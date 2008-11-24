Частный случай?

Вот говорят всюду: кризис, кризис... А какой он? Разве только финансовый? Или производственный? Или рыночный? Нет, это, похоже, наступил в России кризис всей жизни. Как сказал один поэт:

Есть кризис жизни. Вот и все дела.

Уже лет двадцать. Вот и вся недолга.

Нет чувства братства, нет понятья долга -

Есть жажда загребания бабла.