Благотворительный проект помогает людям с ментальными нарушениями социально адаптироваться

27 марта в поселке Карьер Советского района Казани состоялось торжественное открытие нового филиала Центра социальной адаптации АНО «БлагоДарю». В нем будут проживать 10 молодых людей с ментальными особенностями.

Комфортные условия для подопечных

Просторная квартира, предоставленная при поддержке администрации Советского района, включает:

Современную кухню-гостиную,

Кабинет для специалистов,

Удобные спальни на двоих,

Санузлы, адаптированные под нужды проживающих.

Отдельная спальня с персональным туалетом оборудована для человека с ограниченными возможностями передвижения.

Планы на расширение

В 2024 году на улице Фучика, 87 откроется вторая квартира Центра. Здесь подростки с ментальными нарушениями смогут готовиться к самостоятельной жизни. Уже пятеро ребят ожидают заселения. В новом помещении завершен ремонт, осталось лишь закупить необходимое оснащение.

Поддержка властей и вдохновляющая инициатива

На церемонии открытия присутствовал мэр Казани Ильсур Метшин, который пообщался с подопечными и основательницей проекта Гульнарой Галиахметовой.

«Этот проект по-настоящему уникален не только для Казани, но и для всей республики. Вместе с фондом «Добрая Казань» мы создаем культуру благотворительности. И такие люди, как Гульнара Ленаровна, – настоящие герои. Нужно обладать огромным сердцем, чтобы, воспитывая своих детей, заботиться еще и о тех, кто особенно нуждается в поддержке», – подчеркнул градоначальник.

История создания Центра

Гульнара Галиахметова уже 15 лет помогает людям с инвалидностью. Начав карьеру социальным работником в Дербышкинском детском доме-интернате, она позже возглавила учреждение. Видя, как выпускники интерната попадают в психоневрологические учреждения, она решила создать альтернативу – Центр социальной адаптации.

Для этого она изучила опыт аналогичных проектов в Москве, Санкт-Петербурге, Владимире, Пскове и даже Израиле.

«Чаще всего такие центры организовывали родители особенных детей. Они говорили: «Мы не хотим, чтобы после нашей смерти ребенок оказался в интернате». Эти слова стали для меня толчком к действию», – рассказывает Галиахметова.

Жизнь в Центре: самостоятельность и поддержка

Сейчас 10 подопечных Центра официально могут проживать в нестационарных условиях при сопровождении специалистов.

«Многие из них уже не могли оставаться в детском доме-интернате по возрасту, и по закону их ждал переход во взрослый интернат. Я не могла с этим смириться и решила помочь им адаптироваться к обычной жизни», – делится руководитель.

Центр начал работу в 2022 году в помещении площадью 147 кв. м, переданном муниципалитетом. Здесь ребята учатся жить самостоятельно: вместе готовят, убираются, работают и даже путешествуют.

Трудоустройство и волонтерство

Подопечные работают в Центре дневного пребывания, магазине «Все для детей», кафе и на производстве. Они сами обеспечивают быт: покупают продукты на заработанные деньги, ухаживают за домом, зимой расчищают снег.

Дополнительную помощь оказывает центр «Приют человека», где ребята участвуют в волонтерских проектах – например, поддерживают мать солдата, участвующего в спецоперации, и помогают кормить нуждающихся.

Команда сопровождения и новые горизонты

Пять специалистов – психолог, инструкторы, куратор и сама Гульнара – помогают подопечным в быту, сопровождают их на мероприятиях и в поездках. В 2022 году ребята впервые полетели в Абхазию, а в этом году планируют отдых в санатории.

«Нам важно показать им, что такое семья и доверие. После интерната они не знают этих понятий. Первые результаты появились только через полтора года – ребята начали открываться, делиться переживаниями», – говорит Галиахметова.

Истории успеха

Сейчас в Центре живут молодые люди от 19 до 28 лет. Среди них – 22-летний Виктор Автономов, который переехал из Дербышкинского интерната. Благодаря поддержке Центра он освоил профессию фотографа в «Доброй Казани» и, несмотря на прежние трудности с передвижением (он передвигался на коляске), после шести операций и реабилитации смог встать на ходунки.

Этот проект – не просто место для жизни, а настоящий дом, где каждый получает шанс на полноценное будущее.