list/specproekty" class="primary__item" target="_blank"> Спецпроекты </a> </div> <div class="col-1-4 col-md-1-2 primary__col"> <a href="http://kazved.tatmedia.com/news/rubric/list/respublika" class="primary__item" target="_blank"> Республика </a> </div> </div> </div> <div class="col-1-4 col-sm-full"> <div class="footer__secondary"> <div class="footer__title footer__title--brand">Редакция</div> <div class="secondary"> <ul class="secondary__list"> <li class="secondary__list-item"> <a href="/page/advert" class="secondary__item"> Реклама </a> </li> <li class="secondary__list-item"> <a href="/page/vybory-2021" class="secondary__item"> Выборы 2021 </a> </li> <li class="secondary__list-item"> <a href="/page/subscription" class="secondary__item"> Подписка на газету </a> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> <div class="footer__logo"> <svg width="143" height="32" viewBox="0 0 143 32" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" class="svg-fill"> <path d="M0 12.597C2.9005 12.597 5.80099 12.597 8.70149 12.597C9.39469 12.597 10.0879 12.6514 10.7446 12.8508C11.9668 13.2496 12.4229 14.3189 11.8391 15.4789C11.5837 16.0046 11.1824 16.4033 10.6899 16.6933C10.0697 17.074 9.41293 17.4183 8.71973 17.8171C9.01161 17.944 9.24876 18.0346 9.4859 18.1252C10.7811 18.669 11.9486 19.3396 12.806 20.4815C14.2836 22.439 13.9005 26.0459 10.5987 26.9703C9.08458 27.3872 7.57048 27.3872 6.05638 27.4415C4.1592 27.4959 2.26202 27.4597 0.383085 27.4597C0.25539 27.4597 0.109453 27.4778 0 27.369C0 27.3147 0 27.2422 0 27.1878C0.747927 27.1334 1.18574 26.789 1.36816 26.0822C1.5141 25.5384 1.53234 24.9946 1.53234 24.4509C1.53234 21.5509 1.53234 18.669 1.53234 15.7689C1.53234 15.2796 1.49585 14.7902 1.44113 14.3008C1.36816 13.5939 1.02156 13.0864 0.291874 12.8689C0.182421 12.8689 0.0912106 12.8145 0 12.7783C0 12.7239 0 12.6695 0 12.597ZM4.04975 22.584C4.06799 22.584 4.06799 22.584 4.04975 22.584C4.04975 23.4721 4.04975 24.3421 4.06799 25.2303C4.08624 26.0097 4.2869 26.2634 5.03483 26.3722C6.05638 26.5172 7.07794 26.4265 8.08126 26.2453C10.1244 25.8647 11.4743 23.6896 10.8541 21.6959C10.3433 20.0465 9.1393 19.0496 7.60696 18.3971C7.46103 18.3427 7.35157 18.3971 7.22388 18.4333C6.27529 18.7958 5.3267 19.1583 4.37811 19.5027C4.14096 19.5934 4.06799 19.7021 4.06799 19.9559C4.06799 20.8077 4.04975 21.6959 4.04975 22.584ZM4.06799 18.5058C5.39967 18.1252 6.65837 17.6721 7.82587 16.9833C8.30017 16.6933 8.73798 16.349 9.04809 15.8777C9.68657 14.9352 9.30348 14.0652 8.19071 13.8477C7.13267 13.6483 6.07463 13.6302 5.01658 13.7571C4.39635 13.8296 4.08624 14.1014 4.06799 14.7358C4.04975 15.9683 4.06799 17.2008 4.06799 18.5058Z" fill="white"/> <path d="M66.383 14.3729C66.2918 14.4816 66.3283 14.6266 66.3283 14.7535C66.3283 17.9435 66.3283 21.1154 66.3283 24.3054C66.3283 24.8492 66.3465 25.3748 66.4013 25.9186C66.4742 26.5892 66.8756 27.0242 67.5323 27.2055C67.6417 27.2417 67.8059 27.2055 67.7877 27.3867C67.7694 27.5317 67.6235 27.4774 67.5323 27.4774C66.2189 27.4774 64.9237 27.4774 63.6102 27.4774C63.519 27.4774 63.3731 27.5136 63.3548 27.3686C63.3366 27.2236 63.4825 27.2417 63.5737 27.2055C64.3217 26.9698 64.6865 26.4623 64.7595 25.7011C64.796 25.2661 64.8324 24.8311 64.8324 24.4142C64.8324 21.5323 64.8324 18.6504 64.8324 15.7685C64.8324 15.2066 64.7777 14.6447 64.6865 14.0829C64.5771 13.4847 64.2305 13.1404 63.6649 12.941C63.5555 12.9047 63.3366 12.941 63.3731 12.7416C63.3913 12.5422 63.592 12.6329 63.7014 12.6329C65.398 12.6329 67.0945 12.6329 68.8092 12.6329C68.9187 12.6329 69.0646 12.5604 69.1193 12.7235C69.1558 12.8685 69.0099 12.8685 68.9369 12.941C68.7363 13.1041 68.718 13.3035 68.8092 13.5391C69.0099 14.101 69.32 14.6085 69.6119 15.1341C70.2868 16.3666 70.9618 17.581 71.6732 18.8679C72.6766 17.2366 73.6252 15.6598 74.592 14.0829C74.7197 13.8835 74.7927 13.6479 74.8291 13.4122C74.8474 13.231 74.8109 13.086 74.6832 12.9772C74.592 12.9047 74.3731 12.8866 74.4643 12.7054C74.519 12.5785 74.6832 12.651 74.7927 12.6329C76.3797 12.6329 77.985 12.6329 79.5721 12.6329C79.6998 12.6329 79.8822 12.5604 79.9187 12.7235C79.9552 12.9229 79.7363 12.8866 79.6268 12.9229C78.9336 13.1404 78.587 13.6479 78.514 14.3366C78.4593 14.7716 78.4411 15.2248 78.4411 15.6779C78.4411 18.5417 78.4411 21.4236 78.4411 24.2873C78.4411 24.8492 78.4958 25.4111 78.5688 25.973C78.66 26.6255 79.0431 27.0061 79.6451 27.2055C79.7545 27.2417 79.9187 27.2055 79.9187 27.3686C79.9004 27.5498 79.7363 27.4955 79.6451 27.4955C78.0033 27.4955 76.3615 27.4955 74.7197 27.4955C74.6285 27.4955 74.5008 27.5498 74.4461 27.4048C74.4096 27.2961 74.5008 27.2598 74.592 27.2417C75.5223 26.9517 75.8689 26.4986 75.8689 25.4655C75.8872 22.0036 75.8872 18.5417 75.8872 15.0616C75.8872 14.8622 75.8872 14.6447 75.796 14.4091C74.9933 15.696 74.1907 16.9829 73.3698 18.2879C72.5671 19.5748 71.7645 20.8798 70.9253 22.2211C70.597 21.6592 70.2868 21.1517 69.995 20.626C68.8822 18.6685 67.7512 16.711 66.6384 14.7716C66.5472 14.6266 66.456 14.4997 66.383 14.3729C66.3648 14.3729 66.3465 14.3729 66.3465 14.3729C66.3465 14.3729 66.3283 14.3729 66.3283 14.391C66.3283 14.3729 66.3465 14.3729 66.383 14.3729Z" fill="white"/> <path d="M139.023 15.8592C138.166 16.6024 137.381 17.273 136.597 17.9436C135.265 19.0855 133.952 20.2455 132.62 21.3693C132.383 21.5868 132.255 21.7862 132.255 22.1306C132.292 23.1274 132.255 24.1243 132.274 25.1393C132.292 26.1 132.438 26.9881 133.605 27.2237C133.697 27.2418 133.733 27.2962 133.715 27.3868C133.715 27.4956 133.624 27.4956 133.551 27.4956C133.222 27.4956 132.894 27.4956 132.566 27.4956C131.27 27.4956 129.975 27.4956 128.68 27.4956C128.552 27.4956 128.333 27.5862 128.279 27.405C128.224 27.1693 128.479 27.2237 128.589 27.1875C129.227 26.97 129.556 26.5168 129.629 25.8643C129.683 25.4293 129.72 24.9762 129.72 24.5231C129.72 21.5868 129.72 18.6686 129.72 15.7324C129.72 15.1705 129.665 14.6086 129.574 14.0467C129.464 13.4305 129.063 13.1042 128.498 12.9048C128.388 12.8686 128.224 12.8867 128.242 12.7236C128.279 12.5605 128.443 12.6148 128.552 12.6148C130.176 12.6148 131.799 12.6148 133.423 12.6148C133.514 12.6148 133.642 12.5605 133.678 12.7055C133.697 12.778 133.678 12.8505 133.569 12.8686C132.566 12.9773 132.292 13.7205 132.255 14.518C132.201 16.3668 132.237 18.2155 132.237 20.1368C133.222 19.303 134.134 18.5055 135.065 17.708C136.25 16.6749 137.454 15.6417 138.64 14.6086C139.151 14.1736 139.06 13.4667 138.476 13.1586C138.239 13.0317 137.983 12.9773 137.71 12.8867C137.6 12.8505 137.491 12.8686 137.491 12.7236C137.509 12.5967 137.619 12.6148 137.71 12.6148C139.388 12.6148 141.085 12.6148 142.763 12.6148C142.854 12.6148 142.963 12.5967 142.963 12.7236C142.963 12.8142 142.909 12.8505 142.836 12.8686C141.851 13.2311 141.541 13.6661 141.541 14.7717C141.541 18.3061 141.541 21.8587 141.541 25.3931C141.541 25.5562 141.577 25.7193 141.595 25.8825C141.668 26.5893 142.07 27.0062 142.745 27.2056C142.854 27.2418 143.018 27.2056 142.963 27.405C142.927 27.55 142.799 27.4956 142.708 27.4956C141.066 27.4956 139.425 27.4956 137.783 27.4956C137.673 27.4956 137.509 27.55 137.509 27.3687C137.509 27.26 137.619 27.26 137.71 27.2418C138.476 27.0787 138.841 26.68 138.914 25.9006C138.968 25.375 138.987 24.8493 138.987 24.3418C138.987 21.7318 138.987 19.1037 138.987 16.4936C139.023 16.3124 139.023 16.1493 139.023 15.8592Z" fill="white"/> <path d="M28.166 26.7164C28.9139 27.0064 29.1328 26.952 29.5524 26.2814C30.0267 25.5201 30.1909 24.6501 30.3186 23.7982C30.8293 20.6082 31.8509 17.5994 33.6569 14.8807C33.894 14.5363 34.1129 14.1738 34.1129 13.7388C34.1312 13.3582 34.0217 13.0682 33.6386 12.9232C33.5474 12.8869 33.4015 12.8688 33.4197 12.7238C33.438 12.5425 33.6021 12.615 33.7116 12.615C36.8492 12.615 40.0051 12.615 43.1428 12.615C43.2522 12.615 43.4164 12.5607 43.4346 12.7238C43.4529 12.8688 43.3069 12.8507 43.2157 12.8869C42.5043 13.1225 42.103 13.6663 42.0665 14.4275C41.8658 17.9257 42.0118 21.4238 41.9935 24.9039C41.9935 25.4295 42.0847 25.937 42.3219 26.4083C42.5773 26.8976 42.9239 27.0245 43.4346 26.7889C43.6353 26.6983 43.7265 26.6439 43.7995 26.9339C44.1096 28.2208 44.438 29.4895 44.7663 30.7764C44.8028 30.8852 44.894 31.0846 44.7298 31.1389C44.5292 31.2114 44.5292 30.9758 44.4744 30.8489C43.69 29.2177 42.5225 28.0395 40.6983 27.6226C40.3152 27.532 39.9322 27.4776 39.5491 27.4776C37.2506 27.4776 34.9521 27.4776 32.6353 27.4776C30.2273 27.4776 28.5308 28.5833 27.491 30.7402C27.4545 30.8127 27.4181 30.9033 27.3816 30.9758C27.3451 31.0845 27.3086 31.1933 27.1809 31.1389C27.035 31.0846 27.1079 30.9577 27.1262 30.867C27.3451 29.997 27.564 29.1452 27.7829 28.2752C27.9106 27.7676 28.0383 27.242 28.166 26.7164ZM39.4579 19.9376C39.4579 18.3426 39.4579 16.7476 39.4579 15.1525C39.4579 14.3188 39.2025 13.9382 38.5822 13.775C37.1958 13.4307 35.6817 14.0107 34.8791 15.1888C33.5839 17.0919 32.7995 19.1945 32.3252 21.4238C32.0698 22.6564 31.9239 23.8889 32.0516 25.1576C32.1063 25.8645 32.4164 26.1908 33.0731 26.227C34.8061 26.3358 36.5574 26.3358 38.2904 26.227C38.8194 26.1908 39.1477 25.9008 39.3119 25.4295C39.4031 25.1939 39.4396 24.9401 39.4396 24.6864C39.4579 23.1095 39.4579 21.5326 39.4579 19.9376Z" fill="white"/> <path d="M53.3399 27.7676C50.0563 27.6951 47.5207 26.372 46.0613 23.3632C43.854 18.8682 46.5356 13.485 51.4792 12.5244C54.5621 11.9263 57.3349 12.5788 59.524 14.935C61.1475 16.6932 61.6583 18.8138 61.4212 21.152C61.0928 24.3782 58.3018 27.0608 54.9087 27.6408C54.398 27.7314 53.8872 27.8039 53.3399 27.7676ZM58.7213 20.862C58.7031 18.5238 57.8092 16.3669 56.2404 14.9169C53.5771 12.4519 49.7827 13.2857 48.5058 16.6207C47.9585 18.0707 47.9038 19.557 48.2139 21.0613C48.5787 22.8376 49.3631 24.3964 50.8225 25.5745C52.665 27.0426 55.529 26.8976 57.0978 25.2483C58.2835 24.0157 58.7396 22.5295 58.7213 20.862Z" fill="white"/> <path d="M81.524 20.1369C81.4511 16.1493 84.3698 13.0318 87.9818 12.4699C91.3018 11.9443 94.2388 12.778 96.2454 15.6237C99.2554 19.865 97.5771 25.9369 91.8126 27.4957C89.2952 28.1663 86.8325 27.8582 84.6617 26.2994C82.9469 25.085 81.9801 23.3813 81.597 21.3331C81.524 20.8619 81.524 20.445 81.524 20.1369ZM94.932 21.3512C94.9138 18.6687 94.2935 16.965 92.8159 15.2974C90.335 12.488 85.9751 12.9955 84.6799 16.7656C84.2056 18.1793 84.1509 19.5931 84.4245 21.0431C84.7894 22.8556 85.5738 24.4144 87.0514 25.5925C88.8391 26.9882 91.9403 27.0607 93.6003 24.94C94.5489 23.7438 94.9503 22.3844 94.932 21.3512Z" fill="white"/> <path d="M26.5058 27.7495C26.3051 27.4595 26.0315 27.4776 25.7396 27.4776C22.3465 27.4776 18.9353 27.4776 15.5422 27.4776C15.4328 27.4776 15.3233 27.4776 15.2321 27.4776C15.1592 27.4776 15.0862 27.4595 15.0862 27.3507C15.0862 27.2601 15.1227 27.2238 15.2139 27.2057C16.2719 26.952 16.5273 26.1726 16.5273 25.2482C16.5456 21.7863 16.5456 18.3244 16.5273 14.8444C16.5273 13.9381 16.3084 13.1043 15.2321 12.8687C15.1409 12.8506 15.0862 12.8325 15.0862 12.7418C15.0862 12.615 15.1774 12.615 15.2686 12.615C15.3781 12.615 15.4875 12.615 15.5787 12.615C18.8076 12.615 22.0547 12.615 25.2835 12.615C25.5572 12.615 25.8308 12.6512 26.0679 12.3612C26.4145 13.8293 26.7247 15.2431 27.053 16.6569C27.0713 16.7475 27.1077 16.8381 26.9983 16.8925C26.8159 16.9831 26.7976 16.8019 26.7611 16.7112C26.1591 15.4787 25.1741 14.6812 23.9154 14.1918C22.7296 13.7387 21.4892 13.5575 20.2122 13.775C19.5008 13.9018 19.2636 14.1737 19.1359 14.8806C19.0265 15.4425 19.0812 16.0044 19.063 16.5844C19.063 16.7837 19.1359 16.8381 19.3366 16.8381C20.2669 16.8381 21.1973 16.8562 22.1276 16.82C22.7844 16.8019 23.2039 16.385 23.3134 15.7506C23.3316 15.6419 23.2951 15.4787 23.4593 15.4787C23.6417 15.4787 23.587 15.66 23.6053 15.7506C23.8789 17.2187 24.1343 18.705 24.3714 20.1913C24.3897 20.2819 24.4991 20.445 24.3167 20.4994C24.1343 20.5357 24.1525 20.3544 24.116 20.2638C23.9519 19.8469 23.7512 19.4481 23.4958 19.0856C22.985 18.3969 22.2736 18.0888 21.4527 18.0344C20.7412 17.98 20.048 17.9619 19.3366 17.9256C19.1359 17.9075 19.0447 17.9619 19.0447 18.1975C19.0994 20.445 18.9718 22.7107 19.1177 24.9582C19.1907 26.0094 19.5373 26.3357 20.8507 26.4263C24.0431 26.6257 26.4145 25.3026 27.9834 22.5294C28.0746 22.3844 28.0928 22.0582 28.33 22.1669C28.5671 22.2757 28.33 22.5113 28.2752 22.6563C27.728 24.2876 27.1625 25.9188 26.597 27.5501C26.597 27.5863 26.5605 27.6407 26.5058 27.7495Z" fill="white"/> <path d="M111.788 12.1256C112.134 13.5394 112.463 14.8444 112.773 16.1494C112.791 16.24 112.846 16.3669 112.718 16.4213C112.572 16.4756 112.554 16.3125 112.517 16.24C111.605 14.2825 109.07 13.3762 107.136 13.5212C104.108 13.7387 102.94 15.9319 102.594 18.0344C102.156 20.6082 102.904 22.8738 104.746 24.7407C106.625 26.6439 109.781 27.1332 111.915 25.8645C112.864 25.3026 113.539 24.5051 114.068 23.5626C114.123 23.4538 114.177 23.3451 114.232 23.2545C114.287 23.1457 114.342 23.0188 114.506 23.1095C114.652 23.182 114.524 23.2907 114.506 23.3813C114.104 24.4326 113.703 25.4838 113.284 26.5351C113.138 26.8976 113.083 27.387 112.827 27.5682C112.572 27.7495 112.08 27.6407 111.696 27.6407C110.638 27.6589 109.599 27.7857 108.541 27.7314C106.279 27.6045 104.144 27.1151 102.429 25.5201C100.532 23.7438 99.6567 21.5326 99.7479 18.9407C99.8026 17.5813 100.113 16.2763 100.934 15.1706C102.065 13.6119 103.706 12.8687 105.567 12.4881C106.899 12.2162 108.23 12.3069 109.562 12.4519C110 12.5062 110.438 12.5425 110.857 12.5606C111.204 12.615 111.532 12.5425 111.788 12.1256Z" fill="white"/> <path d="M126.546 12.3612C126.892 13.7931 127.239 15.1887 127.585 16.5844C127.604 16.6569 127.713 16.7475 127.567 16.82C127.421 16.8925 127.385 16.7837 127.33 16.6931C127.129 16.2219 126.874 15.7869 126.527 15.4062C125.579 14.355 124.338 13.9743 122.988 13.8837C122.04 13.8112 122.04 13.8475 122.04 14.79C122.04 18.0888 122.04 21.3875 122.04 24.7044C122.04 25.2119 122.076 25.7194 122.186 26.2088C122.314 26.7707 122.642 27.1694 123.28 27.2238C123.39 27.242 123.517 27.2238 123.517 27.3688C123.517 27.532 123.372 27.4776 123.28 27.4776C121.62 27.4776 119.979 27.4776 118.318 27.4776C118.246 27.4776 118.118 27.5138 118.1 27.387C118.081 27.3145 118.118 27.242 118.209 27.2238C119.358 27.1332 119.431 26.2632 119.541 25.4113C119.559 25.2119 119.541 25.0307 119.541 24.8313C119.541 21.315 119.541 17.7988 119.559 14.3006C119.559 13.8656 119.413 13.7931 119.03 13.8112C118.246 13.8475 117.479 13.9562 116.731 14.2281C115.582 14.645 114.816 15.4606 114.323 16.5662C114.269 16.675 114.287 16.8744 114.086 16.82C113.904 16.7656 114.013 16.6025 114.05 16.5119C114.378 15.1525 114.725 13.775 115.09 12.3793C115.382 12.6331 115.71 12.615 116.038 12.615C119.194 12.615 122.35 12.615 125.524 12.615C125.852 12.615 126.217 12.615 126.546 12.3612Z" fill="white"/> <path d="M9.59535 0.253721C10.471 0.253721 11.2919 0.253721 12.1128 0.253721C11.6567 0.525598 11.7844 0.869976 11.9121 1.2506C12.5323 2.99062 13.1343 4.73063 13.7546 6.47065C13.8822 6.83315 13.9552 7.25003 14.4113 7.39503C14.466 7.41315 14.466 7.4494 14.466 7.48565C14.466 7.5219 14.4113 7.54003 14.3748 7.54003C14.3201 7.54003 14.2836 7.54003 14.2288 7.54003C13.5356 7.54003 12.8607 7.54003 12.1675 7.54003C12.0945 7.54003 12.0033 7.55815 11.9303 7.48565C11.9303 7.46753 11.9303 7.43128 11.9486 7.43128C12.4229 7.21378 12.5688 6.92377 12.4046 6.28939C12.1492 5.32876 11.3831 4.80313 10.5075 4.47688C10.1973 4.35 9.85074 4.22313 9.54062 4.31375C9.19403 4.4225 9.23051 4.83938 9.12105 5.12938C8.92039 5.63689 8.665 6.14439 8.61028 6.68815C8.57379 7.14128 8.665 7.26815 9.10282 7.39503C9.1393 7.41315 9.15754 7.43128 9.17578 7.50378C7.77114 7.50378 6.3665 7.50378 4.90713 7.50378C5.36318 7.17753 5.41791 7.03253 5.27197 6.5069C4.94361 5.38314 4.34162 4.4225 3.61194 3.49812C3.466 3.29874 3.28358 3.11749 3.13764 2.91812C3.06467 2.82749 3.00995 2.82749 2.91874 2.89999C2.62686 3.13562 2.33499 3.37125 2.04312 3.58875C1.95191 3.66125 1.98839 3.75187 1.98839 3.8425C1.98839 4.58563 1.98839 5.32876 1.98839 6.09002C1.98839 6.67002 1.9519 7.26815 2.71807 7.41315C2.64511 7.54003 2.55389 7.50378 2.48093 7.50378C1.733 7.50378 1.00331 7.50378 0.255388 7.50378C0.18242 7.50378 0.0547258 7.54003 0.0364837 7.43128C0.0182416 7.32253 0.145935 7.35878 0.200662 7.34065C0.492535 7.21378 0.656717 6.99627 0.693201 6.68815C0.729685 6.41627 0.747925 6.14439 0.747925 5.85439C0.747925 4.51313 0.747925 3.17187 0.747925 1.84873C0.747925 1.57686 0.729685 1.30498 0.693201 1.01498C0.656717 0.616224 0.419569 0.380597 0 0.308096C0.0182421 0.289971 0.0182416 0.271846 0.0364837 0.235596C0.930347 0.235596 1.80597 0.235596 2.69983 0.235596C2.69983 0.271846 2.69983 0.271846 2.69983 0.289971C2.0796 0.416847 1.98839 0.888101 1.98839 1.3956C1.98839 1.88498 1.98839 2.37436 1.98839 2.89999C2.57214 2.44686 3.1194 2.02998 3.63018 1.55873C3.84908 1.37748 4.04975 1.1781 4.23217 0.942476C4.52404 0.579973 4.5058 0.507473 4.08623 0.235596C5.03482 0.235596 5.92869 0.235596 6.82255 0.235596C6.80431 0.253721 6.80431 0.308096 6.78607 0.308096C6.16583 0.308096 5.70978 0.616224 5.25373 0.996852C4.87064 1.3231 4.46932 1.63123 4.06799 1.95748C3.95854 2.04811 3.90381 2.10249 4.03151 2.22936C5.199 3.31687 5.91044 4.69438 6.49419 6.14439C6.62188 6.4344 6.73134 6.74252 6.89552 7.0144C7.09618 7.3769 7.24212 7.35878 7.47927 7.03252C7.82587 6.52502 8.00829 5.92689 8.24543 5.36501C8.7927 3.95125 9.32172 2.53749 9.85074 1.12373C10.0696 0.634349 10.0514 0.616224 9.59535 0.253721ZM11.7479 4.45875C11.7662 4.47688 11.7662 4.51313 11.8026 4.495C11.8026 4.495 11.8026 4.45875 11.7844 4.44063C11.4013 3.335 11.0182 2.24749 10.6169 1.08748C10.2886 1.95748 9.96019 2.77312 9.65008 3.57062C9.6136 3.67937 9.63183 3.73375 9.75953 3.71562C10.5257 3.71562 11.1642 3.9875 11.7479 4.45875Z" fill="white"/> <path d="M56.7878 0.25354C57.6634 0.25354 58.5573 0.25354 59.4329 0.25354C59.2505 0.380416 59.0316 0.416666 58.9039 0.616043C58.7762 0.833545 58.7215 1.06917 58.7215 1.3048C58.7215 3.00856 58.7032 4.6942 58.7215 6.39796C58.7215 6.83297 58.8127 7.24985 59.3417 7.37672C59.3964 7.39485 59.4329 7.41297 59.4147 7.46735C59.3964 7.52172 59.3417 7.52172 59.3052 7.52172C58.5026 7.52172 57.6817 7.52172 56.879 7.52172C56.8243 7.52172 56.7513 7.53985 56.7513 7.44922C56.7513 7.39485 56.806 7.39485 56.8608 7.37672C57.2439 7.26797 57.3898 7.10485 57.4263 6.70609C57.5357 5.11108 57.4445 3.49794 57.481 1.90293C57.3716 1.86668 57.3351 1.93918 57.2803 1.99355C56.277 2.86356 55.2555 3.73357 54.2521 4.60358C54.1609 4.67608 54.1244 4.74858 54.1427 4.85733C54.1609 5.45546 54.1244 6.03546 54.1792 6.63359C54.2157 7.01422 54.3616 7.2861 54.7447 7.37672C54.7812 7.39485 54.8541 7.37672 54.8541 7.44922C54.8541 7.52172 54.7812 7.52172 54.7264 7.52172C53.9238 7.52172 53.1029 7.52172 52.3002 7.52172C52.2455 7.52172 52.1908 7.52172 52.1908 7.46735C52.1725 7.41297 52.2273 7.39485 52.282 7.37672C52.811 7.26797 52.9022 6.85109 52.9022 6.43421C52.9205 4.73045 52.9205 3.04481 52.9022 1.34105C52.9022 0.85167 52.7745 0.416666 52.1543 0.326041C52.1725 0.307915 52.1908 0.28979 52.209 0.25354C53.1029 0.25354 53.9785 0.25354 54.8724 0.25354C54.544 0.344166 54.3251 0.543542 54.2339 0.869795C54.1792 1.05105 54.1792 1.25042 54.1609 1.4498C54.1609 2.24731 54.1609 3.04481 54.1609 3.91482C54.3981 3.71544 54.5987 3.55232 54.7994 3.37107C55.6203 2.66418 56.4412 1.9573 57.2621 1.25042C57.5905 0.960421 57.5357 0.616043 57.1162 0.452917C57.0067 0.398541 56.879 0.380416 56.7513 0.326041C56.7878 0.28979 56.7878 0.271665 56.7878 0.25354Z" fill="white"/> <path d="M31.4312 0.253658C30.8292 0.416784 30.738 0.851787 30.738 1.37742C30.738 1.64929 30.6103 2.0118 30.7563 2.17492C30.9204 2.35617 31.2853 2.2293 31.5589 2.2293C32.3068 2.2293 33.0548 2.2293 33.8209 2.2293C33.9851 2.2293 34.0581 2.19305 34.0398 2.0118C34.0216 1.70367 34.0398 1.41367 34.0034 1.10554C33.9669 0.670536 33.8027 0.344283 33.3102 0.253658C34.204 0.253658 35.0796 0.253658 35.9735 0.253658C35.9735 0.326158 35.9188 0.326158 35.8823 0.326158C35.5357 0.416784 35.335 0.652411 35.3168 1.05116C35.2073 2.2293 35.2803 3.40743 35.2803 4.58557C35.2803 5.2562 35.2438 5.92683 35.3168 6.59746C35.3533 6.97809 35.5175 7.23184 35.9005 7.34059C35.937 7.35871 35.9917 7.34059 35.9917 7.41309C35.9917 7.46746 35.937 7.48559 35.9005 7.48559C35.0614 7.48559 34.204 7.48559 33.3649 7.46746C33.3466 7.46746 33.3466 7.44934 33.3284 7.43121C33.3284 7.41309 33.3466 7.37684 33.3466 7.37684C33.9121 7.30434 34.0216 6.88746 34.0216 6.43433C34.0398 5.2562 34.0216 4.09619 34.0398 2.91805C34.0398 2.75493 33.9669 2.7368 33.8392 2.7368C32.8723 2.7368 31.9055 2.7368 30.9387 2.7368C30.7745 2.7368 30.7015 2.77305 30.7198 2.9543C30.738 4.16869 30.7015 5.36495 30.7563 6.57933C30.7745 7.01434 31.0116 7.28621 31.4312 7.44934C30.5373 7.44934 29.6617 7.44934 28.7496 7.44934C28.7679 7.41309 28.7861 7.37684 28.8043 7.37684C29.2969 7.26809 29.4611 7.05059 29.4611 6.43433C29.4793 4.71244 29.4793 3.00868 29.4611 1.28679C29.4611 0.815537 29.3151 0.434909 28.7861 0.308033C28.7679 0.308033 28.7496 0.271783 28.7131 0.217407C29.6617 0.253658 30.5556 0.253658 31.4312 0.253658Z" fill="white"/> <path d="M52.0629 7.41333C51.9717 7.52208 51.8987 7.50396 51.8258 7.50396C51.1508 7.50396 50.4759 7.50396 49.8009 7.50396C49.7279 7.50396 49.6185 7.54021 49.6002 7.44958C49.5638 7.34083 49.6914 7.35895 49.7462 7.34083C49.9286 7.2502 49.9651 7.08708 49.9468 6.8877C49.9286 6.28957 49.655 5.78207 49.3813 5.25644C48.9618 4.42268 48.4145 3.6433 47.776 2.95454C47.6848 2.84579 47.6119 2.79142 47.4842 2.91829C47.4659 2.93642 47.4477 2.95454 47.4112 2.97267C47.1376 3.2083 46.7545 3.37142 46.6085 3.66142C46.4626 3.95143 46.5721 4.35018 46.5721 4.69456C46.5903 5.36519 46.5173 6.03582 46.6085 6.70645C46.6633 7.05083 46.8274 7.26833 47.1558 7.34083C47.2105 7.35895 47.2835 7.34083 47.2653 7.43146C47.2653 7.48583 47.1923 7.48583 47.1558 7.48583C46.3531 7.48583 45.5323 7.48583 44.7296 7.48583C44.6749 7.48583 44.6019 7.48583 44.6019 7.41333C44.6019 7.34083 44.6566 7.35895 44.6931 7.34083C45.0762 7.23208 45.2404 6.9602 45.2769 6.57957C45.3498 5.72769 45.3134 4.85768 45.3134 4.0058C45.3134 3.04517 45.3681 2.08454 45.2769 1.1239C45.2404 0.707026 45.0944 0.398898 44.6566 0.290147C44.6384 0.290147 44.6202 0.253897 44.5654 0.199522C45.4958 0.199522 46.3896 0.199522 47.2653 0.199522C46.9734 0.326398 46.6997 0.453274 46.6268 0.779526C46.5903 0.942653 46.5538 1.1239 46.5538 1.30516C46.5356 1.79453 46.5538 2.30204 46.5538 2.82767C46.791 2.71892 46.9369 2.55579 47.1193 2.42891C47.6119 2.04829 48.0861 1.64953 48.524 1.21453C48.6152 1.1239 48.6881 1.03328 48.7611 0.942653C49.0712 0.562025 49.0712 0.489524 48.6699 0.181396C49.6002 0.181396 50.4941 0.181396 51.388 0.181396C51.3515 0.308273 51.2603 0.272022 51.2055 0.272022C50.8589 0.308273 50.5306 0.398898 50.257 0.6164C49.7097 1.03328 49.1807 1.46828 48.6517 1.88516C48.5604 1.95766 48.451 2.01204 48.5969 2.15704C49.7644 3.24455 50.4759 4.62206 51.0596 6.07207C51.1326 6.2352 51.2055 6.39832 51.2785 6.57957C51.4427 7.01458 51.6251 7.3227 52.0629 7.41333Z" fill="white"/> <path d="M66.0546 7.6488C65.9269 7.5038 65.781 7.52193 65.635 7.52193C63.9932 7.52193 62.3697 7.52193 60.7279 7.52193C60.6367 7.52193 60.5272 7.54005 60.436 7.48568C60.436 7.46755 60.436 7.4313 60.4543 7.4313C60.9651 7.2863 61.1292 6.9238 61.1292 6.43442C61.1475 4.67628 61.1657 2.93627 61.111 1.17813C61.0928 0.779373 60.9468 0.48937 60.5272 0.380619C60.4908 0.362494 60.436 0.362494 60.436 0.289994C60.509 0.235618 60.6185 0.253743 60.7097 0.253743C62.2785 0.253743 63.8291 0.253743 65.3979 0.253743C65.4526 0.253743 65.5256 0.271868 65.5621 0.253743C65.9087 0.0724918 65.8722 0.344369 65.9087 0.525621C66.0364 1.05125 66.1458 1.57688 66.2735 2.10251C66.2917 2.17501 66.3282 2.26563 66.2917 2.33814C66.2005 2.37439 66.2005 2.30189 66.1823 2.26563C65.7262 1.3775 64.9601 0.978749 64.0115 0.815623C63.6831 0.761247 63.3365 0.724997 62.9899 0.797498C62.6251 0.869998 62.4427 1.03312 62.4244 1.39563C62.4062 1.64938 62.4244 1.88501 62.4062 2.13876C62.4062 2.26563 62.4427 2.30189 62.5704 2.30189C62.9899 2.30189 63.4277 2.30189 63.8473 2.30189C64.1939 2.28376 64.3763 2.12063 64.4675 1.75813C64.4858 1.72188 64.4675 1.66751 64.5223 1.64938C64.577 1.64938 64.5952 1.68563 64.6135 1.74001C64.7594 2.53751 64.8871 3.31689 65.033 4.1144C64.8871 4.13253 64.8871 4.0419 64.8689 3.9694C64.6317 3.26252 64.1392 2.88189 63.3913 2.86376C63.0811 2.86376 62.6981 2.75501 62.4974 2.88189C62.2785 3.02689 62.4244 3.44377 62.4244 3.73377C62.4062 4.51315 62.4244 5.29253 62.4244 6.09004C62.4244 6.76067 62.6433 6.97817 63.3183 6.9963C64.8506 7.0688 65.9816 6.45254 66.7478 5.12941C66.766 5.09316 66.8025 5.05691 66.8208 5.00253C66.8572 4.94816 66.8755 4.85753 66.9485 4.89378C67.0397 4.93003 66.985 5.00253 66.9667 5.05691C66.6566 5.90879 66.3647 6.76067 66.0546 7.6488Z" fill="white"/> <path d="M26.0132 0.29C25.5572 0.525627 25.6666 0.870005 25.7943 1.23251C26.3963 2.93627 26.9801 4.64004 27.6003 6.3438C27.7462 6.74255 27.801 7.23193 28.3118 7.39506C28.33 7.39506 28.3482 7.43131 28.3482 7.44943C28.3482 7.50381 28.3118 7.50381 28.2753 7.50381C27.4544 7.50381 26.6335 7.50381 25.8126 7.50381C25.8308 7.44943 25.8126 7.43131 25.8308 7.43131C26.4146 7.01443 26.5423 6.52505 26.1774 5.89067C25.5937 4.87566 24.6816 4.38628 23.5141 4.27753C23.3681 4.25941 23.2952 4.31378 23.2404 4.45878C23.0398 5.05691 22.8209 5.65504 22.602 6.23505C22.529 6.4163 22.529 6.61568 22.4925 6.79693C22.456 7.05068 22.6385 7.28631 22.8938 7.35881C22.9668 7.37693 23.0398 7.35881 23.1128 7.46756C22.3283 7.46756 21.5804 7.46756 20.7595 7.46756C20.9602 7.30443 21.1973 7.32256 21.3068 7.14131C21.4527 6.94193 21.5804 6.74255 21.6716 6.52505C22.4013 4.73066 23.0945 2.91815 23.7512 1.10563C23.7877 1.03313 23.7877 0.942506 23.8242 0.870005C23.8972 0.652503 23.8607 0.471252 23.6235 0.362501C23.587 0.344376 23.5141 0.326251 23.5323 0.25375C23.5506 0.199374 23.6053 0.2175 23.6418 0.2175C24.4262 0.2175 25.1924 0.2175 25.9768 0.2175C25.995 0.25375 26.0132 0.271875 26.0132 0.29ZM23.4776 3.69753C24.7728 3.87878 24.7728 3.87878 25.6849 4.53128C25.2836 3.3894 24.8822 2.26564 24.4809 1.08751C24.1343 1.97564 23.806 2.82752 23.4776 3.69753Z" fill="white"/> <path d="M18.388 3.24442C19.0447 3.40755 19.6467 3.57068 20.1028 4.00568C20.9054 4.74881 20.8872 6.05382 20.0481 6.79695C19.3184 7.44946 18.4428 7.70321 17.4942 7.66696C16.7462 7.64883 16.0165 7.57633 15.2686 7.59446C15.1774 7.59446 15.1044 7.59446 15.0862 7.48571C14.8855 6.81508 14.6849 6.16257 14.5024 5.49194C14.6484 5.47382 14.6666 5.56444 14.7031 5.63694C15.597 7.23196 17.3847 7.37696 18.6981 6.65195C19.3001 6.3257 19.4826 5.74569 19.4096 5.09319C19.3549 4.47693 18.9535 4.13256 18.4063 3.93318C17.7495 3.71568 17.0563 3.62505 16.3631 3.6613C16.1442 3.6613 16.0895 3.60693 16.0895 3.38943C16.0895 3.17192 16.1442 3.09942 16.3631 3.09942C17.0746 3.09942 17.7495 2.97255 18.3333 2.53754C18.8258 2.17504 18.9353 1.52254 18.5704 1.08753C18.3515 0.83378 18.0597 0.706904 17.7495 0.688779C16.6733 0.598153 15.7976 0.79753 15.1592 1.88504C15.1044 1.95754 15.0862 2.12067 14.9767 2.08441C14.849 2.03004 14.9767 1.90316 14.995 1.81254C15.1774 1.26878 15.3963 0.725029 15.5787 0.181275C15.6152 0.0543986 15.6335 -0.0362271 15.7794 0.0906489C15.9436 0.217525 16.126 0.163149 16.3084 0.145024C16.8922 0.0725237 17.4759 0.0181483 18.0597 0.0543986C18.6069 0.0906489 19.1177 0.253775 19.5555 0.561903C20.3217 1.08753 20.2852 2.06629 19.5008 2.66442C19.1542 2.90005 18.8076 3.04505 18.388 3.24442Z" fill="white"/> <path d="M42.8324 0C43.0148 0.725006 43.1607 1.39564 43.3432 2.08439C43.1972 2.08439 43.1972 2.01189 43.179 1.95752C42.504 0.725006 40.7345 0.362503 39.5853 0.924382C38.8921 1.26876 38.582 1.90314 38.3813 2.5919C37.9252 4.16878 38.7279 6.0538 40.1873 6.74255C41.5919 7.39506 43.0878 7.12318 43.9451 5.58254C43.9634 5.52817 43.9999 5.49192 44.0181 5.43754C44.0546 5.38317 44.0911 5.34692 44.1458 5.38317C44.2005 5.41942 44.1641 5.45567 44.1458 5.51004C43.8904 6.16255 43.635 6.83318 43.3796 7.48568C43.3432 7.57631 43.3067 7.61256 43.1972 7.61256C42.4858 7.57631 41.7743 7.70319 41.0629 7.66694C39.2752 7.55819 37.7793 6.72443 37.1591 4.94816C36.7213 3.71565 36.776 2.50127 37.5604 1.39564C38.0894 0.67063 38.8738 0.362503 39.7312 0.181251C40.5704 -0.0181252 41.4095 0.163126 42.2486 0.199377C42.4858 0.217502 42.6682 0.199377 42.8324 0Z" fill="white"/> </svg> </div> <div class="footer__socials"> <div class="socials"> <a class="socials__item" href="https://www.facebook.com/kazved/" target="_blank"> <svg width="13" height="26" viewBox="0 0 13 26" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M3.22788 26V13.8H0.00195312V9.40748H3.22788V5.65565C3.22788 2.70743 5.13344 0 9.52427 0C11.302 0 12.6166 0.17043 12.6166 0.17043L12.513 4.27235C12.513 4.27235 11.1724 4.25929 9.70939 4.25929C8.12599 4.25929 7.87231 4.98898 7.87231 6.20009V9.40748H12.6389L12.4315 13.8H7.87231V26H3.22788Z" fill="white"/> </svg> </a> <a class="socials__item" href="https://www.instagram.com/kazved/" target="_blank"> <svg width="21" height="22" viewBox="0 0 21 22" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M10.64 5.79236C7.75818 5.79236 5.4324 8.11814 5.4324 11C5.4324 13.8818 7.75818 16.2076 10.64 16.2076C13.5218 16.2076 15.8476 13.8818 15.8476 11C15.8476 8.11814 13.5218 5.79236 10.64 5.79236ZM10.64 14.3845C8.77634 14.3845 7.25544 12.8636 7.25544 11C7.25544 9.1363 8.77634 7.6154 10.64 7.6154C12.5037 7.6154 14.0246 9.1363 14.0246 11C14.0246 12.8636 12.5037 14.3845 10.64 14.3845ZM16.0609 4.3654C15.3881 4.3654 14.8447 4.90876 14.8447 5.58161C14.8447 6.25447 15.3881 6.79782 16.0609 6.79782C16.7338 6.79782 17.2771 6.257 17.2771 5.58161C17.2773 5.42184 17.246 5.2636 17.185 5.11595C17.1239 4.96831 17.0343 4.83415 16.9213 4.72118C16.8084 4.6082 16.6742 4.51862 16.5266 4.45757C16.3789 4.39652 16.2207 4.3652 16.0609 4.3654V4.3654ZM20.7912 11C20.7912 9.59841 20.8039 8.20954 20.7252 6.81052C20.6465 5.18552 20.2758 3.74333 19.0875 2.55505C17.8967 1.36423 16.457 0.996068 14.832 0.917357C13.4304 0.838646 12.0416 0.851341 10.6426 0.851341C9.24099 0.851341 7.85212 0.838646 6.4531 0.917357C4.8281 0.996068 3.38591 1.36677 2.19763 2.55505C1.00681 3.74587 0.638646 5.18552 0.559935 6.81052C0.481224 8.21208 0.493919 9.60095 0.493919 11C0.493919 12.399 0.481224 13.7904 0.559935 15.1894C0.638646 16.8144 1.00935 18.2566 2.19763 19.4449C3.38845 20.6357 4.8281 21.0039 6.4531 21.0826C7.85466 21.1613 9.24353 21.1486 10.6426 21.1486C12.0441 21.1486 13.433 21.1613 14.832 21.0826C16.457 21.0039 17.8992 20.6332 19.0875 19.4449C20.2783 18.2541 20.6465 16.8144 20.7252 15.1894C20.8064 13.7904 20.7912 12.4015 20.7912 11V11ZM18.5568 16.9871C18.3715 17.4492 18.148 17.7945 17.79 18.15C17.432 18.508 17.0892 18.7314 16.6271 18.9168C15.2916 19.4474 12.1203 19.3281 10.64 19.3281C9.15974 19.3281 5.98591 19.4474 4.65036 18.9193C4.18826 18.734 3.84294 18.5105 3.48747 18.1525C3.12947 17.7945 2.90603 17.4517 2.72068 16.9896C2.19255 15.6515 2.31189 12.4802 2.31189 11C2.31189 9.5197 2.19255 6.34587 2.72068 5.01033C2.90603 4.54822 3.12947 4.2029 3.48747 3.84743C3.84548 3.49197 4.18826 3.26599 4.65036 3.08064C5.98591 2.55251 9.15974 2.67185 10.64 2.67185C12.1203 2.67185 15.2941 2.55251 16.6297 3.08064C17.0918 3.26599 17.4371 3.48943 17.7926 3.84743C18.1506 4.20544 18.374 4.54822 18.5594 5.01033C19.0875 6.34587 18.9681 9.5197 18.9681 11C18.9681 12.4802 19.0875 15.6515 18.5568 16.9871Z" fill="white"/> </svg> </a> <a class="socials__item" href="https://twitter.com/kazved" target="_blank"> <svg width="22" height="18" viewBox="0 0 22 18" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M21.2018 2.45685C20.4248 2.792 19.5793 3.03321 18.7084 3.12716C19.6126 2.58998 20.2897 1.74134 20.6127 0.74044C19.7642 1.24518 18.8347 1.59911 17.8654 1.78653C17.4603 1.35344 16.9703 1.00841 16.426 0.772959C15.8817 0.537506 15.2948 0.416669 14.7018 0.417979C12.3023 0.417979 10.3727 2.3629 10.3727 4.74962C10.3727 5.08478 10.4133 5.41993 10.4793 5.74239C6.88652 5.5545 3.68223 3.8381 1.55195 1.21017C1.16379 1.87316 0.960386 2.62805 0.96289 3.3963C0.96289 4.89942 1.72715 6.22482 2.89258 7.00431C2.20577 6.97726 1.53505 6.78848 0.934961 6.45333V6.50665C0.934961 8.61153 2.42285 10.3559 4.40586 10.757C4.03353 10.8538 3.65051 10.9032 3.26582 10.9043C2.98398 10.9043 2.71738 10.8764 2.44824 10.8383C2.99668 12.5547 4.59375 13.8014 6.49551 13.842C5.00762 15.0074 3.14395 15.693 1.12031 15.693C0.757227 15.693 0.42207 15.6803 0.0742188 15.6397C1.99375 16.8711 4.27129 17.582 6.72402 17.582C14.6865 17.582 19.0436 10.9856 19.0436 5.25997C19.0436 5.07208 19.0436 4.88419 19.0309 4.6963C19.8738 4.07931 20.6127 3.31505 21.2018 2.45685Z" fill="white"/> </svg> </a> <a class="socials__item" href="https://vk.com/kazved" target="_blank"> <svg width="22" height="14" viewBox="0 0 22 14" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M21.3776 1.42639C21.5292 0.92264 21.3776 0.553223 20.6604 0.553223H18.2847C17.6802 0.553223 17.4039 0.872806 17.2522 1.22381C17.2522 1.22381 16.0443 4.16939 14.3327 6.07931C13.7802 6.63506 13.5277 6.81056 13.2266 6.81056C13.076 6.81056 12.8572 6.63506 12.8572 6.13131V1.42639C12.8572 0.82189 12.6827 0.553223 12.179 0.553223H8.44583C8.06883 0.553223 7.84133 0.832723 7.84133 1.09922C7.84133 1.67122 8.69716 1.80339 8.78491 3.41539V6.91239C8.78491 7.67831 8.64733 7.81806 8.34399 7.81806C7.53908 7.81806 5.58041 4.86164 4.41799 1.47731C4.19158 0.819723 3.96299 0.554306 3.35633 0.554306H0.981659C0.302409 0.554306 0.166992 0.87389 0.166992 1.22489C0.166992 1.85539 0.971909 4.97539 3.91641 9.10181C5.87941 11.9196 8.64299 13.4471 11.1607 13.4471C12.6697 13.4471 12.8561 13.108 12.8561 12.523V10.3931C12.8561 9.71497 13.0002 9.57847 13.4779 9.57847C13.8289 9.57847 14.4334 9.75614 15.8428 11.1136C17.4527 12.7234 17.7192 13.446 18.6237 13.446H20.9984C21.6766 13.446 22.0157 13.1069 21.8207 12.4374C21.6072 11.7711 20.8381 10.8016 19.8176 9.65431C19.2629 8.99997 18.4342 8.29581 18.1817 7.94372C17.8297 7.48981 17.9315 7.28939 18.1817 6.88639C18.1828 6.88747 21.0764 2.81197 21.3776 1.42639V1.42639Z" fill="white"/> </svg> </a> <a class="socials__item" href="https://www.youtube.com/user/kazved" target="_blank"> <svg width="24" height="16" viewBox="0 0 24 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M22.5398 2.51816C22.4103 2.03584 22.1564 1.59599 21.8035 1.24263C21.4506 0.889272 21.0111 0.634802 20.5289 0.504688C18.7541 0.0273438 11.6396 0.0273438 11.6396 0.0273438C11.6396 0.0273438 4.5252 0.0273437 2.75039 0.502148C2.26802 0.631841 1.82827 0.88617 1.47529 1.23959C1.12231 1.59302 0.868537 2.03309 0.739453 2.51562C0.264648 4.29297 0.264648 8 0.264648 8C0.264648 8 0.264648 11.707 0.739453 13.4818C1.00098 14.4619 1.77285 15.2338 2.75039 15.4953C4.5252 15.9727 11.6396 15.9727 11.6396 15.9727C11.6396 15.9727 18.7541 15.9727 20.5289 15.4953C21.509 15.2338 22.2783 14.4619 22.5398 13.4818C23.0146 11.707 23.0146 8 23.0146 8C23.0146 8 23.0146 4.29297 22.5398 2.51816ZM9.37988 11.4023V4.59766L15.2705 7.97461L9.37988 11.4023Z" fill="white"/> </svg> </a> <a class="socials__item" href="https://ok.ru/kazved/" target="_blank"> <svg width="16" height="26" viewBox="0 0 16 26" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M10.353 18.8947C11.7346 18.5783 13.0533 18.032 14.2538 17.2786C14.6771 16.993 14.9726 16.5539 15.0778 16.0542C15.1831 15.5546 15.0899 15.0335 14.8179 14.6014C14.5459 14.1693 14.1164 13.8599 13.6204 13.7387C13.1243 13.6176 12.6006 13.6942 12.16 13.9523C10.8044 14.7985 9.2385 15.2472 7.64047 15.2472C6.04244 15.2472 4.47651 14.7985 3.12094 13.9523C2.68087 13.6748 2.14877 13.5831 1.6412 13.6971C1.13362 13.8112 0.691938 14.1218 0.412878 14.5608V14.5649C0.275007 14.7829 0.181519 15.026 0.137772 15.2802C0.0940257 15.5345 0.10088 15.7948 0.157943 16.0464C0.215006 16.298 0.321155 16.5358 0.470306 16.7463C0.619458 16.9568 0.808681 17.1357 1.02713 17.2729L1.03038 17.277C2.22784 18.0306 3.54429 18.5759 4.92388 18.8898L1.17013 22.6428C0.802586 23.0035 0.593104 23.4953 0.587621 24.0102C0.582138 24.5252 0.781101 25.0213 1.14088 25.3898L1.17419 25.4231C1.54713 25.8074 2.05088 25.9984 2.55463 25.9984C3.05838 25.9984 3.56132 25.8074 3.93344 25.4231L7.64088 21.7368L11.3264 25.428C12.1096 26.1763 13.3536 26.1592 14.1076 25.3768C14.4614 25.0105 14.6592 24.5211 14.6592 24.0118C14.6592 23.5025 14.4614 23.0131 14.1076 22.6468L10.353 18.8947ZM7.64007 13.4193C9.41911 13.4182 11.125 12.7112 12.3833 11.4535C13.6416 10.1959 14.3494 8.49029 14.3513 6.71125C14.3513 3.01275 11.3386 0 7.64007 0C3.94157 0 0.928815 3.01275 0.928815 6.71125C0.930751 8.49067 1.63842 10.1967 2.89658 11.455C4.15474 12.7133 5.86065 13.4212 7.64007 13.4233V13.4193ZM7.64007 3.93575C8.37604 3.93618 9.08175 4.22874 9.60217 4.74915C10.1226 5.26956 10.4151 5.97527 10.4156 6.71125C10.4154 7.44782 10.123 8.15424 9.60275 8.6756C9.08245 9.19697 8.37663 9.49072 7.64007 9.49244C6.90319 9.49051 6.19708 9.19682 5.67618 8.67561C5.15528 8.15441 4.862 7.44812 4.8605 6.71125C4.86307 5.97486 5.15674 5.26935 5.67746 4.74864C6.19817 4.22793 6.90367 3.93426 7.64007 3.93169V3.93575Z" fill="white"/> </svg> </a> <a class="socials__item" href="https://t.me/kazved" target="_blank"> <svg width="23" height="20" viewBox="0 0 23 20" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> <path d="M21.0266 1.0268L1.81913 8.43355C0.508298 8.96005 0.515881 9.6913 1.57863 10.0174L6.50996 11.5557L17.9196 4.35697C18.4591 4.02872 18.952 4.2053 18.5469 4.56497L9.3028 12.9077H9.30063L9.3028 12.9088L8.96263 17.9918C9.46097 17.9918 9.68088 17.7632 9.96038 17.4935L12.3556 15.1643L17.3379 18.8444C18.2565 19.3503 18.9163 19.0903 19.1449 17.994L22.4155 2.5803C22.7502 1.23805 21.9031 0.630299 21.0266 1.0268V1.0268Z" fill="white"/> </svg> </a> <a class="socials__item" href="https://zen.yandex.ru/kazved.ru" target="_blank"> <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" viewBox="0 0 28 28"> <path fill="#fff" d="M16.7 16.7c-2.2 2.27-2.36 5.1-2.55 11.3 5.78 0 9.77-.02 11.83-2.02 2-2.06 2.02-6.24 2.02-11.83-6.2.2-9.03.35-11.3 2.55M0 14.15c0 5.59.02 9.77 2.02 11.83 2.06 2 6.05 2.02 11.83 2.02-.2-6.2-.35-9.03-2.55-11.3-2.27-2.2-5.1-2.36-11.3-2.55M13.85 0C8.08 0 4.08.02 2.02 2.02.02 4.08 0 8.26 0 13.85c6.2-.2 9.03-.35 11.3-2.55 2.2-2.27 2.36-5.1 2.55-11.3m2.85 11.3C14.5 9.03 14.34 6.2 14.15 0c5.78 0 9.77.02 11.83 2.02 2 2.06 2.02 6.24 2.02 11.83-6.2-.2-9.03-.35-11.3-2.55"> </path> <path fill="none" d="M28 14.15v-.3c-6.2-.2-9.03-.35-11.3-2.55-2.2-2.27-2.36-5.1-2.55-11.3h-.3c-.2 6.2-.35 9.03-2.55 11.3-2.27 2.2-5.1 2.36-11.3 2.55v.3c6.2.2 9.03.35 11.3 2.55 2.2 2.27 2.36 5.1 2.55 11.3h.3c.2-6.2.35-9.03 2.55-11.3 2.27-2.2 5.1-2.36 11.3-2.55"> </path> </svg> </a> </div> </div> <div class="footer__content"> <div class="row row-pad"> <div class="col-1-3 col-sm-full"> <p>Для сообщений о фактах коррупции:<br /> <a href="mailto:Shamil.Sadykov@tatmedia.ru">Shamil.Sadykov@tatmedia.ru</a></p> </div> <div class="col-1-3 col-sm-full"> <p>Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»</p> <p>Телефоны редакции:<br /> Приемная: <a href="tel:8435626430" target="_self">(843) 562-64-30</a><br /> Рекламный отдел: <a href="tel:8435626435" target="_self">(843) 562-64-35</a></p> <p><a href="mailto:ads@kazved.ru">ads@kazved.ru</a></p> </div> </div> </div> <div class="footer__copyrights"> <p>© 1991 – 2021 филиал АО «ТАТМЕДИА» «Казанские ведомости»</p> <p>Наименование СМИ: Казанские ведомости<br /> № свидетельства о регистрации СМИ, дата: <a href="https://kazved.ru/attachments/2cff7c8084975e2b1d7686f0924a2fc82413ec40/store/fit/390/566/015f545757fbfb0d79dc9ed34cea7a2e61fd1c94e2e3de1d112d953826f2/sv.jpg" target="_blank">ЭЛ № ФС 77 - 47611</a> от 07.12.2011<br /> выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций</p> <p>Главный редактор сайта kazved.ru: Олейник Василина Владимировна </p> <p>Главный редактор газеты «Казанские ведомости»: Якупова Венера Абдулловна</p> <p><a href="http://tatmedia.ru/aotatmedia/docs/ppd.pdf" target="_blank">Политика о персональных данных</a><br /> <a href="http://old.kazved.ru/uploadfile/sout.pdf" target="_blank">Специальная оценка условий труда</a><br /> <a href="http://tatmedia.ru/aotatmedia/docs/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D0%90%D0%9E%20%D0%A2%D0%90%D0%A2%D0%9C%D0%95%D0%94%D0%98%D0%90.pdf" target="_blank">Антикоррупционная политика АО «ТАТМЕДИА»</a><br /> О фактах коррупции можно сообщить на электронную почту <a href="mailto:info@kazved.ru" target="_self">info@kazved.ru</a></p> <p>Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на kazved.ru</p> </div> <div class="footer__counters"> <div class="footer__counters-block"> <!-- These parameters are set in the `tatamedia/settings` module in the `Analytical` section --> <!-- Yandex.Metrika counter --> <script type="text/javascript" > (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*new Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym"); ym(56735248, "init", { clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true }); </script> <noscript><div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/56735248" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript> <!-- /Yandex.Metrika counter --> <script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-2142887-3', 'kazved.ru'); ga('send', 'pageview'); </script> <!--LiveInternet logo--><a href="//www.liveinternet.ru/click" target="_blank"><img src="//counter.yadro.ru/logo?50.6" title="LiveInternet" alt="" border="0" width="31" height="31"/></a><!--/LiveInternet--> <!--LiveInternet counter--><script type="text/javascript"> new Image().src = "//counter.yadro.ru/hit;Tatmedia?r"+ escape(document.referrer)+((typeof(screen)=="undefined")?"": ";s"+screen.width+"*"+screen.height+"*"+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+";u"+escape(document.URL)+ ";h"+escape(document.title.substring(0,150))+ ";"+Math.random();</script><!--/LiveInternet--> </div> </div> </div> </footer> </div> <script> window.MSInputMethodContext && document.documentMode && document.write('<script src="/js/ie11CustomProperties.min.js"><\/script>'); </script> <script src="/js/app.js?id=212e2b5775fbae3ed6bb"></script> </body> </html>