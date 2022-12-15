«Болгар радиосы» в десятый раз вручило Национальную музыкальную премию

В юбилейный вечер статуэткой «Алтын йолдыз» были награждены популярные артисты татарской эстрады. По словам организаторов, билеты на мероприятие были раскуплены уже в течение первого месяца — настолько сильно жители республики хотели увидеть своих кумиров.

Праздник для гостей начался уже в фойе. Зрителей встречали персонажи, олицетворяющие татарскую культуру.

Первым делом была раскрыта интрига: зрители узнали ведущую концерта. Ею стала оперная певица, лауреат международных конкурсов Илюса Хузина. Стало известно и имя победителя в номинации «Легенда татарской эстрады» — им оказался заслуженный артист России, народный артист Татарстана Эмиль Залялетдинов, который совсем скоро отпразднует свой 90-летний юбилей. На церемонии артист а капелла исполнил несколько песен. Зритель с восторгом и бурными овациями встретил легендарного певца.

В концерте также принял участие один из победителей детского музыкального фестиваля «Сәйлән» Рустем Хусаинов. Всего в списке лауреатов оказалось 30 исполнителей татарской эстрады. Часть лауреатов Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» — это артисты, победившие в проекте «Кайнар хит» по итогам голосования.

Номинацией «Выбор слушателя» были удостоены Алсу и Азат Фазлыевы, Ильдар Ямалиев, Зинира и Ризат Рамазановы, Саида Мухаметзянова, Рафина Ганиуллина и Разиль Камалов, Ильгиз Мухутдинов, Юлия Гарифуллина, Гульназ и Ильсур Шарипзяновы, Рамиля и Рамиль Хайретдиновы, Зарина Хасаншина, Ильвина, Мурат Гайсин.

Кроме того, статуэткой «Алтын йолдыз» наградили и тех певцов, чьи песни нашли отклик в сердцах радиослушателей. Так, Салавата Фатхутдинова наградили «За вклад в развитие татарской песни», Айдара Галимова — «Бессмертным хитом», Ришата Тухватуллина — званием «Самый лиричный певец», Винеру Ганиеву и Ильсию Бадретдинову — званием «Народная любовь». Гузель Уразова была отмечена «Песней, проникшей в сердца», Филюс Кагиров — за «Популярную песню года». Марат Яруллин стал «Самым романтичным певцом», Эльмира Калимуллина — «Неповторимым голосом», Раяз Фасихов — «Самым душевным певцом», Рифат Зарипов — «Самым активным певцом», Рафис Калимуллин — «Самым целеустремленным певцом», Анастасия Макарова — «Самым креативным певцом», Винарис Ильегет — «Самым оригинальным певцом», Лейла и Рустам Галиевы — «Самым романтичным дуэтом», а Илназ Бах — «Самым энергичным певцом». Эльмир Низамов получил награду «За сохранение и развитие татарской песни».

Также в этом году в церемонии вручения Х Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» принял участие заслуженный артист России, народный артист Татарстана Салават Фатхутдинов. Он поздравил с юбилейной датой Национальной музыкальной премии «Болгар радиосы» и пожелал успехов всем лауреатам и участникам церемонии.

В завершение все артисты татарской эстрады исполнили гимн «Болгар радиосы», что является доброй традицией этих концертов.