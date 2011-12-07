Ильсур Метшин посетил казанскую школу после благоустройства ее территории

После благоустройства территории мэр столицы РТ Ильсур Метшин посетил казанскую школу №137. Об этом передает пресс-служба исполкома.

Сообщается, что в прошлом году школа вошла в программу модернизации школьных столовых. В ходе нее в учреждении провели капитальный ремонт, установили современное оборудование, закупили мебель, обновили посуду и инвентарь. Это помогло увеличить количество посадочных мест со 150 до 236. Как отметила директор школы Эльза Иванова, это также повлияло и на «охват школьным питанием».

По мнению Метшина, очень важна обновленная обстановка для детей и их родителей, так как «школы всегда были центром активной жизни» – кроме обучающего в них предусмотрен и большой воспитательный процесс.

Сам ремонт начался еще в 2012 году, тогда в школе частично заменили кровлю, электропроводку, системы отопления, канализации, заменили двери, окна и обновили фасад. А с момента ухода учащихся на дистанционное обучение на территории начались работы по его благоустройству – за два месяца обновили асфальт, тротуарные дорожки, сделали пешеходную зону, сейчас идет озеленение территории.

Осуществить благоустройство территории планируют также в четырех казанских школах – №20, №135, №75, №87 и в детском саду №228.