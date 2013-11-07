23 ноября Казань ждет нашествие Дедов Морозов

23 ноября татарский Дед Мороз Кыш Бабай и его дочка Кар Кызы отмечают пятилетний юбилей своей резиденции в селе Яна Кырлай, что в 60 километрах от Казани. На днях Кыш Бабай побывал в гостях у нашей редакции и за чашкой горячего чая рассказал о предстоящем празднике: - 23 ноября Казань станет сказочной столицей России. К нам приедут Деды Морозы и их свиты из многих регионов страны, ближнего и дальнего зарубежья. Мы ждем Деда Мороза из Великого Устюга, байкальского Деда Мороза, казачьего всемирного Деда Мороза, белорусского и украинского Дедов Морозов, костромскую Снегурочку, царя Берендея, Кикимору вятскую, Алешу Поповича из Ярославля и других сказочных персонажей. Надеемся, что нас посетит и финский Дед Мороз - Йоулупукки. - Такой сказочный праздник пройдет в Казани впервые... - Да, такого у нас еще не было. В 12 часов начнется парад всех сказочных героев (0+). Мы пройдем по улице Баумана до Казанского кремля. Там состоится праздник, на который приглашены около трех тысяч детей. Будет много музыки, танцев, веселых конкурсов, сюрпризов и подарков. Свита Деда Мороза из Великого Устюга проведет со всеми волшебную зарядку, чтобы зарядить казанцев и гостей нашего города на весь год бодростью, здоровьем, радостью. Продолжится праздник в 16 часов сказочной феерией (0+) во Дворце единоборств. На настоящую зимнюю сказку будут приглашены дети-инвалиды, дети из детских домов и малообеспеченных семей. В концертной программе примут участие детские творческие коллективы. Каждый Дед Мороз представит свою визитную карточку, расскажет о себе, своих помощниках и традициях. Это будет интересно не только детям, но и взрослым. - С какими просьбами чаще всего к вам обращаются?
- Просьбы бывают разные. У кого-то выпали три молочных зуба, и он хочет, чтобы у него побыстрее выросли новые. Много просьб, чтобы подарили котенка или щенка. А кто-то просит, чтобы мама и папа подарили сестренку или братишку. Один мальчик написал, что мечтает о роботе, которого увидел в магазине. Но мама купить ему игрушку не может - она работает на трех работах, а денег все равно не хватает. По мере возможности стараемся осуществить эти мечты. Однажды получили письмо от 15-летней девочки. Она попала в аварию, много времени проводила в больнице и просила ноутбук, чтобы у нее была связь с миром. Мы с Кар Кызы лично поехали к ней в деревню и привезли желаемый подарок. Надо было видеть глаза этой девочки... Есть просьбы и от взрослых: кто-то загадывает успешную защиту диссертации, кто-то хочет выйти замуж. Самое интересное, что через год приезжают и благодарят: «Кыш Бабай, спасибо тебе, я вышла замуж!» В волшебство нужно верить! Если верить, то все мечты сбываются! - А часто приходится встречать детей и взрослых, которые не верят в ваше существование?
- Просьбы бывают разные. У кого-то выпали три молочных зуба, и он хочет, чтобы у него побыстрее выросли новые. Много просьб, чтобы подарили котенка или щенка. А кто-то просит, чтобы мама и папа подарили сестренку или братишку. Один мальчик написал, что мечтает о роботе, которого увидел в магазине. Но мама купить ему игрушку не может - она работает на трех работах, а денег все равно не хватает. По мере возможности стараемся осуществить эти мечты. Однажды получили письмо от 15-летней девочки. Она попала в аварию, много времени проводила в больнице и просила ноутбук, чтобы у нее была связь с миром. Мы с Кар Кызы лично поехали к ней в деревню и привезли желаемый подарок. Надо было видеть глаза этой девочки... Есть просьбы и от взрослых: кто-то загадывает успешную защиту диссертации, кто-то хочет выйти замуж. Самое интересное, что через год приезжают и благодарят: «Кыш Бабай, спасибо тебе, я вышла замуж!» В волшебство нужно верить! Если верить, то все мечты сбываются! - А часто приходится встречать детей и взрослых, которые не верят в ваше существование?