Автоэксперты со всей страны собрались в Казани

На прошлой неделе в столице РТ состоялся V ежегодный съезд Объединенного союза автоэкспертов «ОСА». Каждый год съезд проходит в Казани и объединяет автоэкспертов и других специалистов со всей страны в области диагностики и экспертизы легковой, грузовой и специальной техники в полевых условиях. Побывал там и корреспондент «КВ».

Фото: © Лейсан Самигуллина

Объединенный союз автоэкспертов «ОСА» - некоммерческая организация (НКО), зарегистрированная Министерством юстиции РТ 14 мая 2020 года. В нее входят автоэксперты по шести специализациям: автоподбор и выездная диагностика легковых авто, выездная диагностика грузовой и спецтехники, судебная и досудебная экспертиза и оценка ТС, адвокаты и автоюристы, а также педагоги учебного центра автоэкспертизы союза «ОСА».

В ходе съезда были выбраны члены правления союза и его председатель сроком на 4 года согласно уставу организации. Общее собрание членов союза голосованием утвердило продление полномочий Кирилла Первушкина, возглавляющего организацию со дня ее основания. С 2018 года Первушкин - член палаты судебных экспертов «Судэкс», а с 2022 года - член экспертного совета Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета РТ.

- Мы выбрали в правление больше 10 человек, среди них и новые лица, - рассказал председатель ОСА. - Все руководители экспертных организаций из разных регионов России и обязательно члены нашего союза. На неформальной части съезда мы решаем различные вопросы, придумываем новые идеи, изучаем новое оборудование и обсуждаем старые и актуальные методы экспертной работы. Огромную долю нашей деятельности сейчас мы посвящаем импорту автомобилей из-за границы, потому что автопроизводители внутри страны в настоящий момент не покрывают всех потребностей населения в части легкового автопарка. Весь импорт от членов союза идет, что называется, в белую через российскую таможню напрямую на физическое лицо (заказчика) и строго для личного пользования по всем требованиям действующего законодательства. За это государство выставляет требования и предоставляет льготы нашим клиентам - физическим лицам, а мы проводим весь процесс поиска, проверки, логистики, доставки и оформления необходимых документов при доставке из-за границы. Речь только об автомобилях с пробегом. В 2022 году мы получили государственную лицензию на образовательную деятельность. Только за прошлый год было выдано 84 документа о повышении квалификации. В январе 2023-го союз стал членом Торгово-промышленной палаты РТ, за что мы хотели бы сказать слова благодарности лично Шамилю Рахимовичу Агееву и его команде.

Союз «ОСА» выполняет ряд важных задач, главная из которых - выработка единого профессионального стандарта выездной диагностики автомобиля. Стандарт предназначен для регулирования этого рынка. Отсюда следует и вторая цель ОСА - защита прав потребителей от недобросовестных участников рынка и мошенников. Развивая единые стандарты обслуживания и занимаясь постоянным обучением экспертов, союз обеспечивает возможность получения качественных услуг для любого жителя России. В составе ОСА на сегодняшний день насчитывается 104 компании из 63 субъектов Российской Федерации.

В съезде приняли участие более 70 экспертов из разных городов. В течение двух дней проходили тематические секции, на которых автоэксперты могли поделиться своим опытом друг с другом. Вместе с ними участвовали в дискуссиях представители российских компаний, предоставляющих различные услуги на рынках, связанных с автоэкспертизой, - поставщики оборудования, IT-услуг и другие.

Также члены съезда обсудили последние тренды российского авторынка.

- На сегодняшний день в России насчитывается около 49 миллионов легковых транспортных средств, - отметил Кирилл Первушкин. - Более 30 процентов из них - автомобили отечественного производства. К российским машинам люди относятся по-разному, но нужно четко понимать, что это стратегическое производство, мы обязаны давать шанс нашему автопрому и поддерживать его там, где это возможно.

- Главный тренд, который наблюдается за последние полгода - год, - это падение общего спроса на рынке со стороны физлиц, - рассказал руководитель команды по работе с персональными продавцами Урала, Сибири и Дальнего Востока компании «Авто.ру» Георгий Власов. - Предложение, напротив, растет. На падение спроса влияют, очевидно, высокая кредитная ставка и ключевая ставка ЦБ РФ. Цены даже начали снижаться, но сильного снижения все же ждать не стоит. Спрос может накапливаться и откладываться. Если ЦБ снизит ключевую ставку, цены определенно вырастут. Если говорить о популярных марках автомобилей, то на первичном рынке доминирует, конечно, Китай. На вторичном рынке все еще популярны корейские и европейские автомобили, но они все уже довольно староваты. Думаю, что через 3 - 5 лет и там будут преобладать китайские машины.

