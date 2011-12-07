В будущем татарстанцы смогут прокатиться по Вознесенскому тракту

В столице РТ построят автомобильную трассу со звучным названием «Вознесенский тракт». Дорога, протяженностью в десять км, соединит проспект Победы и улицу Гвардейскую.

Сооружение магистрали предусматривается Генеральным планом. Об этом сообщается в соответствующем постановлении исполкома Казани, включенном в состав электронного сборника документов на сайте мэрии.

Дорога будет начинаться от Аметьевской магистрали и проходить через Бухарскую. Планируется, что трасса сольется с М7 где-то между Минской и Закиева.

Исполнительному комитету нашего города дано задание разработать проект зонирования и межевания выбранной площади под возведение проезжей части. К слову, документ должен быть одобрен и принят до 5 апреля следующего года.