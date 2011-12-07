В Казани обнаружено почти триста незаконных снежных свалок

Сотрудниками городского административно-технического надзора в разных районах Казани зафиксировано 292 несанкционированных мест складирования убранного с улиц снега. В связи с этими выявленными нарушениями в мэрии Казани напомнили о соответствующих административных мерах наказания за них, в соответствии с действующим законодательством.

Так, согласно ст.3.6 ч.1 КоАП Республики Татарстан, нарушение правил благоустройства территорий поселений и городских округов влечет предупреждение или наложение административного штрафа на: физических лиц – 3 тыс. рублей, должностных лиц – 30 тыс.рублей, на предприятия – 500 тыс.рублей. В случае повторного нарушения суммы штрафов увеличиваются. На физических лиц – до 5 тыс.рублей, на должностных лиц - до 50 тыс. рублей, на предприятия и организации – до миллиона рублей.