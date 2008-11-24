 Частный случай?
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Частный случай?

Неприятное впечатление произвел на меня случай, произошедший недавно в автобусе 91-го маршрута. На одной из остановок в полный салон вошла молодая мать с ребенком на руках. Пожилая женщина, сидевшая против молодой девицы лет восемнадцати, попросила уступить место. Та сердито поджала губы и прошипела: - Родила, так теперь пусть таскает. А место молодой матери уступил мужчина, по виду пенсионер. Вот так. Хафизов

Полезное
24 ноября 2008  19:00
Автор:
Леонид ДЕВЯТЫХ

Кризис кризису рознь

Вот говорят всюду: кризис, кризис... А какой он? Разве только финансовый? Или производственный? Или рыночный? Нет, это, похоже, наступил в России кризис всей жизни. Как сказал один поэт:

Есть кризис жизни. Вот и все дела.

Уже лет двадцать. Вот и вся недолга.

Нет чувства братства, нет понятья долга -

Есть жажда загребания бабла.

Павел Радимов

Как мы работаем

В связи со строительством транспортной развязки на Амирхана все тротуары были разрушены. Оставались они такими всю сухую погоду, а вот когда пошли дожди и даже снег, привезли щебенку, нагнали рабочих и стали прямо в лужи и наледь класть асфальт.

Игнатенко, ул. Амирхана, 10

Опасное кольцо

Почти каждый день вижу я на кольце в начале улицы Краснококшайской столкновения машин. ДТП здесь столь часты, что это, на мой взгляд, должно было бы заинтересовать работников ГАИ.

Александр Владимирович

Дождались!

У нас были постоянные неполадки со светом. Провода искрили, напряжение скакало, но на наши обращения по поводу электропроводки никто не обращал внимания. А 21 ноября из-за замыкания в сети у нас сгорели два телевизора, ноутбук и даже счетчик, и неизвестно, цел ли холодильник. Вызвала комиссию, так никто не пришел!

Валентина Петровна, ул. Отрадная, 20-7

Как хочу, так и еду

На днях видела передачу, где показали сбитого машиной насмерть ребенка. Люди говорили, что там нет светофора. У нас на остановке «Тектоник», да и на других, часто вижу, что водители едут на красный свет светофора. Водители, соблюдайте правила!

Х.Камалова

Спасибо, во-первых, за заботу о нас, рядовых горожанах. А во-вторых, за вашу такую интересную газету, которую я всегда читаю взахлеб и никому ее не даю, пока не прочитаю сама.

Валентина Андреевна с ул. Гудованцева

#глас народа
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