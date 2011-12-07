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В будущем татарстанцы смогут прокатиться по Вознесенскому тракту

Проект новой дороги занесен в Генплан Казани.

В столице РТ построят автомобильную трассу со звучным названием «Вознесенский тракт». Дорога, протяженностью в десять км, соединит проспект Победы и улицу Гвардейскую.

Сооружение магистрали предусматривается Генеральным планом. Об этом сообщается в соответствующем постановлении исполкома Казани, включенном в состав электронного сборника документов на сайте мэрии.

 Дорога будет начинаться от Аметьевской магистрали и проходить через Бухарскую. Планируется, что трасса сольется с М7 где-то между Минской и Закиева. 

Исполнительному комитету нашего города дано задание разработать проект зонирования и межевания выбранной площади под возведение проезжей части. К слову, документ должен быть одобрен и принят до 5 апреля следующего года.

КВ
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