Частный случай?

Кризис кризису рознь
Вот говорят всюду: кризис, кризис... А какой он? Разве только финансовый? Или производственный? Или рыночный? Нет, это, похоже, наступил в России кризис всей жизни. Как сказал один поэт:
Есть кризис жизни. Вот и все дела.
Уже лет двадцать. Вот и вся недолга.
Нет чувства братства, нет понятья долга -
Есть жажда загребания бабла.
Павел Радимов
Как мы работаем
В связи со строительством транспортной развязки на Амирхана все тротуары были разрушены. Оставались они такими всю сухую погоду, а вот когда пошли дожди и даже снег, привезли щебенку, нагнали рабочих и стали прямо в лужи и наледь класть асфальт.
Игнатенко, ул. Амирхана, 10
Опасное кольцо
Почти каждый день вижу я на кольце в начале улицы Краснококшайской столкновения машин. ДТП здесь столь часты, что это, на мой взгляд, должно было бы заинтересовать работников ГАИ.
Александр Владимирович
Дождались!
У нас были постоянные неполадки со светом. Провода искрили, напряжение скакало, но на наши обращения по поводу электропроводки никто не обращал внимания. А 21 ноября из-за замыкания в сети у нас сгорели два телевизора, ноутбук и даже счетчик, и неизвестно, цел ли холодильник. Вызвала комиссию, так никто не пришел!
Валентина Петровна, ул. Отрадная, 20-7
Как хочу, так и еду
На днях видела передачу, где показали сбитого машиной насмерть ребенка. Люди говорили, что там нет светофора. У нас на остановке «Тектоник», да и на других, часто вижу, что водители едут на красный свет светофора. Водители, соблюдайте правила!
Х.Камалова
Спасибо, во-первых, за заботу о нас, рядовых горожанах. А во-вторых, за вашу такую интересную газету, которую я всегда читаю взахлеб и никому ее не даю, пока не прочитаю сама.
Валентина Андреевна с ул. Гудованцева